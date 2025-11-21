Головна Гроші Особисті фінанси
«Укрзалізниця» опрацьовує тему підвищення цін на пасажирські квитки. Але не для всіх

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
«Укрзалізниця» опрацьовує тему підвищення цін на пасажирські квитки. Але не для всіх
«Укрзалізниця» планує змінити ціни на квитки у СВ та першому класі
фото: freepik.com

Член наглядової ради «Укрзалізниці»: «Поки розглядається такий варіант: чим пізніше купуєш квиток на певні потяги, тим вищою може бути їхня вартість»

«Укрзалізниця» розглядає можливість підвищення цін на квитки на окремі потяги, але зміни торкнуться лише СВ та першого класу. Про це розповів соратник президента та член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко в інтервʼю «Главкому». 

Сергій Лещенко повідомив, що компанія аналізує можливість диференціації цін на квитки: «Ми вивчаємо моделі динамічного ціноутворення на квитки, як це роблять авіакомпанії або міжнародні перевізники, але рішення ще не ухвалено».

Якщо нововведення буде запроваджене, підвищення торкнеться виключно квитків СВ та першого класу, а інші класи залишаться за звичною вартістю.

«Поки розглядається такий варіант: чим пізніше купуєш квиток на певні потяги, тим вищою може бути їхня вартість. Але не хочу, аби завтра мене звинуватили, що ми підвищуємо ціни і так далі. Тобто нинішня вартість лишатиметься як база, а ближче до дня відправлення, можливо, буде застосовуватися певний коефіцієнт збільшення вартості квитка. Питання вивчається», – додав Лещенко.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» має унікальні салон-вагони, якими користуються світові лідери під час поїздок до Києва, такі вагони можуть замовити навіть приватні клієнти – зокрема «салон Байдена» чи «салон Макрона».

В інтерв’ю «Главкому» член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко розповів, що компанія активно працює над модернізацією свого пасажирського рухомого складу. Завдяки оновленню збільшується комфорт поїздок, підвищується рівень безпеки та зручності для пасажирів.

Теги: Сергій Лещенко Укрзалізниця квиток підвищення цін

«Укрзалізниця» опрацьовує тему підвищення цін на пасажирські квитки. Але не для всіх
«Укрзалізниця» опрацьовує тему підвищення цін на пасажирські квитки. Але не для всіх
«Зимова підтримка»: стартувала подача заявок на отримання 6500 грн
«Зимова підтримка»: стартувала подача заявок на отримання 6500 грн
В Україні різко зросла ціна на популярний овоч
В Україні різко зросла ціна на популярний овоч
Уряд підвищив виплати родинам Героїв Небесної Сотні
Уряд підвищив виплати родинам Героїв Небесної Сотні
Уперше за понад 12 років Україна перезапускає ринок державних лотерей
Уперше за понад 12 років Україна перезапускає ринок державних лотерей
Суму компенсації за оренду генераторів для станцій мобільного зв’язку збільшено
Суму компенсації за оренду генераторів для станцій мобільного зв’язку збільшено

