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    Найбільший у світі музичний сервіс відмовився від інтерфейсу для водіїв

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    Інтерфейсу Car View в Spotify більше не буде
    фото: engadget

    Spotify – найбільший у світі музичний сервіс – відмовився від інтерфейсу Car View

    Стрімінговий музичний сервіс Spotify відмовився від інтерфейсу для водіїв – Car View. Тепер, підключившись до авто, додаток буде відображатись у звичному користувачеві форматі, пише видання «Межа».

    Car View з’явився на смартфонах два роки тому. І став окремим інтерфейсом при підключенні до авто. Це був спрощений варіант додатку, який не містив у собі таких опцій, як обкладинок альбомів чи текстів пісень, залишаючи тільки основні елементи керування відтворенням музики.

    До того ж, всі кнопки відображалися значно більшими, що мало полегшити прості задачі та допомогти водієві більше уваги залишити для дороги.

    У відповідному запиті на форумі сервісу, представник компанії підтвердив, що від такої функції дійсно поки відмовились. Але це не означає, що зараз компанія не займається пошуком альтернативи.

    Речник Spotify запропонував скористатись Google Assistant, підтримка якого у сервісі є. Користувачі iPhone так само можуть звернутись до Siri, щоб запускати музику через Spotify.

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    Теги: Google Spotify
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    Найбільший у світі музичний сервіс відмовився від інтерфейсу для водіїв