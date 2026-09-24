Долар подорожчав. Курс валют 24 вересня 2026

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,85 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 24 вересня 2026 року. Порівняно з 23 вересня,курс долара зріс, тоді як євро, британський фунт, польський злотий та швейцарський франк подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,85, євро – 51,18 грн, польського злотого – 11,69 грн.

Курс валют станом на 24 вересня 2026 року

Валюта Банк USD EUR GBP PLN CHF НБУ 44,8571 ↑ 51,1864 ↓ 59,5675 ↓ 11,6954 ↓ 54,511 ↓ Ощадбанк 44,75 / 45,05 51,05 / 51,70 - - - Приватбанк 44,60 / 45,04 50,77 / 51,54 59,05 / 59,88 11,59 / 11,87 - ПУМБ 44,70 / 45,30 51,00 / 51,70 58,90 / 60,30 11,55 / 11,85 - monobank 44,63 / 45,03 50,86 / 51,53 - - - Райффайзен 44,75 / 45,15 51,00 / 51,55 57,50 / 61,00 11,10 / 12,10 51,90 / 55,80 OTP Bank 44,50 / 45,05 50,65 / 51,60 - - 54,00 / 55,00 Укрсиббанк 44,58 / 45,01 50,92 / 51,51 58,80 / 60,70 - 54,10 / 55,50

* курс валют станом на 09:38 24 вересня 2026 року

За тиждень долар США та швейцарський франк подорожчали. Водночас євро, британський фунт стерлінгів і польський злотий подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.