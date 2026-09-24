Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Долар подорожчав. Курс валют 24 вересня 2026

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Долар подорожчав. Курс валют 24 вересня 2026
Національний банк оновив офіційний курс валют на 24 вересня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,85 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 24 вересня 2026 року. Порівняно з 23 вересня,курс долара зріс, тоді як євро, британський фунт, польський злотий та швейцарський франк подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,85, євро – 51,18 грн, польського злотого – 11,69 грн.

Курс валют станом на 24 вересня 2026 року

Главком Валюта
Банк
USD EUR GBP PLN CHF
НБУ НБУ
 44,8571 51,1864 59,5675 11,6954 54,511
Ощадбанк Ощадбанк
 44,75 / 45,05 51,05 / 51,70 - - -
Приватбанк Приватбанк
 44,60 / 45,04 50,77 / 51,54 59,05 / 59,88 11,59 / 11,87 -
ПУМБ ПУМБ
 44,70 / 45,30 51,00 / 51,70 58,90 / 60,30 11,55 / 11,85 -
monobank monobank
 44,63 / 45,03 50,86 / 51,53 - - -
Райффайзен Райффайзен
 44,75 / 45,15 51,00 / 51,55 57,50 / 61,00 11,10 / 12,10 51,90 / 55,80
OTP Bank OTP Bank
 44,50 / 45,05 50,65 / 51,60 - - 54,00 / 55,00
Укрсиббанк Укрсиббанк
 44,58 / 45,01 50,92 / 51,51 58,80 / 60,70 - 54,10 / 55,50
* курс валют станом на 09:38 24 вересня 2026 року

За тиждень долар США та швейцарський франк подорожчали. Водночас євро, британський фунт стерлінгів і польський злотий подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

Читайте також 👉 Перше інтерв’ю нового прем’єра. Сергій Корецький – про зиму, наслідки російських ударів для бізнесу та діру в бюджеті

До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.

Читайте також:

Теги: курс валют гривня гроші НБУ Нацбанк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Астрологічний прогноз на 21-27 вересня 2026 року
Коли зміни вимагають рішучості: найавторитетніший гороскоп на 21–27 вересня 2026 року
20 вересня, 19:00
Національний банк оновив офіційний курс валют на 20 вересня 2026 року
Курс валют 20 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
20 вересня, 09:11
Національний банк оновив офіційний курс валют на 18 вересня 2026 року
Долар подорожчав: курс валют на 18 вересня 2026
18 вересня, 09:18
Географія та структура переказів українців додому поступово змінюються
Звідки заробітчани найбільше переказують гроші в Україну: названо лідера
17 вересня, 07:00
Конфлікт між Смілянським і Нацбанком загострився після того, як регулятор поставив під сумнів його професійну придатність
Смілянський подав до суду на Нацбанк
16 вересня, 11:11
Астрологічний прогноз на 14 вересня 2026 року
День несподіваних поворотів: найавторитетніший гороскоп на 14 вересня 2026 року
13 вересня, 15:00
Трамп очолює з'їзд у Техасі, щоб згуртувати виборців
Популізм за гроші платників податків: від «тисячі» до $5 тис. Трампа
11 вересня, 11:11
Володимир Горянський розкрив орієнтовний розмір своєї пенсії
Відомий український актор розкритикував розмір пенсії артистів
28 серпня, 12:56
Нова система має передбачати не лише збільшення грошових виплат, а й розширення соціальних послуг
В Україні зростуть соціальні виплати: хто отримуватиме до 71 тис. грн на місяць
24 серпня, 14:50

Особисті фінанси

Долар подорожчав. Курс валют 24 вересня 2026
Долар подорожчав. Курс валют 24 вересня 2026
Жорсткий дефіцит: яке житло в Миколаєві розбирають за лічені години
Жорсткий дефіцит: яке житло в Миколаєві розбирають за лічені години
Експерт пояснив, чому дизель на заправках вже по 100 грн/л
Експерт пояснив, чому дизель на заправках вже по 100 грн/л
Ціни на пальне 24 вересня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 24 вересня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
В Україні дорожчає молочна продукція
В Україні дорожчає молочна продукція
Ціна газу для населення зросте. Мінфін оприлюднив прогноз на два роки
Ціна газу для населення зросте. Мінфін оприлюднив прогноз на два роки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 вересня 2026
149K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
55K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
53K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
Вчора, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua