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Ціна на гречку впала. Виробники повідомили, що буде далі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ціна на гречку впала. Виробники повідомили, що буде далі
Цьогоріч гречка не має надзвичайно привабливого економічного ефекту, адже ціни на неї пішли донизу
фото: glavcom.ua

Загальні потреби в гречці на внутрішньому ринку оцінюються в 125-130 тис. т/рік

Попит та пропозиція на ринку гречки стабілізувалися, тому ціни на крупу порівняно з минулим роком зменшилися на 53%, повернувшись на довоєнний рівень – 44,4 грн/кг. Про це повідомляє AgroPortal.

Директор агропромислового департаменту Групи «Агротрейд» Олександр Овсяник зазначив, що цьогоріч гречка не має надзвичайно привабливого економічного ефекту, адже ціни на неї пішли донизу.

За інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства України, у 2022 році посіви гречки порівняно з довоєнним 2021-м зросли більш ніж на 30%. Загальна площа під урожай поточного року склала 120,7 тис. га, що майже повністю співпадає з площею збирання зерна гречки минулого року – 121,0 тис. га.

Щодо внутрішнього споживання, то загальні потреби в гречці на внутрішньому ринку оцінюються в 125-130 тис. т/рік.

«Цього сезону з урахуванням перехідних залишків наш наявний ресурс становитиме 165 тис. т, чого наразі більш ніж достатньо як для забезпечення внутрішніх потреб, так і для формування експортного потенціалу на рівні щонайменше 20 тис. т», – зазначає перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Нагадаємо, у травні мінагрополітики дало прогноз, чи буде гречка в дефіциті.

До слова, раніше повідомлялося, що рекордно зросли ціни на оливкову олію.

Також «Главком» порівняв ціни на кавуни в супермаркетах України.

Теги: ціни гречка

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