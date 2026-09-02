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30 років гривні. Що можна було купити на 100 грн у 1996 році та що зараз

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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30 років гривні. Що можна було купити на 100 грн у 1996 році та що зараз
За 30 років купівельна спроможність 100 грн суттєво змінилася
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У 1996 році сотня була близькою до середньої місячної зарплати, а сьогодні на ці гроші можна купити лише кілька базових продуктів

2 вересня 1996 року в Україні розпочалася грошова реформа, внаслідок якої в обіг увійшла гривня. За 30 років купівельна спроможність 100 грн суттєво змінилася. «Главком» порівняв, скільки базових продуктів можна було придбати на цю суму у 1996 році та скільки – у 2026-му.

Батон: 312 у кошику тоді, два – тепер

У 1996 році батон коштував 32 копійки. Тобто за 100 грн можна було придбати близько 312 батонів.

Нині середня ціна батона вагою 500 г становить 34,31 грн. За 100 грн можна купити лише 2,9 батона – тобто навіть трьох повних батонів ця сума вже не покриває.

Молоко: від 111 літрів до двох

Літр молока у 1996 році коштував 90 копійок. Таким чином, 100 грн вистачало на понад 111 літрів.

Через 30 років середня ціна літра пастеризованого молока в Україні –  51,06 грн. За 100 грн можна придбати близько 2 літрів.

Масло: 100 пачок тоді, менше однієї тепер

Пачка вершкового масла вагою 200 г у 1996 році коштувала 1 грн. За 100 грн можна було купити 100 пачок, або 20 кг масла.

Нині середня ціна 200-грамової пачки становить 108,30 грн. Отже, 100 грн вистачає лише на 0,92 пачки – повну упаковку вже не придбати.

Олія: від 55 літрів до одного

Літр рафінованої соняшникової олії у 1996 році коштував 1,8 грн. За 100 грн можна було придбати приблизно 55,6 літра.

Зараз середня ціна літра – 99,60 грн. Таким чином, 100 грн вистачає практично на один літр олії.

Гречка: від сотень кілограмів до кілограма

Кілограм гречки у 1996 році коштував 60 копійок. За 100 грн можна було придбати приблизно 166,7 кг крупи.

На сьогодні середня ціна кілограма гречки – 75,17 грн. Тепер на 100 грн припадає лише близько 1,33 кг.

Картопля: 333 кг тоді, 4,5 кг тепер

У 1996 році кілограм картоплі коштував 30 копійок. Отже, за 100 грн можна було купити приблизно 333 кг картоплі.

Середня ціна кілограма картоплі зараз – 22,23 грн. За 100 грн можна придбати близько 4,5 кг.

Цукор: від 143 кг до 3,3 кг

Кілограм цукру у 1996 році коштував 70 копійок. За 100 грн можна було придбати близько 143 кг.

Нині середня ціна кілограма цукру становить 30,21 грн. Тепер за 100 грн можна купити приблизно 3,3 кг.

Як за 30 років змінилася купівельна спроможність 100 грн

Якщо у 1996 році 100 гривень вистачало на сотні кілограмів картоплі чи десятки кілограмів інших продуктів, то зараз  достатньо лише на невелику кількість одного товару.

На 100 гривень у 1996 році можна було купити близько 312 батонів, 111 літрів молока, 166 кг гречки або 333 кг картоплі
На 100 гривень у 1996 році можна було купити близько 312 батонів, 111 літрів молока, 166 кг гречки або 333 кг картоплі
фото з відкритих джерел

Водночас лише за цінами не можна оцінювати, як змінився добробут українців, адже за 30 років змінилися не тільки ціни, а й доходи населення.

У вересні 1996 року середня зарплата становила близько 132 грн. Отже, 100 грн дорівнювали приблизно 76% середнього місячного заробітку. Нині 100 грн становлять лише невелику частину середнього місячного доходу.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав, як 2 вересня 1996 року в Україні розпочалася грошова реформа та в обіг почали вводити гривню. Цього року українській національній валюті виповнилося 30 років.

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Теги: продукти ціни гривня

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