Чи готові українці змінювати професію та працювати «руками»: результати дослідження

Найбільше респондентів при зміні професії хотіли б стати психологами

Українці готові перенавчатися та перепрофілюватися для того, щоб заробляти більше і бути корисними у відновленні країни. Про це свідчать результати дослідження кадрового порталу GRC.

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Серед опитаних 49% громадян готові змінити професію та працювати «руками», якщо виникнуть складнощі у працевлаштуванні. 54% респондентів заявили, що готові здобувати нові професії.

Ким хочуть стати

Найбільше кількість респондентів (27%) хотіли б стати психологами, 19% – соцпрацівниками, 18% – інженерами, 14% – водіями і 12% – військовими.

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За результатами опитування 82% українців пов’язують своє майбутнє з Україною і планують залишатися в країні. 5% респондентів планують після закінчення війни повернутися в Україну. При цьому 9% респондентів мають наміри виїхати за кордон усією родиною, як тільки буде така можливість, знайти роботу чи почати підприємницьку діяльність. Ще 4% опитаних планують і після закінчення війни залишитися за кордоном.

36% респондентів переконані, що повернення українців з-за кордону є одним із факторів успішного відновлення України після війни.

Нагадаємо, після початку повномасштабної агресії Росії проти України частка громадян, які вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, істотно зросла: з 20% у грудні 2021 року до 51% у вересні-жовтні 2022 року, досягши найвищих показників у лютому-березні 2023 року (61%).