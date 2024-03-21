Незабаром Росія знову вдарить по Києву, більш потужно і масовано – військовий експерт

Експерт припускає, Росія цим обстрілом хотіла щось перевірити, тому влаштувала «розвідку боєм»

Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман в ефірі Radio NV спрогнозував, що незабаром після масштабної ракетної атаки на Київ 21 березня, яка сталася вперше за 44 дні, Росія знову атакує столицю.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Трошки дивно, тому що вони вже мали накопичити між пусками за 45 днів більше 100 ракет. Тому було зрозуміло, що рано чи пізно вони зроблять обстріл, але здавалося, що вони мали його зробити більш потужним. Чому така невелика кількість ракет? Це означає, що, найімовірніше, незабаром ми побачимо ще один обстріл, бо по-іншому прогнозувати росіян важко», – прогнозує Гетьман.

Експерт припускає, Росія цим обстрілом хотіла щось перевірити, тому влаштувала «розвідку боєм». Тож наступні обстріли можуть бути більш потужними і масованими, додав Гетьман.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як відомо, у ніч проти четверга, 21 березня, на території України було оголошено повітряну тривогу через масовану ракетну атаку Росії. Російська армія завдала масованого ракетного удару по Україні крилатими й балістичними ракетами. Була знищена 31 повітряна ціль.

Зокрема противник атакував столицю двома балістичними / аеробалістичними ракетами «Іскандер-М» / Х-47М2 «Кинджал», а також 29 крилатими ракетами Х-101 / Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (райони пусків – Волгодонськ, Енгельс).

Ракети заходили з півночі, основний напрямок удару – Київ. До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі Сил оборони. У результаті успішної бойової роботи усі ворожі ракети були збиті на Київщині.

Унаслідок ракетної атаки у столиці було пошкоджено шість закладів освіти. Зокрема, у садочку та школі Святошинського району вибиті шибки та двері. У Шевченківському районі також пошкоджені вікна будівель школи та двох дитячих садочків, ще на територію одного садка впали уламки.

За інформацією медиків постраждали 13 людей, четверо з них – госпіталізовано, дев'ятеро – отримали допомогу на місці.