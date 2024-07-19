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В Україні можуть здорожчати хліб, м'ясо та молоко через дефіцит електроенергії

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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В Україні можуть здорожчати хліб, м'ясо та молоко через дефіцит електроенергії
Сьогодні молочка в закупівлі вже зросла в межах 3-5% за червень-липень
фото: frontnews.eu

Якщо відключення світла в Україні триватимуть у таких обсягах як зараз, це призведе до зростання цін на продовольство

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук попередив про можливе зростання цін на молочні, м'ясні та хлібобулочні вироби через дефіцит електроенергії. За його словами, аграрії вже відчувають труднощі через відключення світла, особливо у тваринництві, де всі процеси залежать від електропостачання.

«Вся молочно-товарна ферма підключена до генерації, тому що всі процеси — від доїння до зберігання молока потребують електрики. Ферма на 500 голів потребує на 1 годину до 100 кВт, що вимагає значних обсягів дизпалива. Відповідно затратна частина зростає і сьогодні молочка в закупівлі за червень-липень вже зросла на 3-5%. Те саме стосується і переробної галузі», – зазначає заступник голови ВАР.

Станом на 1 липня середня закупівельна ціна молока екстра-ґатунку зросла на 15 копійок порівняно з попереднім місяцем і склала 13,84 грн/кг без ПДВ. Ціни на молоко вищого ґатунку також збільшились на 15 копійок і становлять від 13,20 до 14,30 грн/кг без ПДВ. Молоко першого ґатунку подорожчало на 9 копійок, середня ціна складає 13,04 грн/кг без ПДВ. Таким чином, середня ціна на всі три ґатунки молока зросла на 13 копійок і становить 13,57 грн/кг без ПДВ.
 
 Водночас в Асоціації свинарів України відзначають зниження цін на свинину в червні на 10,1% через жорсткіші графіки відключень електроенергії. Проте, за даними аналітика Асоціації виробників молока, закупівельні ціни на молоко зросли на початку липня через нестачу сировини та підвищений попит з боку переробних підприємств.

Таким чином, дефіцит електроенергії створює серйозні виклики для аграрного сектору України та може призвести до зростання цін на харчові продукти, що негативно вплине на добробут населення.
 
 Раніше повідомлялося, що українські виробники кавунів б'ють на сполох через стрімке падіння цін на їхню продукцію. Низький попит та аномальна спека призводять до масового псування врожаю, а ціни опустилися до 10-18 грн/кг.

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Теги: продукти аграрії населення зниження цін липень відключення відключення світла

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