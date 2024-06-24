На Донеччині влада примусово евакуйовуватиме населення Торецька

Евакуація відбувається через те, що окупанти наблизилися до міста Торецьк

За словами глави ОВА, з міст, які розташовані близько до фронту, теж триває евакуація

Влада планує провести примусову евакуацію з міста Торецьк Донецької області. Причиною є те, що російські війська знаходяться дуже близько до міста і воно постійно під обстрілами. Про це заявив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.

«Зараз буде тривати евакуація в дуже примусовому способі з міста Торецьк, тому що ворог перебуває дуже близько до міста», – сказав Філашкін.

За словами глави ОВА, з інших міст області, які розташовані близько до фронту, теж триває евакуація.

«Дуже велика кількість людей, на прикладі міста Торецьк, виїжджають на добу. На позавчора там знаходилось близько 6 тис. людей, зараз – 5,5 тис. З кожним днем люди з Торецька виїжджають», – розповів глава ОВА.

Нагадаємо, що родини із вразливих категорій, які мають евакуюватися із прифронтових громад Харківської та Сумської областей, отримають одноразову виплату у розмірі 10 800 гривень на особу.

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Як повідомлялося, російські загарбники окупували село Шуми у Бахмутському районі Донецької області.

До слова, на вулицях Новоолександрівки на Покровському напрямку тривають запеклі бої, при цьому противник не контролює село повністю.