Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Донеччині влада примусово евакуйовуватиме населення Торецька

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
На Донеччині влада примусово евакуйовуватиме населення Торецька
Евакуація відбувається через те, що окупанти наблизилися до міста Торецьк
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За словами глави ОВА, з міст, які розташовані близько до фронту, теж триває евакуація

Влада планує провести примусову евакуацію з міста Торецьк Донецької області. Причиною є те, що російські війська знаходяться дуже близько до міста і воно постійно під обстрілами. Про це заявив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.

«Зараз буде тривати евакуація в дуже примусовому способі з міста Торецьк, тому що ворог перебуває дуже близько до міста», – сказав Філашкін.

За словами глави ОВА, з інших міст області, які розташовані близько до фронту, теж триває евакуація.

«Дуже велика кількість людей, на прикладі міста Торецьк, виїжджають на добу. На позавчора там знаходилось близько 6 тис. людей, зараз – 5,5 тис. З кожним днем люди з Торецька виїжджають», – розповів глава ОВА.

Нагадаємо, що родини із вразливих категорій, які мають евакуюватися із прифронтових громад Харківської та Сумської областей, отримають одноразову виплату у розмірі 10 800 гривень на особу.

Раніше у двох територіальних громадах на Сумщині ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб. Планується вивезти 297 дітей із 52 населених пунктів Сумської області.

Як повідомлялося, російські загарбники окупували село Шуми у Бахмутському районі Донецької області.

До слова, на вулицях Новоолександрівки на Покровському напрямку тривають запеклі бої, при цьому противник не контролює село повністю.

Читайте також: Окупанти розпочали літню кампанію на Донбасі. Чого чекати Україні?
Теги: Донеччина окупанти евакуація населення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Крім танків підрозділи СБУ нищать і іншу дорогу російську техніку
Про тисячу російських танків, знищених СБУ
18 червня, 16:30
Російські загарбники намагатимуться полювати на передані Україні винищувачі
Росія намагається зірвати передачу Україні F-16: коментар Повітряних сил
17 червня, 12:07
В Одесі пролунали вибухи
В Одесі пролунали вибухи
12 червня, 05:06
8 червня світло відключатимуть із 18:00
Графіки відключень почнуть діяти пізніше: коли не буде світла?
8 червня, 17:25
Українська енергосистема зазнала багато серйозних пошкоджень
Атаки окупантів на енергосистему: скільки піде часу на відновлення
2 червня, 21:02
Влада планує проводити консультації з фахівцями, щоб після відкриття рух дамбою ГЕС був безпечним
Дніпровська ГЕС після нічного обстрілу – у критичному стані
1 червня, 18:44
У «Центрі-3» полонені росіяни зможуть працювати, займатися спортом і дозвіллям
Україна відкрила третій табір для полонених окупантів (відео)
29 травня, 15:59
Керівник BIS Міхал Куделка поскаржився на кібератаки з боку КНР та Росії
Чехія розповіла, чому відразу дві країни атакують її кіберпростір
28 травня, 12:40
Окупанти змушені вивозити військових для надання навіть першої медичної допомоги на територію РФ
Лікарні на тимчасово окупованих територіях переповнені пораненими окупантами
28 травня, 07:27

Події в Україні

Новий командувач Об’єднаних сил ЗСУ, ЄС затвердив 14-й пакет санкцій. Головне за 24 червня
Новий командувач Об’єднаних сил ЗСУ, ЄС затвердив 14-й пакет санкцій. Головне за 24 червня
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години
Гендиректор Yasno повідомив, скільки часу триватимуть складнощі з дефіцитом світла
Гендиректор Yasno повідомив, скільки часу триватимуть складнощі з дефіцитом світла
На Донеччині влада примусово евакуйовуватиме населення Торецька
На Донеччині влада примусово евакуйовуватиме населення Торецька
«Укренерго» пояснило, як захистити енергосистему від атак РФ
«Укренерго» пояснило, як захистити енергосистему від атак РФ
«Укренерго» посилило відключення світла по всій Україні на 25 червня
«Укренерго» посилило відключення світла по всій Україні на 25 червня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Окупанти просунулися на Запоріжжі: аналіз ISW
21K
Івана Купала в 2024 році: дата, традиції, що не можна робити
13K
США, Південна Корея і Японія зробили спільну заяву щодо співпраці між КНДР і РФ
13K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
12K
Втрати ворога станом на 24 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
9214
24 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Вибухи в Криму, заява Нетаньягу про згортання операції в Газі: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
За добу енергетики повернули світло 17 тис. осель, що були без електроенергії через обстріли – ДТЕК
Вчора, 15:11
Енергоринок – у глибокій борговій кризі. Нардеп назвав вражаючу цифру
Вчора, 13:02
Вибухи у Києві та атака дронів на Росію: головне за ніч
Вчора, 06:58
Атака на українські міста та окупація села на Донеччині: головне за ніч
22 червня, 06:50
Підвищення цін на дизпаливо та бензин. Українська зернова асоціація звернулася до парламенту
21 червня, 11:52

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua