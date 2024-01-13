Оренда та купівля: які ціни на нерухомість у найбільших містах України
Як змінились ціни на оренду у Києві, Львові, Одесі та Дніпрі
В українській столиці зараз можна орендувати квартиру дешевше, ніж у Львові. В середньому на заході винаймати житло можна за 22,4 тисячі гривень. В Одесі однокімнатну квартиру можна знайти всього за чотири тисячі гривень на місяць. А у Дніпрі досі тримаються доволі високі ціни.
Яка вартість оренди та купівлі квартир у великих містах України станом на початок 2024 року – читайте в матеріалі «Главкому», який оснований на даний порталу m2bomber.
Ціни у Києві
Оренда
Що стосується оренди житла в українській столиці, то середня вартість зараз становить близько 15,5 тис. грн. Найчастіше однокімнатні квартири здають за 12 тис. грн. Серед усіх оголошень вони складають 7,3%. Також багато пропозицій є і за 18 тис. грн.
10% двокімнатних квартир здають за 15,2 тис. грн. Ще 6,8% оголошень – пропозиції оренди за 12,8 тис. грн. Трикімнатні квартири найчастіше здають за 13 та 25 тис. грн.
Найдешевше орендувати житло можна в Деснянському районі – в середньому за 11,5 тис. грн. Найдорожче житло пропонують в Печерському районі – 30,72 тис. грн.
Вартість оренди в інших районах Києва:
- Голосіївський район – 19 тис. грн;
- Дарницький район – 13,9 тис. грн;
- Дніпровський район – 13,7 тис. грн;
- Оболонський район – 14 тис. грн;
- Подільський район – 17 тис. грн;
- Святошинський район – 13 тис. грн;
- Солом'янський район – 15,25 тис. грн;
- Шевченківський район – 22,1 тис. грн.
Купівля
Середня вартість м² на вторинному ринку столиці становить $1,4 тис. У новобудовах – близько $1,16 тис. за м².
Ціни у Львові
Оренда
Середня вартість оренди житла у Львові нині становить 22,4 тис. грн. Найбільше однокімнатних квартир здають за 21 тис. грн – 22,7%. Також є чимало пропозицій за 9 та 15 тис. грн.
10% оголошень пропонують орендувати двокімнатну квартиру за 15,2 тис. грн. Ще 6,8% пропозицій – за 26,4 тис. грн. Також є багато оголошень із ціною у 19,2 тис. грн. Ціни на оренду трикімнатної квартири коливаються у межах до 20 тис. грн.
Найдешевше орендувати квартиру можна в Залізничному районі Львова – в середньому 15 тис. грн. Найдорожче житло в Шевченківському районі — 18,7 тис. грн.
Вартість оренди в інших районах Львова:
- Галицький район — 16 тис. грн;
- Личаківський район — 17,4 тис. грн;
- Сихівський район — 17,7 тис. грн;
- Франківський район — 18,68 тис. грн.
Купівля
Середня вартість м² на вторинному ринку Львова становить $1,38 тис. У новобудовах – близько $931 за м².
Ціни у Дніпрі
Оренда
Середня вартість оренди житла в Дніпрі станом на середину січня 2024 року становить близько 9 тисяч гривень. Найбільше однокімнатних квартир здають за 10 тис. грн. Таких повідомлень налічується 27,3%. Також багато пропозицій за 9,2 тис. грн.
Двокімнатні квартири переважно здають за 8 тис. грн – 14,3%. Ще 9,5% пропозицій – за 12 тис. грн. Найбільше трикімнатних квартир здають 10,2 та 12 тис. грн.
Найдешевше орендувати квартиру можна в Індустріальному районі – в середньому 7 тис. грн. Найдорожче житло в Центральному районі Дніпра – 11,25 тис. грн.
Вартість оренди в інших районах Дніпра:
- Амур-Нижньодніпровський район – 9,5 тис. грн;
- Новокодацький район – 8 тис. грн;
- Соборний район – 9,5 тис. грн;
- Чечелівський район – 8,5 тис. грн;
- Шевченківський район – 10,75 тис. грн.
Купівля
У Дніпрі середня вартість м² на вторинному ринку становить $1 тис. У новобудовах – близько $1,046 тис. за м².
Ціни в Одесі
Оренда
В Одесі середня вартість оренди квартири наразі становить 8 тис. грн. 9,8% оголошень про оренду однокімнатних квартир, що становить більшість, мають пропозицію із ціною 4 тис. грн. Також є багато пропозицій за 5,1 тис. грн.
Двокімнатні квартири переважно здаються за 7,6 тис. грн – 9,8%. Стільки ж пропозицій є і за 6 тис. грн. Найбільше трикімнатних квартир здають 7,8 та 9 тис. грн.
Найдешевше орендувати квартиру можна в Малиновському районі Одеси – в середньому 6 тис. грн. Найдорожче житло в Приморському районі – 10,8 тис. грн.
Вартість оренди в інших районах Одеси:
- Київський район — 7,1 тис. грн;
- Суворовський район — 5,5 тис. грн;
Купівля
Середня вартість м² в Одесі на вторинному ринку становить $992. У новобудовах – близько $888 за м².
Нагадаємо, прогнозується, що в Україні вже в січні можуть змінитися ціни на основні овочі та фрукти.
Коментарі — 0