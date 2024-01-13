Оренда та купівля: які ціни на нерухомість у найбільших містах України

У найбільших містах країни можна знайти оголошенні про вартість оренди нерухомості від 4 тис. грн

Як змінились ціни на оренду у Києві, Львові, Одесі та Дніпрі

В українській столиці зараз можна орендувати квартиру дешевше, ніж у Львові. В середньому на заході винаймати житло можна за 22,4 тисячі гривень. В Одесі однокімнатну квартиру можна знайти всього за чотири тисячі гривень на місяць. А у Дніпрі досі тримаються доволі високі ціни.

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Яка вартість оренди та купівлі квартир у великих містах України станом на початок 2024 року – читайте в матеріалі «Главкому», який оснований на даний порталу m2bomber.

Ціни у Києві

Найдешевше житло можна орендувати за 11,5 тис. грн фото з відкритих джерел

Оренда

Що стосується оренди житла в українській столиці, то середня вартість зараз становить близько 15,5 тис. грн. Найчастіше однокімнатні квартири здають за 12 тис. грн. Серед усіх оголошень вони складають 7,3%. Також багато пропозицій є і за 18 тис. грн.

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10% двокімнатних квартир здають за 15,2 тис. грн. Ще 6,8% оголошень – пропозиції оренди за 12,8 тис. грн. Трикімнатні квартири найчастіше здають за 13 та 25 тис. грн.

Найдешевше орендувати житло можна в Деснянському районі – в середньому за 11,5 тис. грн. Найдорожче житло пропонують в Печерському районі – 30,72 тис. грн.

Вартість оренди в інших районах Києва:

Голосіївський район – 19 тис. грн;

Дарницький район – 13,9 тис. грн;

Дніпровський район – 13,7 тис. грн;

Оболонський район – 14 тис. грн;

Подільський район – 17 тис. грн;

Святошинський район – 13 тис. грн;

Солом'янський район – 15,25 тис. грн;

Шевченківський район – 22,1 тис. грн.

Купівля

Середня вартість м² на вторинному ринку столиці становить $1,4 тис. У новобудовах – близько $1,16 тис. за м².

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Ціни у Львові

Двокімнатну квартиру у Львові можна орендувати за 15,2 тис. грн фото з відкритих джерел

Оренда

Середня вартість оренди житла у Львові нині становить 22,4 тис. грн. Найбільше однокімнатних квартир здають за 21 тис. грн – 22,7%. Також є чимало пропозицій за 9 та 15 тис. грн.

10% оголошень пропонують орендувати двокімнатну квартиру за 15,2 тис. грн. Ще 6,8% пропозицій – за 26,4 тис. грн. Також є багато оголошень із ціною у 19,2 тис. грн. Ціни на оренду трикімнатної квартири коливаються у межах до 20 тис. грн.

Найдешевше орендувати квартиру можна в Залізничному районі Львова – в середньому 15 тис. грн. Найдорожче житло в Шевченківському районі — 18,7 тис. грн.

Вартість оренди в інших районах Львова:

Галицький район — 16 тис. грн;

Личаківський район — 17,4 тис. грн;

Сихівський район — 17,7 тис. грн;

Франківський район — 18,68 тис. грн.

Купівля

Середня вартість м² на вторинному ринку Львова становить $1,38 тис. У новобудовах – близько $931 за м².

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Ціни у Дніпрі

У Дніпрі можна орендувати квартири за 7 тис. грн фото з відкритих джерел

Оренда

Середня вартість оренди житла в Дніпрі станом на середину січня 2024 року становить близько 9 тисяч гривень. Найбільше однокімнатних квартир здають за 10 тис. грн. Таких повідомлень налічується 27,3%. Також багато пропозицій за 9,2 тис. грн.

Двокімнатні квартири переважно здають за 8 тис. грн – 14,3%. Ще 9,5% пропозицій – за 12 тис. грн. Найбільше трикімнатних квартир здають 10,2 та 12 тис. грн.

Найдешевше орендувати квартиру можна в Індустріальному районі – в середньому 7 тис. грн. Найдорожче житло в Центральному районі Дніпра – 11,25 тис. грн.

Вартість оренди в інших районах Дніпра:

Амур-Нижньодніпровський район – 9,5 тис. грн;

Новокодацький район – 8 тис. грн;

Соборний район – 9,5 тис. грн;

Чечелівський район – 8,5 тис. грн;

Шевченківський район – 10,75 тис. грн.

Купівля

У Дніпрі середня вартість м² на вторинному ринку становить $1 тис. У новобудовах – близько $1,046 тис. за м².

Ціни в Одесі

Найменша вартість оренди в Одесі – 6 тис. грн фото з відкритих джерел

Оренда

В Одесі середня вартість оренди квартири наразі становить 8 тис. грн. 9,8% оголошень про оренду однокімнатних квартир, що становить більшість, мають пропозицію із ціною 4 тис. грн. Також є багато пропозицій за 5,1 тис. грн.

Двокімнатні квартири переважно здаються за 7,6 тис. грн – 9,8%. Стільки ж пропозицій є і за 6 тис. грн. Найбільше трикімнатних квартир здають 7,8 та 9 тис. грн.

Найдешевше орендувати квартиру можна в Малиновському районі Одеси – в середньому 6 тис. грн. Найдорожче житло в Приморському районі – 10,8 тис. грн.

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Вартість оренди в інших районах Одеси:

Київський район — 7,1 тис. грн;

Суворовський район — 5,5 тис. грн;

Купівля

Середня вартість м² в Одесі на вторинному ринку становить $992. У новобудовах – близько $888 за м².

Нагадаємо, прогнозується, що в Україні вже в січні можуть змінитися ціни на основні овочі та фрукти.