В Україні різко подорожчала капуста: ціни злетіли більш ніж на 50%

Капуста врожаю 2026 року в Україні вже коштує в середньому на 20% дорожче, ніж у цей же період минулого року

Причиною подорожчання став сезонний фактор – запаси ранніх сортів у господарствах майже вичерпалися

Наразі виробники продають білоголову капусту по 12–20 грн за кілограм. Це приблизно на 52% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Такі дані на основі статистики аналітиків проєкту EastFruit, наводить «Главком».

Фермери пояснюють зростання цін скороченням пропозиції в перехідний період між сезонами.

«Збирання ранньої капусти завершується, тоді як масовий збір середніх та середньопізніх сортів ще не розпочався», – йдеться у повідомленні.

Попит на продукцію залишається стабільним, а дефіцит пропозиції додатково впливає на ціни. «Наразі капуста врожаю 2026 року в Україні вже коштує в середньому на 20% дорожче, ніж у цей же період минулого року», – написали аналітики.

Водночас учасники ринку прогнозують, що ціни можуть знизитися найближчим часом – після того, як фермери почнуть масово збирати капусту середніх сортів і пропозиція на ринку збільшиться.

Раніше «Главком» публікував актуальні ціни на пальне. Станом на 24 червня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили вартість. Середня вартість бензину А-95 становить близько 75,27 грн за літр, а дизельного пального – 79,46 грн за літр.