У Києві малина продається по 1 тис. грн за кіло

Українські виробники попереджають, що цього року країна ризикує взагалі не зібрати врожай малини

Червень – розпал ягідного сезону, проте ціни на перші партії шокують. У столичних супермаркетах ранню малину продають майже по 1000 грн за кілограм. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

У соцмережах поширюється відео зі столичних магазинів, де видно, що ягода розфасована у невеликі пластикові лотки, а на ціннику вказано 999 грн за кіло.

«Ягода цього сезону вже більше схожа на справжній делікатес», – зазначається у соцмережах.

Чому ціна на малину «кусається»

Нинішній зліт цін пов'язаний із двома основними факторами: негодою та гострою кризою на ринку праці.

За оцінками асоціації «Ягідництво України», малина зустріла весняні заморозки на етапі бутонізації та початку розкриття квіток. Хоча в цій фазі вона витримує холоди трохи краще за суницю, падіння температури до

−3…−4°C виявилося критичним.

Прогнозовані втрати цвіту по Україні становлять 1 165 тонн недоотриманого врожаю. Найбільших збитків зазнали західні регіони:

Івано-Франківська область – мінус 364 тонни;

Львівська область – мінус 152 тонни;

Чернівецька область – мінус 134 тонни.

Українські виробники попереджають, що цього року країна ризикує взагалі не зібрати врожай та втратити статус одного з провідних світових експортерів, якщо не залучити іноземну робочу силу. Про це заявив голова Української плодоовочевої асоціації (УПОА) та керівник компаній «Українська ягода» та «Беррі Хаб Плюс» Тарас Баштанник.

За даними Держстату, площа малинників в Україні становить близько 5 тис. гектарів. Зважаючи на те, що на один гектар потрібно орієнтовно 15 збиральників, галузі на піку сезону критично необхідно понад 70 тис. працівників лише для збору малини.

Аномалії минулого року: як ламалися тренди

Аналітики нагадують, що минулого року ринок малини продемонстрував абсолютно нестандартну динаміку. Зазвичай ціна на ягоду формується з початку червня до початку липня, після чого стабілізується. Проте у минулому сезоні ця модель зламалася: наприкінці липня відбувся різкий обвал цін через масовий вихід на ринок пізніх сортів (які менше постраждали від весняних холодів), після чого вартість так само стрімко повернулася до високих показників.

Що з іншими фруктами?

Малина – не єдина проблема для гаманців українців цього літа. Через аномальні весняні пласти холодів в Україні також прогнозують значні втрати врожаю абрикосів та персиків. Це неминуче призведе до дефіциту цих фруктів на внутрішньому ринку та чергового стрибка цін на літні вітаміни.