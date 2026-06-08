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Дефіцитний раритет. «Артемсіль» продають за ціною смартфона

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Дефіцитний раритет. «Артемсіль» продають за ціною смартфона
Залишки колишніх запасів солі перетворилися на справжній колекційний дефіцит
фото: glavcom.ua

Легендарну сіль продають у мережі від 2 до 10 тис. грн

В Україні на платформі оголошень OLX з'явилася у продажу пачка легендарної солі від державного підприємства «Артемсіль» за рекордною ціною – 10 тис. грн, інформує «Главком».

Сіль із Соледара, де виробництво повністю зупинилося через російську окупацію та бойові дії, перетворилася на справжній дефіцитний раритет. В мережі можна придбати пачку легенданої солі, але ціни захмарні.

В одному оголошенні зазначається, що на продаж виставлено класичну паперову пачку кам'яної солі вагою 1,5 кг. Автор публікації підкреслює, що в наявності залишилася лише одна така одиниця товарного дефіциту.

Дефіцитний раритет. «Артемсіль» продають за ціною смартфона фото 1
сприншот оголошення

Попри захмарну вартість, яка дорівнює ціні бюджетного смартфона, продавець обіцяє спрямувати виручені кошти на благодійність та відновлення житла.

ДП «Артемсіль», розташоване в місті Соледар Донецької області, забезпечувало понад 90% потреб українського ринку та експортувало продукцію до десятків країн. Після початку повномасштабного вторгнення та знищення підприємства окупантами, фірмові паперові пачки солі зникли з полиць магазинів, ставши символом української стійкості та об'єктом колекціонування.

Інші продавець пропонує товар придбати не поштучно, а великими партіями – відразу цілими запакованими блоками по 10 пачок. Тут одну пачку солі виставили за 2 950 грн.

Дефіцитний раритет. «Артемсіль» продають за ціною смартфона фото 2
скриншот оголошення

«Главком» писав, що у Києві перед Великоднем традиційно зріс попит на святкову випічку від «Рошен» – за популярним кексом вишиковуються черги. Його офіційна вартість становить 298,25 грн, однак придбати десерт за цією ціною вдається не всім. Українці масово розкуповують популярний кекс, після чого він почав з’являтися на платформах перепродажу за значно вищими цінами. Зокрема, на OLX вже опубліковано оголошення, датовані 8-10 квітня, де вартість десерту сягає 510-600 грн.

До слова, названо найкращі смартфони для перепродажу на вторинному ринку. Компанія Huishoubao оприлюднила дослідження ринку старих смартфонів і опублікувала створений на основі даного дослідження рейтинг залишкової вартості гаджетів. Як з'ясувалося, найменше з часом втрачає китайський флагманський апарат Huawei Mate 40 Pro +, який через півроку з моменту покупки зберігає в середньому близько 76,68% своєї початкової вартості.

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Теги: продукти інтернет Україна

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