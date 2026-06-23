Нова ціна метро у Києві: що буде з раніше придбаними поїздками
У КМДА триває опрацювання результатів громадського обговорення проєкту рішення щодо зміни тарифів
У столиці після запровадження нових тарифів на проїзд у громадському транспорті раніше придбані поїздки залишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідь Департаменту економіки та інвестицій КМДА на запит «Суспільного».
Усі поїздки, які пасажири встигнуть придбати до 14 липня, діятимуть ще протягом двох місяців – до 14 вересня поточного року. Після завершення цього терміну всі невикористані поїздки не згорять: їх автоматично перерахують у грошовий еквівалент і зарахують на баланс електронного квитка користувача.
Наразі у КМДА триває опрацювання результатів громадського обговорення проєкту рішення щодо зміни тарифів. По завершенні цього етапу документ передадуть на погодження в установленому порядку.
Крім того, у профільній структурі міської адміністрації уточнили, що з 1 серпня в Києві планується запуск єдиного електронного квитка вартістю 60 грн. Головна його особливість – можливість здійснювати безоплатні пересадки на будь-який вид комунального транспорту (метро, автобуси, трамваї, тролейбуси та фунікулер) протягом 90 хвилин із моменту активації.
Нагадаємо, нову тарифну модель у комунальному транспорті столиці з разовим квитком по 30 грн планують запровадити з 15 липня 2026 року. На сайті Київради вже з'явилася петиція проти цього рішення, яка рекордно швидко набрала необхідні 6000 голосів.
«Главком» писав, що місячний проїзний на комунальний наземний транспорт Києва та метрополітен після зміни тарифів займе четверту сходинку серед проїзних в столицях Європи. Дорожче тільки в Лондоні, Амстердамі та Стокгольмі.
До слова, запровадження у Києві тарифу на проїзд у розмірі 30 грн за одну поїздку обернеться для середньостатистичної столичної родини з трьох осіб додатковими витратами у розмірі майже 35 тис. грн на рік. Відповідні розрахунки оприлюднив депутат Київської міської ради, голова бюджетної комісії та лідер опозиційної фракції «Слуга народу» Андрій Вітренко.
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