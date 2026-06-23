Нова ціна метро у Києві: що буде з раніше придбаними поїздками

У КМДА триває опрацювання результатів громадського обговорення проєкту рішення щодо зміни тарифів

У столиці після запровадження нових тарифів на проїзд у громадському транспорті раніше придбані поїздки залишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідь Департаменту економіки та інвестицій КМДА на запит «Суспільного».

Усі поїздки, які пасажири встигнуть придбати до 14 липня, діятимуть ще протягом двох місяців – до 14 вересня поточного року. Після завершення цього терміну всі невикористані поїздки не згорять: їх автоматично перерахують у грошовий еквівалент і зарахують на баланс електронного квитка користувача.

Наразі у КМДА триває опрацювання результатів громадського обговорення проєкту рішення щодо зміни тарифів. По завершенні цього етапу документ передадуть на погодження в установленому порядку.

Крім того, у профільній структурі міської адміністрації уточнили, що з 1 серпня в Києві планується запуск єдиного електронного квитка вартістю 60 грн. Головна його особливість – можливість здійснювати безоплатні пересадки на будь-який вид комунального транспорту (метро, автобуси, трамваї, тролейбуси та фунікулер) протягом 90 хвилин із моменту активації.

Нагадаємо, нову тарифну модель у комунальному транспорті столиці з разовим квитком по 30 грн планують запровадити з 15 липня 2026 року. На сайті Київради вже з'явилася петиція проти цього рішення, яка рекордно швидко набрала необхідні 6000 голосів.

Нові тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва інфографіка: КМДА

інфографіка% КМДА

«Главком» писав, що місячний проїзний на комунальний наземний транспорт Києва та метрополітен після зміни тарифів займе четверту сходинку серед проїзних в столицях Європи. Дорожче тільки в Лондоні, Амстердамі та Стокгольмі.

До слова, запровадження у Києві тарифу на проїзд у розмірі 30 грн за одну поїздку обернеться для середньостатистичної столичної родини з трьох осіб додатковими витратами у розмірі майже 35 тис. грн на рік. Відповідні розрахунки оприлюднив депутат Київської міської ради, голова бюджетної комісії та лідер опозиційної фракції «Слуга народу» Андрій Вітренко.