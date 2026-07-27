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Світ на порозі нової кризи? Радбез ООН назвав головну небезпеку атак Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Світ на порозі нової кризи? Радбез ООН назвав головну небезпеку атак Росії
У Радбезі ООН пролунала тривожна заява про нову тактику Росії
скриншот з відео

В ООН заявили, що удари по українських портах і цивільних суднах уже вплинули на світові ціни на продовольство

Рада Безпеки ООН 27 липня провела екстрене засідання через нову хвилю російських атак на Україну. Головною темою стали удари по чорноморських портах, цивільних суднах і зерновій інфраструктурі, які, за оцінкою Організації Об'єднаних Націй, вже становлять загрозу не лише для України, а й для глобальної продовольчої безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням онлайн-трансляцію засідання.

Рада Безпеки ООН зібралася через нову хвилю російських атак

Директорка Департаменту ООН з політичних питань Кайоко Гото заявила, що наслідки останньої ескалації вже відчуває весь світ. «Наслідки цієї останньої ескалації вже помітні на світових аграрних ринках», – наголосила вона.

За словами представниці ООН, Росія останніми тижнями систематично атакує порти Одеси, Чорноморська, Південного, Ізмаїла та Миколаєва. Лише у липні було зафіксовано понад шість ударів по цивільних суднах, під час яких загинули або були поранені 44 члени екіпажів. Частина кораблів перевозила продовольство під прапорами третіх держав.

В ООН також повідомили, що через постійні обстріли чотири з тринадцяти найбільших зернових терміналів Одеської області призупинили закупівлю зерна. За даними Конференції ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD), із початку липня світові ціни на пшеницю зросли на 20%, досягнувши найвищого рівня з березня 2024 року.

В ООН закликали не звикати до атак на цивільне населення

Виконувач обов'язків заступника генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Енріке Ратватте наголосив, що міжнародна спільнота не повинна звикати до постійних атак на цивільне населення.

«Ми не повинні дозволити цим повторюваним атакам зробити людські страждання буденністю», – заявив він.
За його словами, під російськими ударами регулярно опиняються житлові будинки, енергетична інфраструктура, гуманітарні склади та об'єкти, необхідні для виживання мирного населення.

Захід засудив дії Росії, Москва відкинула звинувачення

Представник Франції заявив, що Росія фактично повернулася до практики ударів по українському зерновому експорту. «Росія не лише вбиває мирних жителів, а й безпосередньо ставить під загрозу продовольчу безпеку мільйонів людей, особливо в Африці та на Близькому Сході», – заявив французький дипломат.

Велика Британія також звинуватила Росію в ескалації війни та наголосила, що липень може стати рекордним за кількістю випущених по Україні ракет.

«Росія продовжує нарощувати насильство проти України», – заявив представник Сполученого Королівства.
США закликали сторони повернутися до переговорів, заявивши, що військового вирішення війни не існує.

«Не існує військового вирішення цієї війни. І Росія, і Україна мають повернутися за стіл переговорів», – наголосив представник США.

Натомість представник Росії відкинув усі звинувачення, поклавши відповідальність за загибель цивільних на Україну та заявивши, що Москва не погодиться на жодні домовленості, які, на думку Кремля, не враховують її інтересів.

Українська делегація заявила, що виступи представників ООН стали черговим підтвердженням воєнних злочинів Росії та закликала міжнародну спільноту не миритися з повторенням таких атак.

«Міжнародна спільнота досі терпить повторення жахливих воєнних злочинів, які чинить Російська Федерація», – заявив представник України.

 

Нагадаємо, у ніч на 27 липня російські війська завдали ударів по цивільних торговельних суднах у портах Миколаївської області. Під обстріл потрапили судна, які залишаються заблокованими в українських портах від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році та не здійснюють комерційних рейсів. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще кілька дістали поранення.

Минулого тижня в акваторії Чорного моря поблизу узбережжя Одеси затонуло іноземне торговельне судно, яке 19 липня атакували російські війська. Судно зазнало ракетного удару після виходу з порту, де його завантажили українською кукурудзою. Унаслідок атаки загинули дев’ятеро членів екіпажу та український лоцман. Ще вісьмох членів екіпажу вдалося евакуювати.

Зауважимо, «Главком» в матеріалі «Росія б'є по зерновому коридору: що відбувається з морським експортом України» розповідає, що останні російські атаки по Одещині спровокували найбільшу логістичну кризу, порівняну з першими роками великою війни. Якщо раніше головною ціллю були портові термінали, склади чи зерносховища, то тепер під ударами дедалі частіше опиняються цивільні судна. Це змінює правила гри: пошкоджений термінал можна відремонтувати, а от повернути довіру міжнародних судновласників і страхових компаній складніше.

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Теги: росія Чорне море ціни пшениця

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