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У Хмельницькому зростуть ціни на проїзд: скільки доведеться платити

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Хмельницькому зростуть ціни на проїзд: скільки доведеться платити
Ваврищук зазначив, що у Хмельницькому буде діяти один з найнижчих тарифів на проїзд в Україні
фото: Микола Ваврищук/Facebook

Заступник міського голови пояснив, що тариф змінився через вартість пального, електроенергії та запасних частин

У Хмельницькому зросте вартість проїзду в громадському транспорті. Про це повідомив заступник міського голови Микола Ваврищук, передає «Главком».

«З 20 липня проїзд у автобусах та маршрутках буде коштувати 20 гривень, у тролейбусах – 14 гривень. Це – вимушена зміна тарифу через вартість пального, електроенергії та запасних частин», – йдеться у повідомленні.

Заступник міського голови зазначив, що більшість міст України підвищили вартість проїзду ще у квітні-травні. За його словами, місцева влада сподівалася на здешевлення пального, однак цього не сталося.

«Попри це, у Хмельницькому буде діяти один з найнижчих тарифів на проїзд в Україні. Бо частина міст вже встановила вартість проїзду в автобусах на рівні 22, 23 гривні, а деякі – 25. Щодо тролейбусів, то деякі міста встановили тариф – 15 грн і більше та найближчим часом підноситимуть тарифи знову», – наголосив Ваврищук.

До слова, з 15 липня у Києві змінюється вартість разового проїзду в метро та наземному комунальному транспорті. Разовий проїзд у комунальному транспорті складатиме 30 грн. Нова вартість діятиме в метро, автобусах, трамваях, тролейбусах і фунікулері.

Також вартість проїзду в одеських маршрутках змінилася. Міськрада та перевізники узгодили нову ціну, щоб уникнути транспортної кризи та зберегти кількість автобусів на лініях.

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Теги: громадський транспорт ціни Хмельницький

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