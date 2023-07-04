На зарплати вчителям передбачено на 20,5 млрд грн менше, ніж торік: українці лютують

Водночас у час модернізації сфери освіти зростають роль учителя та вимоги до нього

Соцмережі пригадали нещодавню ініціативу щодо утвердження англійської мови в Україні та обіцянки Зеленського стосовно зарплатні педагогам у розмірі $4 тис.

Цьогоріч, порівняно з 2022 роком, у держбюджеті України на зарплати педагогів передбачено на 20,5 млрд грн менше. Натомість модернізація освіти та нові стандарти передбачають оновлені вимоги для освітян. Про це кореспондентові Укрінформу повідомив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий.

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Очільник Міносвіти розповів, що розмір освітньої субвенції скоротили на 19%. Це пов'язано з тим, що кошти спрямовують перш за все на захист країни. Водночас у час модернізації сфери освіти зростають роль учителя та вимоги до нього.

«Нові принципи освіти вимагають від кожного вчителя високого професіоналізму, опанування та застосування сучасних педагогічних технологій і нових методів навчання і виховання, бажання та вміння постійно вчитися й самовдосконалюватися, творчого підходу та раціоналізму, а також готовності до змін у контексті реалізації змісту реформи НУШ», – акцентував міністр освіти.

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Він додав: аби заохотити вчителів з високим рівнем педагогічної майстерності, МОН впровадило сертифікацію вчителів української мови й математики та погодило нове Положення про атестацію педагогічних працівників.

«Так, директори шкіл мають право встановлювати працівникам підвищені ставки зарплати, надбавки і доплати за окремі види діяльності», – зауважив Лісовий.

На зменшення коштів із бюджету для зарплат вчителям відреагували соцмережі. Українці вражені й розлючені таким рішенням. Користувачі пригадали нещодавню ініціативу щодо утвердження англійської мови в Україні.

Також українці пригадали обіцянки Зеленського стосовно зарплатні педагогам у розмірі $4 тис.

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Дехто ж намагався раціональні пояснити подібні зміни.

Нагадаємо, Зеленський пропонує Раді надати англійській статус мови міжнародного спілкування в Україні. Документом передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою. Також законопроєкт передбачає обов'язкове вивчення англійської в дитячих садочках, а у школах кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію з англійської мови. Крім того, для вивчення англійської надаватимуть грошову допомогу.

До слова, Кабінет міністрів України готує проєкт закону, який закріпить англійську як мову міжнародного спілкування, також напрацьовує рішення, які зроблять вивчення англійської доступнішою для всіх охочих – уряд готує законопроєкт про новий статус англійської мови.

Зауважимо, законопроєкт «Про застосування англійської мови в Україні», який запропонував президент Володимир Зеленський, критикують громадські діячі. Вони зазначають: глава держави нібито пропонує заборону української мови в кінопрокаті і знищeння українського кінодублювання – утвердження англійської мови від Зеленського: у мережі скандал, громадські діячі проти.