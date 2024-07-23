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В Україні зросте вартість молочних продуктів

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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В Україні зросте вартість молочних продуктів
Станом на 1 липня середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку склала 13,84 гривні за кілограм без ПДВ, що на 15 копійок
фото з відкритих джерел

Виробництво молока в Україні падає через спеку та атаки росіян
 

1 липня в Україні подорожчало молоко-сировина, що призведе до зростання цін на молочні продукти в магазинах.

Про це повідомляє аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

«На початку липня в Україні відбувся перегляд цін на молочну сировину в сторону збільшення через певну нестачу сировини на внутрішньому ринку та зростання попиту з боку молокопереробних підприємств. Надалі, якщо виробництво молока продовжить скорочуватися, то можливий черговий перегляд цін в сторону збільшення», – заявив аналітик.

В Україні зросте вартість молочних продуктів фото 1
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За його словами, ціни на молоко екстра ґатунку зросли на 15 копійок за кілограм без ПДВ, до 13,84 гривні. Це пов'язано з дефіцитом сировини на внутрішньому ринку та зростанням попиту з боку переробників.

Експерти прогнозують, що молоко та інші молочні продукти в магазинах подорожчають на кілька відсотків найближчим часом.

«Це призвело до точкового підвищення цін на сировину на початку липня. Підвищення цін на паливо ще не встигло вплинути на зміни ціни молока на заводі. Однак, дефіцит молока-сировини вплинув на зростання середньої ціни на 55 копійок на спотовому ринку порівняно до червня. В перспективі, закупівельні ціни можуть продовжити йти вгору якщо пропозиція молочної сировини на внутрішньому ринку буде скорочуватися», – пояснив аналітик.

Він зазначив, що спека негативно впливає на продуктивність корів, особливо в присадибному секторі. В спекотні дні корови їдять менше, що призводить до зниження надоїв.

Ракетні удари по енергетичній інфраструктурі також створюють проблеми для великих молочно-товарних ферм (МТФ). МТФ залежать від електроенергії для роботи автоматизованого доїльного обладнання. Перебої з електропостачанням можуть призвести до зупинки роботи ферм, що негативно вплине на виробництво молока.

Експерти прогнозують, що ці два фактори призведуть до скорочення виробництва молока в Україні на 2% у 2024 році. Це може призвести до подорожчання молочної продукції в магазинах.


На початку квітня ціни на каву робуста показали інший рекорд. Вартість сорту досягла рекордного рівня 2008 року, випливає з даних торгів на лондонській біржі ICE. Ціна на піку складала $3838 за тонну. Зростання цін тоді пов'язали з аномальною спекою та нестачею води для поливу дерев у В'єтнамі.

Сорт кави робуста використовується при приготуванні еспресо та розчинних напоїв. Зростання цін на робусту пов'язують з аномальною спекою та нестачею води для поливу дерев у В'єтнамі, який є одним із найбільших постачальників цього сорту кави.

З початку 2024 року ціни на каву зросли майже на 24%. За даними аналітиків, ф'ючерси піднялися до рекордних позначок на торгах через побоювання дефіциту постачання зерен.

Цікаво, що кавові зерна і какао в обсязі кількох сотень тисяч тонн, які зберігаються в Євросоюзі, ймовірно, будуть знищені через новий закон. Про це пише видання Financial Times. Це пов'язано з набранням чинності нового закону, який забороняє постачання товарів, вироблених у результаті вирубування лісу та використання дитячої праці.

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Теги: какао підвищення цін рекорд спека закон продукти вирубування лісу

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