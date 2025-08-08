Головна Гроші Особисті фінанси
В Україні знижуються ціни на сливи: скільки коштує зараз популярний фрукт

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
Сливу на ринках можна купити від 15 до 40 грн за кг
фото з відкритих джерел

Пропозиції на торгівельних майданчиках наразі набагато перевищують попит

Ціни на сливи в Україні продовжують стрімко знижуватися вже п’ятий тиждень поспіль. Про це, як пише «Главком», повідомили аналітики порталу EastFruit.

На внутрішньому ринку, як зазначається, наразі спостерігається надмірна пропозиція місцевих господарств, а це чинить суттєвий тиск на ціни.

За інформацією учасників ринку, попит місцевих гуртових компаній на сливи дуже невисокий, тоді як обсяги пропозиції продовжують збільшуватися через сезонний фактор.

Так, сьогодні ціни на сливи з місцевих господарств варіюються в діапазоні 15-40 грн/кг ($0,36-0,96/кг), залежно від сорту, якості та обсягів партій, що в середньому на 29% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

При цьому садівники не виключають, що будуть змушені й надалі знижувати ціни для покупців.

Як зазначають аналітики порталу, все одно наразі сливи надходять у продаж в Україні у середньому на 50% дорожче, ніж на початку серпня 2024 року.

Нагадаємо, у київських магазинах лохина різко та суттєво впала у ціні. Популярна ягода подешевшала у столичних маркетах втричі.

Водночас ціни на персики в Україні б’ють рекорди через негоду та проблеми з урожаєм. За кілограм цих кісточкових доводиться платити від 70 до 120 гривень.

