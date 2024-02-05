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Наповнення бюджету: уряд встановив тарифи для держпідприємств

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Наповнення бюджету: уряд встановив тарифи для держпідприємств
Уряд визначив базовий норматив  відрахування на рівні 80%
колаж: grivna.ua

Підприємства, за власної ініціативи, можуть перераховувати до бюджету і більшу частку.

Кабінет міністрів визначив рівень дивідендів, які мають перерахувати до бюджету акціонерні товариства з державною часткою. Базовий норматив має складати 80% від результатів господарської діяльності у 2023 році. Про це йдеться у рішенні уряду.

Базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів для підприємств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави також стосується господарських підприємств, 50% і більше акцій яких належить підприємствам зі 100% часткою держави, зокрема дочірніх підприємств.

«Державні підприємства мають приносити гроші у держбюджет. Це вимога Закону. Цьогоріч уряд визначив базовий норматив  відрахування на рівні 80%. У Держбюджеті на 2024 рік заплановані надходження від цього в розмірі понад 66 млрд грн. Ці гроші дозволять профінансувати потреби держави, зокрема і оборону», – зазначив заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Підприємства, за власної ініціативи, можуть перераховувати до бюджету і більшу частку.

Також уряд встановив такі норматив відрахувань:

  • для акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» на рівні 95%;
  • для АТ «Державний ощадний банк України» та ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія» - 30%;
  • для ПАТ «Укрнафта» - 30% за  умови, що 50% прибутку спрямують на капітальні інвестиції, затверджені Урядом у фінплані компанії на 2024 рік;
  • для ПрАТ «УДП» (Українське Дунайське пароплавство) - 30 %, за умови спрямування 50% прибутку на оновлення флоту та розвиток виробничих потужностей Кілійського суднобудівельно-судноремонтного заводу;
  • для АТ «Укрзалізниця» встановлений норматив 50%, за умови що 30% прибутку спрямують на фінансування капітальних інвестицій, затверджених у консолідованому фінансовому плані на 2024 рік, реконструкцію критичної залізничної інфраструктури та оновлення рухомого складу.
Закон України «Про Державний бюджет на 2024 рік» передбачає надходження частини чистого прибутку та дивідендів від підприємств у державній власності на понад 66 млрд грн.

Нагадаємо, Кабмін затвердив механізм розподілу додаткових 33,4 млрд грн для громад.

Раніше повідомлялося, що уряд змінить програму пільгового кредитування «5-7-9».  Її зроблять доступнішою для бізнесу, який хоче отримати кредит на інвестиційні цілі.

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Теги: Держбюджет уряд

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