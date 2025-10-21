Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 22 жовтня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Яке релігійне свято відзначається 22 жовтня 2025: традиції та молитва
Свята 22 жовтня в церковному календарі – День пам’яті святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського

22 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського. Це свято присвячене життю та місіонерському подвигу одного з ранніх проповідників християнства в Малій Азії, який був відомий даром чудотворення.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 22 жовтня 2025 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського

22 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського, який жив у ІІ столітті. Згідно з переказами, Аверкій був єпископом у місті Єраполь (Фригія), більшість населення якого були язичниками. Святитель ревно молився за їхнє навернення.

За повелінням Ангела, святий Аверкій знищив ідолів у язичницькому храмі. Коли його намагалися схопити, він молитвою зцілив трьох біснуватих юнаків. Це чудо вразило людей, і багато жителів Єраполя прийняли християнство. За свою активну проповідницьку діяльність, під час якої він відвідав Сирію, Месопотамію та Рим, навертаючи до Христа безліч людей, Аверкій був названий рівноапостольним.

Молитви дня

О, святий рівноапостольний отче Аверкію! Ми смиренно припадаємо до тебе і просимо твоєї допомоги та заступництва. Ти, що з ревністю проповідував істину і молитвою творив чудеса, моли Христа Бога нашого, щоб дарував нам силу протистояти спокусам і ворогам видимим та невидимим. Зміцни нас у вірі, подаруй нам духовну мудрість та допоможи нам наслідувати твоє апостольське життя.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народі день 22 жовтня часто називали Аверкій Льодостав, оскільки в цей час починалися перші суттєві похолодання і на водоймах могла з’явитися крига. Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо птахи летять низько – чекайте на швидку негоду.
  • Якщо цього дня йде дощ – зима буде сніжною і холодною.
  • Якщо випав сніг і він не тане – до ранньої зими.

Цього дня не радили займатися польовими роботами, щоб дати землі «відпочити» перед зимою.

