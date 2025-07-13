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У світі з’явиться нова держава: де вона розташована

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У світі з’явиться нова держава: де вона розташована
Острівний регіон Нова Каледонія в західній частині Тихого океану
фото з відкритих джерел

Очікується, що у 2026 році буде ухвалено основний закон Нової Каледонії, який визначить принципи організації влади на острові

У світі з’явиться нова держава, але не повністю незалежна. Острівний регіон Нова Каледонія в західній частині Тихого океану домігся розширення своєї автономії, але залишиться під протекторатом Франції. Про це пише «Главком» із посиланям на Le Parisien.

Угоду про створення «Держави Нова Каледонія» було підписано представниками центральної французької влади та політичними партіями цього регіону. Перш ніж вона набуде чинності, її мають схвалити в парламенті Франції та на референдумі в Новій Каледонії, повідомляє пресслужба французького уряду.

Підписання угоди про створення Нової Каледонії
Підписання угоди про створення Нової Каледонії
фото: info.gouv.fr

«Держава Нова Каледонія у складі Республіки: це ставка на довіру. Настав час поваги, стабільності та об'єднання доброї волі для побудови спільного майбутнього», – написав президент Франції Еммануель Макрон у соцмережі Х.

Очікується, що у 2026 році буде ухвалено основний закон Нової Каледонії, який визначить принципи організації влади на острові, жителі якого зможуть мати подвійне громадянство.

У проєкті зазначено, що Нова Каледонія підтримуватиме дипломатичні відносини відповідно до міжнародних зобов'язань і фундаментальних інтересів Франції, серед яких перераховано безпеку й оборону.

Нова Каледонія – третя у світі країна за виробництвом нікелю. Виборча реформа — один з ключових етапів у боротьбі за роль Франції на багатому корисними копалинами острові. Франція анексувала острів у 1853 році та надала колонії статус заморської території в 1946 році.

Нагадаємо, у травні 2024 року відбулися масштабні заворушення в Новій Каледонії через ініціативу Франції щодо реформи у виборчій системі. Канаки, які є корінним населенням, стверджували, що такий захід заблокує їхнє прагнення до незалежності.

У Франції із січня 2026 року набудуть чинності нові правила для охочих отримати громадянство.

Згідно з документом, претенденти на громадянство повинні будуть складати іспит з французької мови, проходити цивільний тест і демонструвати знання історії та цінностей Франції.

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Теги: реформа Франція закон держава Еммануель Макрон

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