У застосунку «Армія+» почала діяти програма знижок для військових

Понад 500 тис. користувачів «Армії+» вже мають доступ до спеціальних пропозицій на товари та послуги

У застосунку «Армія+» запроваджено нову програму для військових під назвою «Плюси». Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Програма надаватиме захисникам низку преференцій у повсякденному житті. Зокрема, 500 тис. користувачів «Армії+» вже мають доступ до спеціальних пропозицій на товари та послуги: як от спеціальний резерв квитків для військових від «Укрзалізниці» та знижки на пальне та 30% на меню АЗК від «Укрнафти».

Наразі скористатися програмою можуть військовослужбовці Збройних сил, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Згодом доступ також буде відкрито для всіх Сил оборони України.

«До програми приєднуватимуться інші національні бізнеси, а воїни отримуватимуть все більше привілеїв – від знижок на послуги до пріоритетного доступу до культурних заходів», – каже очільник Міноборони.

Міноборони запускає у застосунку Армія+ нову програму «Плюси» для військових



Це програма, яка на основі співпраці із бізнесом, надаватиме захисникам низку преференцій у повсякденному житті. pic.twitter.com/qbd8SftSQg — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 24, 2024

Як повідомлялося, Міністерство оборони України планує запустити загальнонаціональну програму підтримки військовослужбовців. Вона матиме назву «Плюси». У межах програми військові зможуть отримувати бонуси, знижки, пріоритетні можливості закупівлі різних продуктів. За її словами, ідея полягає у тому, щоб побудувати навколо військовослужбовців екосистему лояльності.

До слова, Міністерство оборони планується відмовитися від примусового залучення громадян на військову службу та впроваджувати нові механізми.