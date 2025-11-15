Головна Країна Політика
Зеленський розповів про старт «Зимової підтримки»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зеленський розповів про старт «Зимової підтримки»
Президент наголосив, що кошти можна буде використати протягом тривалого терміну
Президент підвердив, що вже є пів мільйона заявок за дві години

Президент України Володимир Зеленський повідомив про успішний старт державної програми «Зимова підтримка», яка передбачає разову грошову допомогу українцям у розмірі 1000 гривень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Сьогодні вже стартувала наша програма зимової підтримки, і за перші 2 години прийому заявок було вже пів мільйона заявок – на 1000 гривень на кожного українця, який потребує підтримки: дорослі та діти, і на сімʼю це відчутно», – заявив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що кошти можна буде використати протягом тривалого терміну: не тільки в цьому році, але й у наступному році до червня.

Витратити 1000 грн можна на:

  • Оплату комунальних послуг.
  • Придбання ліків.
  • Придбання українських продуктів та українських книг.
  • Донати волонтерам і фондам, які підтримують Збройні Сили України.

Головною умовою для отримання допомоги є оформлення заявки до Різдва, до 24 грудня. Зробити це можна:

  • Через застосунок «Дія».
  • Через «Укрпошту» (для тих, хто не користується «Дією» або є пенсіонером/отримувачем соцвиплат).

За словами Президента, кошти мають надійти через 10 днів після оформлення заявки. Він запевнив, що Уряд повністю виконає програму, а необхідне фінансування, у разі потреби, буде забезпечене.

Володимир Зеленський також нагадав, що минулого року зимовою підтримкою скористалися понад 14 млн українців.

Нагадаємо, в Україні офіційно стартувала президентська програма «Зимова підтримка», яка є частиною комплексного пакета рішень уряду для допомоги українцям у проходженні складного зимового періоду.

Відсьогодні, 15 листопада, кожен громадянин України, який перебуває на території країни, може подати заявку на отримання разової грошової допомоги в розмірі 1000 грн.

Відсьогодні, 15 листопада, кожен громадянин України, який перебуває на території країни, може подати заявку на отримання разової грошової допомоги в розмірі 1000 грн.

