Зеленський розповів про старт «Зимової підтримки»

Президент підвердив, що вже є пів мільйона заявок за дві години

Президент України Володимир Зеленський повідомив про успішний старт державної програми «Зимова підтримка», яка передбачає разову грошову допомогу українцям у розмірі 1000 гривень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Сьогодні вже стартувала наша програма зимової підтримки, і за перші 2 години прийому заявок було вже пів мільйона заявок – на 1000 гривень на кожного українця, який потребує підтримки: дорослі та діти, і на сімʼю це відчутно», – заявив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що кошти можна буде використати протягом тривалого терміну: не тільки в цьому році, але й у наступному році до червня.

Витратити 1000 грн можна на:

Оплату комунальних послуг.

Придбання ліків.

Придбання українських продуктів та українських книг.

Донати волонтерам і фондам, які підтримують Збройні Сили України.

Головною умовою для отримання допомоги є оформлення заявки до Різдва, до 24 грудня. Зробити це можна:

Через застосунок «Дія».

Через «Укрпошту» (для тих, хто не користується «Дією» або є пенсіонером/отримувачем соцвиплат).

За словами Президента, кошти мають надійти через 10 днів після оформлення заявки. Він запевнив, що Уряд повністю виконає програму, а необхідне фінансування, у разі потреби, буде забезпечене.

Володимир Зеленський також нагадав, що минулого року зимовою підтримкою скористалися понад 14 млн українців.

Нагадаємо, в Україні офіційно стартувала президентська програма «Зимова підтримка», яка є частиною комплексного пакета рішень уряду для допомоги українцям у проходженні складного зимового періоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Відсьогодні, 15 листопада, кожен громадянин України, який перебуває на території країни, може подати заявку на отримання разової грошової допомоги в розмірі 1000 грн.