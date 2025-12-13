Головна Країна Події в Україні
11 російських військових здалися в полон під Мирноградом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
11 російських військових здалися в полон під Мирноградом
Ігор Остапенко з Донецька пішов воювати, бо потрібні були гроші
фото: скріншот із відео

Полонені росіяни розповіли, як опинилися на війні

Підрозділи 38-ї окремої бригади морської піхоти під час чергової спроби прориву противника на підступах до Мирнограда взяли в полон 11 окупантів. Це декілька груп російських військових, переважно із 5-ї окремої мотострілкової бригади. Як інформує «Главком», про це бригада повідомила на своєму YouTube-каналі.

«За попередніми даними, їхнє завдання полягало у спробі закріпитися на одному з напрямків і провести подальше просування малими групами. Під час невдалої спроби виходу на позиції наших сил групи було оточено й затримано», – кажуть у бригаді.

Полонені росіяни також розповіли, як опинилися на війні. Дехто уклав контракт із тюрми, когось до війська привели матеріальні проблеми.

«Тут більше фінансове питання», – зізнався Ігор Остапенко з Донецька.

Валентин Севастьянов із Макіївки розповів, що його 2022 року до армії забрали просто з шахти, на якій працював. Він тричі тікав, та росіяни кожного разу ловили.

«Відправили під автоматами сюди, без бойового комплекту. Потім, правда дали. І відправили вперед, за «пташкою», – каже полонений.

Окупанти кажуть, здалися у полон, бо бачили, що їх відправляють на вірну смерть. Командири посилали на штурм, навіть якщо із попередньої групи ніхто не повернувся.

Раніше двоє російських окупантів, які здалися українським захисникам на Костянтинівському напрямку, розповіли про неймовірні випробування та повну абсурдність наказів їхнього командування. 

Крім того, журналіст Володимир Золкін розповів, що росіяни у полоні не спілкуються, не діляться один із одним своїми думками, бо їм заважає страх.

Нагадаємо, російський окупант на ім’я Володимир із Челябінської області менше ніж за рік зумів двічі потрапити у полон до ЗСУ.

Також полонений окупант розповів українським бійцям, що потрапив на війну, бо хотів одружитися, щоб отримати громадянство РФ.

До слова, журналіст та блогер «Апостол» Дмитро Карпенко, котрий після початку повномасштабного вторгнення взяв інтерв’ю у більш як півтора тисяч полонених росіян, поділився, яка історія, розказана окупантом, змусила волосся на його голові рухатися.

Теги: полон штурм росіяни

