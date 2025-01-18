Передпродажна діагностика автомобіля – ключ до успішної угоди

Секрет швидкого і вигідного для вас продажу машини

Давно мрієте про нову автівку? Не потрібно відкладати – час зважитися на продаж машини, якою ви поки що користуєтеся, аби придбати новеньку! Для того, щоб потенційні покупці звертали увагу саме на вашу пропозицію серед інших варіантів, варто скористатися послугою мережі СТО Oiler із передпродажної діагностики авто.

Передпродажна діагностика – це комплекс перевірок, спрямований на визначення технічного стану, виявлення можливих несправностей та оцінку зовнішнього вигляду. Оскільки процедура охоплює всі основні системи автомобіля – двигун, трансмісію, ходову частину, гальмівну систему, електроніку та кузов, висновки після неї щодо стану авто будуть максимально об’єктивними.

Для чого потрібна передпродажна діагностика

Це – не обов’язкова процедура. Водночас ваші витрати і зусилля окупляться сторицею, бо після проходження процедури ви можете розраховувати на:

довіру потенційних покупців. Всі прагнуть отримати якомога більше інформації про автомобіль, який планують придбати. Наявність звіту про технічний стан викликає довіру та демонструє чесність продавця.

об’єктивну оцінку транспортного засобу. Результати діагностики допомагають визначити реальну вартість автомобіля. Якщо машина у хорошому стані, це аргумент для встановлення вищої ціни. Якщо є недоліки, продавець може або усунути їх самостійно, або враховувати під час формування ціни.

·пришвидшення продажу. Покупці віддають перевагу варіантам без прихованих дефектів.

Етапи передпродажної діагностики

Перевірка двигуна Огляд трансмісії Перевірка ходової частини Оцінка гальмівної системи Перевірна електроніки Огляд кузова

Помита машина – перший крок до успіху фото: pexels.com

Як підготувати авто до діагностики

Якщо ви твердо вирішили продавати свою автівку і вже навіть запланували проходження передпродажної діагностики, ретельно підготуйте до неї транспортний засіб.

Помийте автомобіль – ваша машина одразу справить гарне враження. Замініть витратні матеріали (як-от олива, фільтри) – це демонструє, що автомобіль добре доглянутий. Усуньте дрібні недоліки – замініть лампочки, пропилососте салон, виведіть плями на сидіннях, якщо вони є.

Передпродажна діагностика у мережі – це перевірений спосіб продати автівку швидше і дорожче, ніж ви планували. Якщо ви плануєте продати автомобіль, не нехтуйте цією процедурою.