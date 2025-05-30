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Специфіка екіпірування: від будівництва до медицини

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Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Специфіка екіпірування: від будівництва до медицини
фото: mestprom.com

Усі робочі середовища об’єднує головне правило: безпека — не дрібниця. Проте кожна галузь диктує власний набір ризиків і, відповідно, вимог до екіпірування. Розберімося, чим відрізняються засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) електрика, зварювальника, будівельника та медика

Усі робочі середовища об’єднує головне правило: безпека – не дрібниця. Проте кожна галузь диктує власний набір ризиків і, відповідно, вимог до екіпірування. Розберімося, чим відрізняються засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) електрика, зварювальника, будівельника та медика і чому «універсального» костюма не існує.

В Україні діє технічний регламент, гармонізований із (EU) 2016/425. Усі ЗІЗ позначаються знаком CE, мають інструкцію українською та відповідають EN/ДСТУ EN. Базові критерії: рівень захисту, ергономіка, довговічність і сумісність елементів.

Стандарти ділять ЗІЗ на три категорії ризику. Категорія I покриває мінімальні небезпеки (садові рукавички), II – середні, а III включає ситуації, що загрожують життю – саме тут працюють електрики, зварювальники й медики. Моделі класу III обовʼязково тестує нотифікований орган, а виробник підтримує постійний контроль якості.

Не менш важливий комфорт. Сім міліметрів зайвої товщини тканини роблять куртку на пів кілограма важчою. Якщо костюм «не дихає», працівник швидше втомлюється й знімає ЗІЗ «на хвилинку». Тому інженери балансують між міцністю матеріалу та вентиляцією, додають еластичні вставки й антистатичні волокна.

Електрик: ізоляція проти дуги

  • Каска EN 50365, клас E (20 кВ)

  • Рукавички EN 60903 (клас 00–4)

  • Робочий одяг FR-комбінезон, енергія дуги ≥ 8 кал/см²

  • робоче взуття антистатичне/ізолювальне EN 50321-1

Зварювальник: іскри й ультрафіолет

  • Маска-хамелеон EN 175 + EN 379

  • спецодяг для чоловіків з спліт-шкіра або FR-денім, EN ISO 11611 2

  • Рукавиці EN 12477

  • Взуття HRO 300 °C

Будівельник: висота й падіння предметів

  • Каска EN 397 з ременем

  • Пояс-страхувальник EN 361 + строп EN 354

  • Взуття S3: підносок 200 Дж, антипрокол

  • Респіратор FFP2 від пилу; на різанні бетону – P3

Медик: стерильність і біозахист

  • Медичний одяг рівень III–IV AAMI PB70

  • Рукавички нітрил/латекс EN 455 + EN 374

  • Маска тип II R (EN 14683) або FFP2/3 (EN 149)

  • Окуляри/щиток EN 166
    Одяг стерилізують 134 °C або утилізують одразу.

Порівняння

Галузь Ризик Ключовий стандарт
Електрика Дуга, напруга EN 60903
Зварювання Бризки, УФ EN 11611
Будівництво Падіння, пил EN 397
Медицина Біофлюїди EN 14683

Догляд і ресурс

Сертифікат не гарантує вічного захисту. Вогнестійка тканина слабшає після кожного прання, діелектричні рукавички старіють від озону, маска працює одну зміну. Перевіряйте ЗІЗ щодня, тестуйте раз на 6 місяців, міняйте фільтри, ведіть «паспорт» виробу.

Практичний ресурс

Діелектричні рукавички – 6 місяців; при порізі – списання
Зварювальний одяг – до першого пропалу або 50 прань
Будівельні стропи – 5 років
Медичні маски – 4 години

Прихована економія

Дорожчий респіратор P3 запобігає силікозу, який лікується роками й підвищує страхові витрати.

Приклад із практики

Після впровадження FR-комбінезонів опіки скоротилися з 12 до 1, а продуктивність зросла на 6 %. Окупність – менше року.

Цифровізація оглядів

Мобільний додаток з QR-кодом на каскі зберігає історію ЗІЗ, усуваючи людський фактор.

Специфіку екіпірування визначає ризик робочого місця. Вогонь, електрика, висота чи мікроби – кожен ворог потребує свого «щита». Знання стандартів і їх неухильне дотримання – основа збереження життя та здоров’я. Звичайно, краще звертатися до професіоналів, які допоможуть підібрати потрібний вариант. Наприклад, компанія Північ Спецодяг пропонує безкоштовну консультацію та підбір потрібних СІЗ для безпечної роботи. 

Тренди 2025

Каски з датчиками дуги, рукавички з NFC-міткою, халати з індикатором крові заносять ЗІЗ у IoT. Та першим рівнем безпеки лишається вибір правильного класу й планова перевірка.

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