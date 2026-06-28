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Без перегляду прайс-кепів газова генерація не могла працювати на ринкових умовах – нардеп

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Без перегляду прайс-кепів газова генерація не могла працювати на ринкових умовах – нардеп
Учасників ринку почала просити державу повернути пільгову ціну на газ, аргументуючи це ризиками для енергосистеми
фото: depositphotos.com

Прайс-кепи мають давати можливість заробляти на ринку електроенергії, а не штовхати генерацію до дотацій – Жупанин

Після скасування пільгової ціни на газ для більшості виробників електроенергії саме прайс-кепи стали одним із ключових факторів, від яких залежала робота газової генерації. Про це заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Жупанин.

Йдеться про ситуацію, коли виробники електроенергії вже купують газ за ринковою ціною, але водночас не можуть продати вироблену електроенергію дорожче за встановлену державою «стелю». За таких умов частина газової генерації заявляла, що працювати стає економічно складно.

За словами Жупанина, після зміни умов газового ПСО представники галузі насамперед наполягали на перегляді цінових обмежень на ринку електроенергії.

«Вони прийшли з двома позиціями. Перше – це те, що нам потрібно скасувати прайс-кепи», – зазначив народний депутат.

Він додав, що згодом частина учасників ринку почала просити державу повернути пільгову ціну на газ, аргументуючи це ризиками для енергосистеми.

«Вибачте, нам потрібно знову ПСО, тому що країна залишиться без світла. І для того, щоби було достатньої кількості електроенергії, дайте нам спеціальну ціну на газ», – навів Жупанин аргументи представників генерації.

За його словами, держава не пішла шляхом нових газових дотацій для більшості виробників. Натомість ринок поступово рухається до моделі, де генерація має працювати завдяки ринковим механізмам. Саме тому рішення про підвищення прайс-кепів стало важливим: воно дозволило частково відновити економічну доцільність роботи газових електростанцій без повернення масштабних пільг на газ.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що спроби держави стримувати ціни через прайс-кепи вже показали свою неефективність на інших ринках і можуть мати аналогічні наслідки для ринку електроенергії.

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Теги: ринок держава енергетика тарифи

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Без перегляду прайс-кепів газова генерація не могла працювати на ринкових умовах – нардеп
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