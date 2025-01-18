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Створення та розробка сайтів під ключ у Києві

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Христина Жиренко
glavcom.ua
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Створення та розробка сайтів під ключ у Києві
Сайт – це обличчя компанії та її інвесторів, інструмент ведення бізнесу, на якому не варто економити
фото: pexels.com

У різних бізнесів – різні потреби, тому слід вирішити, який сайт необхідний вам та вашим клієнтам

У сучасному цифровому світі успішна компанія без онлайн-присутності втрачає своїх клієнтів і можливості для розвитку. Створити повноцінний сайт під ключ слід довіряти лише професіоналам. Компанія Brainlab виконує повний цикл розробки веб-ресурсу: від аналізу потреб клієнта до запуску готового продукту. Іншими словами, не доведеться шукати окремих фахівців для кожного етапу роботи: ви отримуєте гарний дизайн і зручний функціонал, що відповідає специфіці вашого бізнесу.

Створення сайту під ключ включає в себе:

  • створення концепції;
  • розробку дизайну;
  • програмування;
  • наповнення контентом;
  • тестування та запуск.

Різновиди сайтів для бізнесу

У різних бізнесів – різні потреби, а отже, слід вирішити, який сайт необхідний саме вам та вашим клієнтам. Існує кілька різновидів сайтів:

  • корпоративний сайт – ідеально підходить для презентації вашої компанії, її послуг та досягнень;
  • інтернет-магазин – зручна платформа для продажу товарів онлайн;
  • Landing Page – призначений для рекламних кампаній або просування конкретного продукту.
  • сайт-візитка стане чудовим інструментом для малого бізнесу чи фрілансерів;
  • блог або новинний портал – потрібен для публікації статей, аналітики та новин.
До створення сайту залучають ледь не десяток різних десяти фахівців
До створення сайту залучають ледь не десяток різних десяти фахівців
фото: pexels.com

Етапи розробки сайту під ключ

Створення сайту включає кілька ключових етапів:

  1. Аналіз та планування. Перш за все, фахівці-маркетологи вивчають потреби клієнта, аналізують цільову аудиторію та конкурентів, можливості просування сайту. На основі цього створюється технічне завдання.
  2. Розробка дизайну. Дизайнери створюють унікальний візуальний стиль, що відповідає саме вашому бренду. Важливо, щоб сайт був не лише стильним та приємним, а й зручним у використанні.
  3. Програмування. Розробники створюють структуру сайту, додають різні функції, наприклад, кошик для інтернет-магазину чи форми зворотного зв’язку.
  4. Наповнення контентом. Контент-менеджер наповнює ресурс текстами, зображеннями, відео та іншими матеріалами. Це може бути як інформація про вашу компанію, так і статті для SEO-просування.
  5. Тестування. Перед запуском тестувальники перевіряють коректність роботи сайту: швидкість завантаження, адаптивність до різних екранів, функціональність.
  6. Запуск і підтримка. Готовий сайт запускається в інтернеті. Можлива також технічна підтримка, аби вирішувати будь-які питання, які можуть виникнути після запуску.

Саме за умови створення сайту під ключ можна бути впевненим, що потім не доведеться самостійно шукати додаткових спеціалістів, аби забезпечити роботу сайту.

Професіонали Brainlab гарантують:

  • індивідуальний підхід до кожного проєкту;
  • використання сучасних технологій;
  • створення ресурсу, що відповідає вашим цілям;
  • якісний технічний супровід.

Можна спробувати створити сайт самостійно або замовити його окремому фахівцю. Однак якщо ви справді опікуєтеся іміджем компанії і цінуєте власний час, не варто заощаджувати на якості. Бо лише професіонали зможуть зробити ваш сайт потужним інструментом для розвитку бізнесу.

Теги: інтернет технології

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Створення та розробка сайтів під ключ у Києві
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