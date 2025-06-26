Тест з англійської мови: як обрати, підготуватися та досягти успіху

Володіння англійською мовою – це невід’ємна частина знань сучасної успішної та щасливої людини. Й мова йде не лише про кар’єрний ріст чи вільне подорожування, а й про можливість дивитися улюблені фільми, серіали та шоу в оригіналі, спілкуватися з людьми з різних куточків світу без мовних бар’єрів, а також мати свободу обирати контент і заняття, які дійсно надихають. Але з чого почати цей шлях? Тест на рівень англійської мови стане вашим першим кроком на шляху до вдосконалення мовних навичок.

Типи тестів з англійської мови

Міжнародно визнані сертифікаційні тести — це ваш ключ до навчання, роботи чи імміграції. Ці іспити підтверджують ваш рівень володіння англійською мовою, а їх сертифікати визнаються університетами, роботодавцями та урядовими організаціями в усьому світі.

IELTS (International English Language Testing System)

Підходить для тих, хто планує навчання або роботу в країнах Британської Співдружності (Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія тощо). Дві версії: Academic — для вступу до університетів. General Training — для роботи чи імміграції. Оцінюються всі мовні навички: читання, письмо, аудіювання та розмовна мова. Середній бал IELTS потрібний для університетів — 6.5–7.5.

Підходить для тих, хто планує навчання або роботу в країнах Британської Співдружності (Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія тощо). TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

Рекомендований для тих, хто прагне навчатися у США або Канаді. Фокус на академічній англійській мові. Тест включає 4 розділи: читання, аудіювання, письмо, говоріння. Результати TOEFL визнаються у 160+ країнах світу. Доступний у форматах iBT (Internet-Based Test) та Paper-Based Test (PBT) .

Рекомендований для тих, хто прагне навчатися у США або Канаді. Cambridge English Exams

Серія іспитів для всіх рівнів володіння мовою, розроблених Кембриджським університетом. Найпопулярніші іспити: B2 First (FCE) — для середнього рівня. C1 Advanced (CAE) — для просунутого рівня. C2 Proficiency (CPE) — для професійного рівня. Є також спеціалізовані тести, як-от BEC (Business English Certificate) для бізнес-середовища.

Серія іспитів для всіх рівнів володіння мовою, розроблених Кембриджським університетом.

Структура типового тесту

Розуміння структури тесту є важливим етапом підготовки. Знання, з яких частин складається іспит, допоможе ефективніше розподілити час і зосередитися на ключових аспектах. Нижче детально розглянемо кожну секцію із прикладами завдань.

Читання (Reading)

Мета: перевірити здатність розуміти письмові тексти різного типу: статті, оголошення, наукові тексти, уривки з книг.

перевірити здатність розуміти письмові тексти різного типу: статті, оголошення, наукові тексти, уривки з книг. Типи завдань: Вибір правильної відповіді: знайдіть інформацію в тексті та оберіть правильний варіант.

Приклад:

Прочитайте уривок із статті та виберіть, що найкраще описує основну ідею тексту. a) Автор описує економічні проблеми. b) Автор аналізує природні явища. c) Автор обговорює соціальні зміни. Заповнення пропусків: вставте пропущені слова чи фрази.

Приклад:

Прочитайте текст і заповніть пропуски, використовуючи слова з наданого списку. Відповідність заголовків: зіставте заголовки з параграфами тексту.

Приклад:

Виберіть найбільш відповідний заголовок для кожного параграфа тексту.



Рекомендація: регулярно практикуйте читання текстів на різні теми: новини, наукові статті, блоги.

Аудіювання (Listening)

Мета: оцінити розуміння усної мови, включаючи акценти та різні стилі мовлення.

оцінити розуміння усної мови, включаючи акценти та різні стилі мовлення. Типи завдань: Відповіді на питання: прослухайте уривок (монолог, діалог, інтерв’ю) і відповідайте на запитання.

Приклад:

Ви слухаєте розмову між двома людьми про плани на відпустку.

Запитання: Де планують провести відпустку? Чому вони обрали це місце? Які активності планують? Заповнення пропусків: прослухайте текст і вставте пропущені слова в наданій таблиці або нотатках.

Приклад:

Ви слухаєте лекцію про зміни клімату. У нотатках пропущені дати та цифри, які потрібно заповнити. Вибір правильної відповіді: виберіть правильний варіант на основі прослуханого матеріалу.



Рекомендація: тренуйтеся слухати подкасти (наприклад, BBC Learning English) або переглядати відео з субтитрами.

Письмо (Writing)

Мета: перевірити вміння письмово формулювати думки відповідно до заданого формату.

перевірити вміння письмово формулювати думки відповідно до заданого формату. Типи завдань: Написання есе: розкрийте свою точку зору на задану тему.

Приклад:

“Is it better to study abroad or in your home country? Discuss the advantages and disadvantages.” Написання листа: напишіть формальний або неформальний лист.

Приклад:

Ви пишете офіційний лист у компанію, щоб подати скаргу на якість продукту. Написання звіту чи опису даних: надайте аналіз графіка, таблиці чи діаграми.

Приклад:

Огляньте графік, що демонструє зміни у споживанні електроенергії, і напишіть короткий звіт.



Рекомендація: практикуйте різні формати письма і звертайте увагу на структуру тексту (вступ, основна частина, висновок).

Говоріння (Speaking)

Мета: оцінити ваші розмовні навички, здатність спілкуватися англійською мовою.

оцінити ваші розмовні навички, здатність спілкуватися англійською мовою. Типи завдань: Монолог на задану тему: говоріть на тему, яку вам надають.

Приклад:

“Describe a book you recently read. Why did you like it? What was the main idea?” Діалог з екзаменатором: відповідайте на питання, ставте свої запитання, підтримуйте розмову.

Приклад:

Екзаменатор запитує: “What is your favorite type of holiday? Why?” “Can you describe your last trip?” Обговорення: беріть участь у дискусії з екзаменатором або іншим учасником.

Приклад:

Ви маєте обговорити проблему глобального потепління та запропонувати можливі рішення.



Рекомендація: практикуйте розмову з друзями, репетиторами або використовуйте платформи для мовного обміну, як-от Tandem чи HelloTalk.

Популярні онлайн-платформи для тестування

Онлайн-тестування стало невід'ємною частиною сучасної освіти. Розглянемо кілька платформ, які допоможуть вам пройти тест на рівень англійської мови.

Englishdom (ED)

Englishdom – це сучасна онлайн-школа, яка пропонує широкий спектр послуг для вивчення англійської.

Безкоштовний онлайн тест

Пройдіть тест на рівень англійської мови на сайті Englishdom. Він охоплює всі основні аспекти:

Граматика.

Лексика.

Читання.

Аудіювання.

Запишіться на пробне заняття з викладачем. Під час заняття ви:

Оцініть свій рівень у живому спілкуванні.

Отримаєте рекомендації щодо подальшого навчання.

Познайомитеся з методикою школи.

Переваги Englishdom

Індивідуальний підхід : програма навчання адаптується під ваші потреби.

: програма навчання адаптується під ваші потреби. Кваліфіковані викладачі : досвідчені фахівці допоможуть досягти мети.

: досвідчені фахівці допоможуть досягти мети. Сучасні технології: інтерактивна платформа та мобільний додаток.

Інші онлайн-платформи

British Council : пропонує тести та матеріали для підготовки.

: пропонує тести та матеріали для підготовки. EF SET: безкоштовний стандартизований тест з детальним звітом.

Лайфхак: Перед вибором платформи ознайомтеся з відгуками та функціоналом, щоб обрати найзручнішу для себе.

NOTA BENE: Не залишайте питання без відповіді. Навіть якщо не впевнені, спробуйте вибрати найімовірніший варіант.