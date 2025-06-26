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Тест з англійської мови: як обрати, підготуватися та досягти успіху

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Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Тест з англійської мови: як обрати, підготуватися та досягти успіху

Тест з англійської мови: як обрати, підготуватися та досягти успіху

Володіння англійською мовою – це невід’ємна частина знань сучасної успішної та щасливої людини. Й мова йде не лише про кар’єрний ріст чи вільне подорожування, а й про можливість дивитися улюблені фільми, серіали та шоу в оригіналі, спілкуватися з людьми з різних куточків світу без мовних бар’єрів, а також мати свободу обирати контент і заняття, які дійсно надихають. Але з чого почати цей шлях? Тест на рівень англійської мови стане вашим першим кроком на шляху до вдосконалення мовних навичок.

Типи тестів з англійської мови

Міжнародно визнані сертифікаційні тести — це ваш ключ до навчання, роботи чи імміграції. Ці іспити підтверджують ваш рівень володіння англійською мовою, а їх сертифікати визнаються університетами, роботодавцями та урядовими організаціями в усьому світі.

  • IELTS (International English Language Testing System)
    Підходить для тих, хто планує навчання або роботу в країнах Британської Співдружності (Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія тощо).
    • Дві версії:
      • Academic — для вступу до університетів.
      • General Training — для роботи чи імміграції.
    • Оцінюються всі мовні навички: читання, письмо, аудіювання та розмовна мова.
    • Середній бал IELTS потрібний для університетів — 6.5–7.5.
  • TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
    Рекомендований для тих, хто прагне навчатися у США або Канаді.
    • Фокус на академічній англійській мові.
    • Тест включає 4 розділи: читання, аудіювання, письмо, говоріння.
    • Результати TOEFL визнаються у 160+ країнах світу.
    • Доступний у форматах iBT (Internet-Based Test) та Paper-Based Test (PBT).
  • Cambridge English Exams
    Серія іспитів для всіх рівнів володіння мовою, розроблених Кембриджським університетом.
    • Найпопулярніші іспити:
      • B2 First (FCE) — для середнього рівня.
      • C1 Advanced (CAE) — для просунутого рівня.
      • C2 Proficiency (CPE) — для професійного рівня.
    • Є також спеціалізовані тести, як-от BEC (Business English Certificate) для бізнес-середовища.

Структура типового тесту

Розуміння структури тесту є важливим етапом підготовки. Знання, з яких частин складається іспит, допоможе ефективніше розподілити час і зосередитися на ключових аспектах. Нижче детально розглянемо кожну секцію із прикладами завдань.

Читання (Reading)

  • Мета: перевірити здатність розуміти письмові тексти різного типу: статті, оголошення, наукові тексти, уривки з книг.
  • Типи завдань:
    • Вибір правильної відповіді: знайдіть інформацію в тексті та оберіть правильний варіант.
      Приклад:
      Прочитайте уривок із статті та виберіть, що найкраще описує основну ідею тексту.
      • a) Автор описує економічні проблеми.
      • b) Автор аналізує природні явища.
      • c) Автор обговорює соціальні зміни.
    • Заповнення пропусків: вставте пропущені слова чи фрази.
      Приклад:
      Прочитайте текст і заповніть пропуски, використовуючи слова з наданого списку.
    • Відповідність заголовків: зіставте заголовки з параграфами тексту.
      Приклад:
      Виберіть найбільш відповідний заголовок для кожного параграфа тексту.

Рекомендація: регулярно практикуйте читання текстів на різні теми: новини, наукові статті, блоги.

Аудіювання (Listening)

  • Мета: оцінити розуміння усної мови, включаючи акценти та різні стилі мовлення.
  • Типи завдань:
    • Відповіді на питання: прослухайте уривок (монолог, діалог, інтерв’ю) і відповідайте на запитання.
      Приклад:
      Ви слухаєте розмову між двома людьми про плани на відпустку.
      Запитання:
      • Де планують провести відпустку?
      • Чому вони обрали це місце?
      • Які активності планують?
    • Заповнення пропусків: прослухайте текст і вставте пропущені слова в наданій таблиці або нотатках.
      Приклад:
      Ви слухаєте лекцію про зміни клімату. У нотатках пропущені дати та цифри, які потрібно заповнити.
    • Вибір правильної відповіді: виберіть правильний варіант на основі прослуханого матеріалу.

Рекомендація: тренуйтеся слухати подкасти (наприклад, BBC Learning English) або переглядати відео з субтитрами.

Письмо (Writing)

  • Мета: перевірити вміння письмово формулювати думки відповідно до заданого формату.
  • Типи завдань:
    • Написання есе: розкрийте свою точку зору на задану тему.
      Приклад:
      “Is it better to study abroad or in your home country? Discuss the advantages and disadvantages.”
    • Написання листа: напишіть формальний або неформальний лист.
      Приклад:
      Ви пишете офіційний лист у компанію, щоб подати скаргу на якість продукту.
    • Написання звіту чи опису даних: надайте аналіз графіка, таблиці чи діаграми.
      Приклад:
      Огляньте графік, що демонструє зміни у споживанні електроенергії, і напишіть короткий звіт.

Рекомендація: практикуйте різні формати письма і звертайте увагу на структуру тексту (вступ, основна частина, висновок).

Говоріння (Speaking)

  • Мета: оцінити ваші розмовні навички, здатність спілкуватися англійською мовою.
  • Типи завдань:
    • Монолог на задану тему: говоріть на тему, яку вам надають.
      Приклад:
      “Describe a book you recently read. Why did you like it? What was the main idea?”
    • Діалог з екзаменатором: відповідайте на питання, ставте свої запитання, підтримуйте розмову.
      Приклад:
      Екзаменатор запитує:
      • “What is your favorite type of holiday? Why?”
      • “Can you describe your last trip?”
    • Обговорення: беріть участь у дискусії з екзаменатором або іншим учасником.
      Приклад:
      Ви маєте обговорити проблему глобального потепління та запропонувати можливі рішення.

Рекомендація: практикуйте розмову з друзями, репетиторами або використовуйте платформи для мовного обміну, як-от Tandem чи HelloTalk.

Популярні онлайн-платформи для тестування

Онлайн-тестування стало невід'ємною частиною сучасної освіти. Розглянемо кілька платформ, які допоможуть вам пройти тест на рівень англійської мови.

Englishdom (ED)

Englishdom – це сучасна онлайн-школа, яка пропонує широкий спектр послуг для вивчення англійської.

Безкоштовний онлайн тест

Пройдіть тест на рівень англійської мови на сайті Englishdom. Він охоплює всі основні аспекти:

  • Граматика.
  • Лексика.
  • Читання.
  • Аудіювання.

Запишіться на пробне заняття з викладачем. Під час заняття ви:

  • Оцініть свій рівень у живому спілкуванні.
  • Отримаєте рекомендації щодо подальшого навчання.
  • Познайомитеся з методикою школи.

Переваги Englishdom

  • Індивідуальний підхід: програма навчання адаптується під ваші потреби.
  • Кваліфіковані викладачі: досвідчені фахівці допоможуть досягти мети.
  • Сучасні технології: інтерактивна платформа та мобільний додаток.

Інші онлайн-платформи

  • British Council: пропонує тести та матеріали для підготовки.
  • EF SET: безкоштовний стандартизований тест з детальним звітом.

Лайфхак: Перед вибором платформи ознайомтеся з відгуками та функціоналом, щоб обрати найзручнішу для себе.

NOTA BENE: Не залишайте питання без відповіді. Навіть якщо не впевнені, спробуйте вибрати найімовірніший варіант.

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