Тест з англійської мови: як обрати, підготуватися та досягти успіхуРеклама
Тест з англійської мови: як обрати, підготуватися та досягти успіху
Володіння англійською мовою – це невід’ємна частина знань сучасної успішної та щасливої людини. Й мова йде не лише про кар’єрний ріст чи вільне подорожування, а й про можливість дивитися улюблені фільми, серіали та шоу в оригіналі, спілкуватися з людьми з різних куточків світу без мовних бар’єрів, а також мати свободу обирати контент і заняття, які дійсно надихають. Але з чого почати цей шлях? Тест на рівень англійської мови стане вашим першим кроком на шляху до вдосконалення мовних навичок.
Типи тестів з англійської мови
Міжнародно визнані сертифікаційні тести — це ваш ключ до навчання, роботи чи імміграції. Ці іспити підтверджують ваш рівень володіння англійською мовою, а їх сертифікати визнаються університетами, роботодавцями та урядовими організаціями в усьому світі.
- IELTS (International English Language Testing System)
Підходить для тих, хто планує навчання або роботу в країнах Британської Співдружності (Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія тощо).
- Дві версії:
- Academic — для вступу до університетів.
- General Training — для роботи чи імміграції.
- Оцінюються всі мовні навички: читання, письмо, аудіювання та розмовна мова.
- Середній бал IELTS потрібний для університетів — 6.5–7.5.
- Дві версії:
- TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
Рекомендований для тих, хто прагне навчатися у США або Канаді.
- Фокус на академічній англійській мові.
- Тест включає 4 розділи: читання, аудіювання, письмо, говоріння.
- Результати TOEFL визнаються у 160+ країнах світу.
- Доступний у форматах iBT (Internet-Based Test) та Paper-Based Test (PBT).
- Cambridge English Exams
Серія іспитів для всіх рівнів володіння мовою, розроблених Кембриджським університетом.
- Найпопулярніші іспити:
- B2 First (FCE) — для середнього рівня.
- C1 Advanced (CAE) — для просунутого рівня.
- C2 Proficiency (CPE) — для професійного рівня.
- Є також спеціалізовані тести, як-от BEC (Business English Certificate) для бізнес-середовища.
- Найпопулярніші іспити:
Структура типового тесту
Розуміння структури тесту є важливим етапом підготовки. Знання, з яких частин складається іспит, допоможе ефективніше розподілити час і зосередитися на ключових аспектах. Нижче детально розглянемо кожну секцію із прикладами завдань.
Читання (Reading)
- Мета: перевірити здатність розуміти письмові тексти різного типу: статті, оголошення, наукові тексти, уривки з книг.
- Типи завдань:
- Вибір правильної відповіді: знайдіть інформацію в тексті та оберіть правильний варіант.
Приклад:
Прочитайте уривок із статті та виберіть, що найкраще описує основну ідею тексту.
- a) Автор описує економічні проблеми.
- b) Автор аналізує природні явища.
- c) Автор обговорює соціальні зміни.
- Заповнення пропусків: вставте пропущені слова чи фрази.
Приклад:
Прочитайте текст і заповніть пропуски, використовуючи слова з наданого списку.
- Відповідність заголовків: зіставте заголовки з параграфами тексту.
Приклад:
Виберіть найбільш відповідний заголовок для кожного параграфа тексту.
- Вибір правильної відповіді: знайдіть інформацію в тексті та оберіть правильний варіант.
Рекомендація: регулярно практикуйте читання текстів на різні теми: новини, наукові статті, блоги.
Аудіювання (Listening)
- Мета: оцінити розуміння усної мови, включаючи акценти та різні стилі мовлення.
- Типи завдань:
- Відповіді на питання: прослухайте уривок (монолог, діалог, інтерв’ю) і відповідайте на запитання.
Приклад:
Ви слухаєте розмову між двома людьми про плани на відпустку.
Запитання:
- Де планують провести відпустку?
- Чому вони обрали це місце?
- Які активності планують?
- Заповнення пропусків: прослухайте текст і вставте пропущені слова в наданій таблиці або нотатках.
Приклад:
Ви слухаєте лекцію про зміни клімату. У нотатках пропущені дати та цифри, які потрібно заповнити.
- Вибір правильної відповіді: виберіть правильний варіант на основі прослуханого матеріалу.
- Відповіді на питання: прослухайте уривок (монолог, діалог, інтерв’ю) і відповідайте на запитання.
Рекомендація: тренуйтеся слухати подкасти (наприклад, BBC Learning English) або переглядати відео з субтитрами.
Письмо (Writing)
- Мета: перевірити вміння письмово формулювати думки відповідно до заданого формату.
- Типи завдань:
- Написання есе: розкрийте свою точку зору на задану тему.
Приклад:
“Is it better to study abroad or in your home country? Discuss the advantages and disadvantages.”
- Написання листа: напишіть формальний або неформальний лист.
Приклад:
Ви пишете офіційний лист у компанію, щоб подати скаргу на якість продукту.
- Написання звіту чи опису даних: надайте аналіз графіка, таблиці чи діаграми.
Приклад:
Огляньте графік, що демонструє зміни у споживанні електроенергії, і напишіть короткий звіт.
- Написання есе: розкрийте свою точку зору на задану тему.
Рекомендація: практикуйте різні формати письма і звертайте увагу на структуру тексту (вступ, основна частина, висновок).
Говоріння (Speaking)
- Мета: оцінити ваші розмовні навички, здатність спілкуватися англійською мовою.
- Типи завдань:
- Монолог на задану тему: говоріть на тему, яку вам надають.
Приклад:
“Describe a book you recently read. Why did you like it? What was the main idea?”
- Діалог з екзаменатором: відповідайте на питання, ставте свої запитання, підтримуйте розмову.
Приклад:
Екзаменатор запитує:
- “What is your favorite type of holiday? Why?”
- “Can you describe your last trip?”
- Обговорення: беріть участь у дискусії з екзаменатором або іншим учасником.
Приклад:
Ви маєте обговорити проблему глобального потепління та запропонувати можливі рішення.
- Монолог на задану тему: говоріть на тему, яку вам надають.
Рекомендація: практикуйте розмову з друзями, репетиторами або використовуйте платформи для мовного обміну, як-от Tandem чи HelloTalk.
Популярні онлайн-платформи для тестування
Онлайн-тестування стало невід'ємною частиною сучасної освіти. Розглянемо кілька платформ, які допоможуть вам пройти тест на рівень англійської мови.
Englishdom (ED)
Englishdom – це сучасна онлайн-школа, яка пропонує широкий спектр послуг для вивчення англійської.
Безкоштовний онлайн тест
Пройдіть тест на рівень англійської мови на сайті Englishdom. Він охоплює всі основні аспекти:
- Граматика.
- Лексика.
- Читання.
- Аудіювання.
Запишіться на пробне заняття з викладачем. Під час заняття ви:
- Оцініть свій рівень у живому спілкуванні.
- Отримаєте рекомендації щодо подальшого навчання.
- Познайомитеся з методикою школи.
Переваги Englishdom
- Індивідуальний підхід: програма навчання адаптується під ваші потреби.
- Кваліфіковані викладачі: досвідчені фахівці допоможуть досягти мети.
- Сучасні технології: інтерактивна платформа та мобільний додаток.
Інші онлайн-платформи
- British Council: пропонує тести та матеріали для підготовки.
- EF SET: безкоштовний стандартизований тест з детальним звітом.
Лайфхак: Перед вибором платформи ознайомтеся з відгуками та функціоналом, щоб обрати найзручнішу для себе.
NOTA BENE: Не залишайте питання без відповіді. Навіть якщо не впевнені, спробуйте вибрати найімовірніший варіант.