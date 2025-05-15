Весняний сезон: який садовий інструмент найкращий у 2025 році?

Вибір інструменту для дачі – це завжди питання, як обрати між бензиновою та електричною газонокосаркою, тримером чи мотокосою

Весна – пора змін. Тож не дивно, що хочеться замінити старий садовий інструмент на новий, більш сучасний і технологічний. Тим паче, що весняні трави вже буяють і потребують скошування. Отож, вибрати відповідний інструмент для саду – питання надважливе.

Що потрібно для саду весною – залежить від розміру вашої ділянки та ваших уподобань. Ми ж пропонуємо у весняному сезоні 2025 скористатися широким асортиментом інноваційної садової техніки, яка є в інтернет-магазині Storgom.ua. Тут представлений найкращий садовий інструмент, який поєднує ефективність, екологічність та зручність. Його якість приємно здивує і забезпечить комфортні весняні роботи в саду.​

Бензиновий двигун чи електричний?

Вибір інструменту для дачі – це завжди питання, як обрати між бензиновою та електричною газонокосаркою, тримером чи мотокосою.

Всі ці інструменти для догляду за садом мають свої плюси.

Бензинові газонокосарки – потужні інструменти для городу і саду, ідеальні для великих ділянок. Перевага - автономність. Найкращий варіант відповіді на запитання, які інструменти потрібні для великих ділянок та густої трави.​ Електричні газонокосарки – легкий та екологічний садовий інвентар. Вони дуже прості у використанні. Мають низький рівень шуму, а вихлопи відсутні. Ідеальні для невеликих та середніх газонів.​ Тример – це легкий ручний садовий інструмент для точного підстригання. Маневрений, підійде для обробки країв газону та важкодоступних місць.​ Мотокоси призначені для важких завдань і забезпечать догляд за садом весною, позбавляючи ділянку від густої трави та чагарників.

В загальному, поради для дачників за розміром ділянки такі:

До 5 соток – електрична техніка, яка працює від мережевої розетки. Це газонокосарки і легкі тримери.

5-10 соток – краще обрати мобільну бензинову косу. Для газону підійдуть акумуляторні газонокосарки і тримери.

Понад 10 соток – такі ділянки вимагають від вас вибрати бензинову техніку, а також різноманітний інвентар для саду (бензинові газонокосарки, бажано самохідні, а також потужні мотокоси)​.

Найпопулярніші моделі

Варто розглянути рейтинг найкращих садових інструментів:

1. Газонокосарки бензинові:

Газонокосарка Оlео-Маc GV53TK ALLROAD PLUS4 (66079123E5). Потужна, із сталевим корпусом і шириною косіння 51 см.

Газонокосарка Hyundai L 5100S. Самохідна, зі збільшеними колесами. Підійде для нерівних поверхонь.

Газонокосарка Husqvarna LC 151 (9704883-01) Ширина косіння 51 см, самохідна, має функцію мульчування та бічний викид.

Газонокосарка Hyundai L 5500S. Швидкісна самохідна модель з шириною косіння 55 см і контейнером об’ємом 70 л.

Газонокосарка GTM LM42 (83274). Має надійну сталеву деку і синхронне регулювання висоти скошування в 6 позиціях.

2. Газонокосарки електричні:

Газонокосарка AL-KO Classic 3.82 SE. Має тихий, потужний двигун (1.8 кВт) і широкі надійні колеса.

Газонокосарка AL-KO Classic 3.22 SE. Маневрена, ідеально стриже краї газонів.

Газонокосарка Husqvarna LC 141С (9670993-01). Ширина косіння 41 см, травозбірник на 55 л, 6 рівнів висоти стрижки. ​

Газонокосарка Bosch Rotak 32 (0600885B00). Легка та зручна в управлінні, з шириною косіння 32 см. Підійде для маленьких газонів.

Газонокосарка Hyundai LE 4210. Має аеродинамічний корпус, ширина стрижки становить 42 см, оснащена двигуном потужністю 1.8 кВт.

3. Акумуляторні газонокосарки:

Газонокосарка Husqvarna LC 137i КІТ (9705009-04). Шведська модель з акумулятором Li-Ion з напругою 36В і травозбірником на 30 л.

Газонокосарка Husqvarna Aspire LC34-P4A KIT (9706483-03). Характеризується максимально легким косінням, особливо у вузьких проходах.

Газонокосарка Konner&Sohnen KS 43LM-40V Set. Потужна, вольтаж батареї 40В, є два слоти на змінні акумулятори.

4. Газонокосарки роботизовані:

Газонокосарка-робот Husqvarna Aspire R4 (9705685-11). З покращеними функціональними можливостями Wi-Fi і Bluetooth.

Газонокосарка-робот Husqvarna AM 305 (9679740-10). Популярний девайс для малих і складних галявин площею до 600 м.кв.

Робот-газонокосарка Solo by AL-KO Robolinho 822 W (127696). Ефективна для вузьких місць, на одному заряді косить 60 хв, самостійно заряджається на базі.

5. Тримери і мотокоси електричні:

Електричний тример Hyundai GC 1400. Має фірмовий двигун потужністю 1.4 кВт в поєднанні з малою вагою.

Електричний тример Konner&Sohnen KS BCT-1400. Характеризується потужністю 1.4 кВт, має ніж і шпулю з волосінню.

Електрокоса Procraft GT-2200 (502200). Має верхнє розташування двигуна, а також гарне балансування конструкції.

6. Тримери і мотокоси бензинові:

Мотокоса Oleo-Mac Sparta 25. Має фірмовий двигун, обладнана муфтою зчеплення.

Мотокоса Husqvarna 321R (9706512-01). Ширина косіння – 45 см, підходить для густої трави.

Мотокоса бензинова Husqvarna 331R (9678665-05). Кований привідний вал гарантує стабільну роботу.

Мотoкоса Oleo-Mac BCH 40 T (61459020E1). Зручна і високопродуктивна, з литим циліндром.

Бензиновий тример PROСRAFT T4200EL Electro Starter (442002). Надійний, з електростартером і цільнометалевим валом.

7. Акумуляторні тримери: