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Весняний сезон: який садовий інструмент найкращий у 2025 році?

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Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Весняний сезон: який садовий інструмент найкращий у 2025 році?

Вибір інструменту для дачі – це завжди питання, як обрати між бензиновою та електричною газонокосаркою, тримером чи мотокосою

Весна – пора змін. Тож не дивно, що хочеться замінити старий садовий інструмент на новий, більш сучасний і технологічний. Тим паче, що весняні трави вже буяють і потребують скошування. Отож, вибрати відповідний інструмент для саду – питання надважливе.

Що потрібно для саду весною – залежить від розміру вашої ділянки та ваших уподобань. Ми ж пропонуємо у весняному сезоні 2025 скористатися широким асортиментом інноваційної садової техніки, яка є в інтернет-магазині Storgom.ua. Тут представлений найкращий садовий інструмент, який поєднує ефективність, екологічність та зручність. Його якість приємно здивує і забезпечить комфортні весняні роботи в саду.​

Бензиновий двигун чи електричний?

Весняний сезон: який садовий інструмент найкращий у 2025 році? фото 1

Вибір інструменту для дачі – це завжди питання, як обрати між бензиновою та електричною газонокосаркою, тримером чи мотокосою.

Всі ці інструменти для догляду за садом мають свої плюси.

  1. Бензинові газонокосарки – потужні інструменти для городу і саду, ідеальні для великих ділянок. Перевага - автономність. Найкращий варіант відповіді на запитання, які інструменти потрібні для великих ділянок та густої трави.​
  2. Електричні газонокосарки – легкий та екологічний садовий інвентар. Вони дуже прості у використанні. Мають низький рівень шуму, а вихлопи відсутні. Ідеальні для невеликих та середніх газонів.​
  3. Тример – це легкий ручний садовий інструмент для точного підстригання. Маневрений, підійде для обробки країв газону та важкодоступних місць.​
  4. Мотокоси призначені для важких завдань і забезпечать догляд за садом весною, позбавляючи ділянку від густої трави та чагарників.

В загальному, поради для дачників за розміром ділянки такі:

  • До 5 соток – електрична техніка, яка працює від мережевої розетки. Це газонокосарки і легкі тримери.
  • 5-10 соток – краще обрати мобільну бензинову косу. Для газону підійдуть акумуляторні газонокосарки і тримери.
  • Понад 10 соток – такі ділянки вимагають від вас вибрати бензинову техніку, а також різноманітний інвентар для саду (бензинові газонокосарки, бажано самохідні, а також потужні мотокоси)​.

Найпопулярніші моделі

Весняний сезон: який садовий інструмент найкращий у 2025 році? фото 2

Варто розглянути рейтинг найкращих садових інструментів:

1. Газонокосарки бензинові:

  • Газонокосарка Оlео-Маc GV53TK ALLROAD PLUS4 (66079123E5). Потужна, із сталевим корпусом і шириною косіння 51 см.
  • Газонокосарка Hyundai L 5100S. Самохідна, зі збільшеними колесами. Підійде для нерівних поверхонь.
  • Газонокосарка Husqvarna LC 151 (9704883-01) Ширина косіння 51 см, самохідна, має функцію мульчування та бічний викид.
  • Газонокосарка Hyundai L 5500S. Швидкісна самохідна модель з шириною косіння 55 см і контейнером об’ємом 70 л.
  • Газонокосарка GTM LM42 (83274). Має надійну сталеву деку і синхронне регулювання висоти скошування в 6 позиціях.

2. Газонокосарки електричні:

  • Газонокосарка AL-KO Classic 3.82 SE. Має тихий, потужний двигун (1.8 кВт) і широкі надійні колеса.
  • Газонокосарка AL-KO Classic 3.22 SE. Маневрена, ідеально стриже краї газонів.
  • Газонокосарка Husqvarna LC 141С (9670993-01). Ширина косіння 41 см, травозбірник на 55 л, 6 рівнів висоти стрижки. ​
  • Газонокосарка Bosch Rotak 32 (0600885B00). Легка та зручна в управлінні, з шириною косіння 32 см. Підійде для маленьких газонів.
  • Газонокосарка Hyundai LE 4210. Має аеродинамічний корпус, ширина стрижки становить 42 см, оснащена двигуном потужністю 1.8 кВт. 

3. Акумуляторні газонокосарки:

  • Газонокосарка Husqvarna LC 137i КІТ (9705009-04). Шведська модель з акумулятором Li-Ion з напругою 36В і травозбірником на 30 л.
  • Газонокосарка Husqvarna Aspire LC34-P4A KIT (9706483-03). Характеризується максимально легким косінням, особливо у вузьких проходах.
  • Газонокосарка Konner&Sohnen KS 43LM-40V Set. Потужна, вольтаж батареї 40В, є два слоти на змінні акумулятори.

4. Газонокосарки роботизовані:

  • Газонокосарка-робот Husqvarna Aspire R4 (9705685-11). З покращеними функціональними можливостями Wi-Fi і Bluetooth.
  • Газонокосарка-робот Husqvarna AM 305 (9679740-10). Популярний девайс для малих і складних галявин площею до 600 м.кв.
  • Робот-газонокосарка Solo by AL-KO Robolinho 822 W (127696). Ефективна для вузьких місць, на одному заряді косить 60 хв, самостійно заряджається на базі.

5. Тримери і мотокоси електричні:

  • Електричний тример Hyundai GC 1400. Має фірмовий двигун потужністю 1.4 кВт в поєднанні з малою вагою.
  • Електричний тример Konner&Sohnen KS BCT-1400. Характеризується потужністю 1.4 кВт, має ніж і шпулю з волосінню.
  • Електрокоса Procraft GT-2200 (502200). Має верхнє розташування двигуна, а також гарне балансування конструкції.

6. Тримери і мотокоси бензинові:

  • Мотокоса Oleo-Mac Sparta 25. Має фірмовий двигун, обладнана муфтою зчеплення. 
  • Мотокоса Husqvarna 321R (9706512-01). Ширина косіння – 45 см, підходить для густої трави.
  • Мотокоса бензинова Husqvarna 331R (9678665-05). Кований привідний вал гарантує стабільну роботу.
  • Мотoкоса Oleo-Mac BCH 40 T (61459020E1). Зручна і високопродуктивна, з литим циліндром.
  • Бензиновий тример PROСRAFT T4200EL Electro Starter (442002). Надійний, з електростартером і цільнометалевим валом.

7. Акумуляторні тримери:

  • Тример Procraft ATA-40 (030405). Легкий, з розбірною штангою і плавним запуском. 
  • Тример Husqvarna Aspire T28-P4A KIT (9706202-04). Батарея напругою 18В, корд подвійний. Робить акуратні краї газону.
  • Тример AL-KO GT 2000 (113701). Важить всього 1.9 кг, працює на одному заряді 1.5 години.
  • Тример PROCRAFT PTA24. Зручний, має телескопічну штангу. Працює на АКБ напругою 20В.

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