У Києві відбулася акція Femen перед посольством Німеччини

Так, на спині активістки був напис Weidel Putin Slut, що з німецької «Вайдель – повія Путіна». Як відомо, у Німеччині є політикиня Еліс Вайдель

Активістка нібито закликала німецьке суспільство «зупинити нову хвилю фашизму, поки не стало пізно»

23 лютого, у суботу, перед посольством Німеччини в Києві відбулася акція Femen. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Яна Доброносова.

За його словами, активістка Femen закликала німецьке суспільство «зупинити нову хвилю фашизму, поки не стало пізно». «Політичні повії, що торгують німецькою демократією за російські гроші, ведуть країну до катастрофи», – йдеться у дописі.

Так, на спині активістки був напис Weidel Putin Slut, що з німецької «Вайдель – повія Путіна». Як відомо, у Німеччині є політикиня Еліс Вайдель, лідерка ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини».

Нагадаємо, у неділю, 23 лютого, в Німеччині відбуваються вибори, які визначать політичне майбутнє країни. Голосування триватиме до 18:00 (по Києву), після чого почнеться підрахунок голосів. Так, громадяни голосують за представників до Бундестагу (Федерального парламенту), а також за нового федерального канцлера.

У виборах беруть участь 29 партій, однак основне суперництво розгортається між такими політичними силами:

Християнсько-демократичний союз (ХДС) – лідер Фрідріх Мерц. Правоцентристська партія, яка є фаворитом передвиборчих перегонів;

Альтернатива для Німеччини (АдН) – лідерка Еліс Вайдель. Націоналістична, антиіммігрантська партія, яка виступає проти допомоги України, і яка вперше отримує значну підтримку, особливо у східних регіонах країни;

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) – лідер Олаф Шольц, чинний федеральний канцлер, який намагається переобратися на новий термін.

До слова, уряд Німеччини звинуватив мільярдера Ілона Маска у спробах вплинути на виборчу кампанію в країні, зокрема через його підтримку ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD).

Підставою для цього стали публікації мільярдера в соцмережі під хештегом «Х» та стаття на підтримку антиміграційної та антимусульманської позиції AfD.

Додамо, що Маск нещодавно опублікував статтю у виданні Welt am Sonntag, в якій висловив думку, що Німеччина перебуває на межі економічного та культурного краху. Мільярдер став на захист AfD, заперечуючи звинувачення у радикалізмі, і похвалив підхід партії до економічної політики, включно з регулюванням та податковою системою.