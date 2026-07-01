Новий начальник перетрушує поліцію Хмельниччини: перше велике інтерв’ю

Призначення «чужинця» Івана Іщенка місцеві правоохоронці сприйняли болісно: він вже змінив половину заступників і перетрусив частину місцевих керівників

Полковник поліції Іван Іщенко зустрів повномасштабний збройний наступ росіян у тиловій Вінниччині. Через рік служба занесла його до прифронтового Чернігова. А наприкінці травня 2026-го Іщенка призначили керувати поліцією на Хмельниччині.

«Коли ти їдеш безпосередньо в зону бойових дій, на прифронтові території, там усе зовсім по-іншому. Ти починаєш розуміти, що таке насправді війна, наскільки вона близько, як вона торкається всіх життєвих процесів. Цілодобова тривога, цілодобово в небі щось літає – всі види безпілотних літальних апаратів у тебе над головою», – каже новопризначений начальник поліції Хмельниччини, 41-річний Іван Іщенко.

«Главком» зустрівся з Іваном Володимировичем у його робочому кабінеті. Співбесідник каже: минув певний час, поки він адаптувався до більш спокійного Хмельницького.

«Спочатку було важко, що так багато людей на вулицях ходить. Заклади харчування, повно людей і так далі. Але поступово звикаєш», – порівнює поліцейський тиловий обласний центр із реаліями Чернігова, який постійно під прицілом росіян.

Появу «чужинця» деякі причетні до правоохоронної системи на Хмельниччині, вочевидь, сприйняли болісно. Наприклад, депутат Хмельницької облради, а в минулому керівник обласної поліції Олександр Розізнаний через соцмережі закликав Іщенка «не рубати з плеча».

Однак Іван Іщенко пішов своїм шляхом. Станом на кінець червня вже змінив двох із чотирьох своїх заступників і перетрусив частину місцевих керівників поліції.

Іван Іщенко народився 1984 року на Одещині. Закінчив Одеський юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ і Київський національний університет внутрішніх справ. Має науковий ступінь доктора юридичних наук. З травня 2014 року – на керівних посадах у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області. Зокрема, очолював управління громадської безпеки та управління превентивної діяльності. У червні 2019 році став заступником начальника обласної поліції Одеської області. Протягом 2020-2023 років – керував поліцією Вінницької області. З жовтня 2023 року до травня 2026 року – начальник Головного управління Національної поліції в Чернігівській області. З 25 травня 2026 року призначений начальником Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.

«Третина громад області не має шерифів»

Ви вже місяць на посаді. Чи задоволені ви тим кадровим потенціалом, який прийняли в управління?

Скажу так: виходячи з власного досвіду, це вже четверта область нашої держави, де я працюю, служу поліцейським. І третій, де я очолюю поліцію області. Насправді у Хмельницькій області дуже потужний потенціал мають саме місцеві працівники поліції. Думаю, ми зробимо дуже багато.

Які ваші критерії кадрового відбору?

Завжди роблю експертну оцінку, виходячи з результатів оперативно-службової діяльності. Мені не байдуже, як до керівників-поліцейських ставиться місцеве населення; чи є довіра у тому чи іншому районі області; як налагоджене спілкування з органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади. Якщо немає результатів оперативно-службової діяльності, немає довіри, тоді проводжу кадрові зміни.

Звісно, що були певні кадрові зміни за цей місяць. Змінив двох із чотирьох заступників. Це начальник слідчого управління та заступник, який курує превентивний блок роботи – громадський блок поліції, кажучи доступними словами.

Також відбулося оновлення начальників місцевих підрозділів поліції. Насамперед тому, що певна кількість керівників були пенсійного віку і виявили бажання звільнитися за віком.

Деякі керівники, які зараз призначені, працювали у прифронтовому регіоні, мають безпосередній бойовий досвід. Вони передаватимуть його тутешнім поліцейським.

Топ-3 завдань, які поставили перед собою на Хмельниччині.

По-перше, це безпека місцевого населення в громадах. В умовах війни поліція повинна зробити так, щоб мешканці Хмельниччини відчували себе захищеними, враховуючи всі виклики.

По-друге, я завжди ставлю у пріоритет розвиток інноваційних технологій. Ідеться про проєкт «Безпечне місто», покращення систем відеонагляду, в тому числі з використанням штучного інтелекту (на дебютній пресконференції Іщенко наголосив, що Хмельницький – єдиний обласний центр, де немає системи відеонагляду «Безпечне місто» – «Главком»). За нинішніх технологій можна побувати таку модель, де кожен громадянин буде більш-менш спокійно ходити вулицею, не турбуватися за своїх дітей. Потенційні правопорушники, які захочуть приїхати в наш регіон і скоїти злочини, будуть одразу помічені. Це дасть можливість правоохоронцям превентивно запобігати вчиненню кримінальних правопорушень.

Тому будемо впроваджувати певні інноваційні технології, будемо звертатися з цим питанням до органів місцевого самоврядування та військової адміністрації, щоб вони нам допомагали.

Третє завдання – посилення присутності поліцейських на місцях у рамках проєкту «Поліцейський офіцер громади». Ще не всі громади Хмельницької області покриті цим проєктом. Приблизно третина ще не охоплена (на Хмельниччині 60 тергромад – «Главком»).

Проєкт «Поліцейський офіцер громади», я вважаю, одним із найвдаліших у реформі поліції (діє з 2018 року – «Главком»).

Це такий собі шериф?

Саме так. У тих регіонах, де я раніше працював, проєкт був повністю впроваджений у всіх громадах, у тому числі й в обласних центрах. Він показав свою користь. Чому? Тому що, кожна людина, мешканець будь-якого населеного пункту – від найменшого до найбільшого – фізично бачить так званого шерифа, поліцейського у формі, який безпосередньо працює з конкретними людьми в конкретному населеному пункті. Поліцейський виконує лише ті функціональні обов’язки, які пов’язані з розглядом заяв та повідомлень громадян підшефної йому громади. Він не відволікається на інші завдання. Він повністю володіє інформацією про те, що відбувається в населеному пункті, знає кожного громадянина. Якщо хтось новий з'являється, він також це відстежує.

У шерифа буде новий автомобіль, новий кабінет, усе матеріально-технічне забезпечення для реалізації своїх повноважень. Знаєте, коли місцеві мешканці бачать правоохоронця у формі, вони психологічно почуваються більш захищеними.

Начальник обласної поліції Іван Іщенко (на фото другий зліва) визнав: шахрайство через інтернет – злочин, який важко розкривати фото надано пресслужбою обласної поліції

Важливе уточнення. Говоримо «шериф», але це ж, по суті, той же самий дільничний. Чим вони відрізняються?

Шериф добре матеріально й технічно забезпечений. Він пройшов чотиримісячні курси та тренінги, у тому числі за участю іноземних партнерів. Починаючи від того, як спілкуватися з людьми, закінчуючи фізичною підготовкою, підготовкою до дій в екстремальних ситуаціях, медичною підготовкою.

Один із найголовніших факторів – шериф не виконує жодних інших функцій, а працює лише в тих населених пунктах, за які відповідає. І він 24/7 перебуває на зв’язку з мешканцями. Відвідує школи, дитячі садки…

Він це робить самостійно чи під нього окремо формується штат команди?

На шість тисяч населення передбачений один поліцейський офіцер громади. Цього достатньо, щоб повністю жити проблемами цих людей; визначеного населеного пункту; займатися насамперед профілактичною роботою.

Скільки на Хмельниччині має бути таких шерифів?

Вони повинні бути в усіх 60 громадах. Усього 217 шерифів, а зараз працює лише 110. Також усе залежить від фінансової спроможності громад. Тому що місцева влада найчастіше купує для шерифа службовий автомобіль і реконструює або ремонтує приміщення під поліцейську станцію.

Важливий запобіжником незалежності шерифа залишається його зарплата, яку виплачує держава. Для молодого поліцейського громади виходить трохи більше 30 тис. грн. Для поліцейського з вислугою років, відповідно, сума буде більшою.

Крім того, хочемо реалізувати цей проєкт і у Хмельницькому. З цього приводу мав попереднє спілкування з мером.

Скільки шерифів потрібно для Хмельницького?

Потрібно сорок шерифів.

Що потрібно, аби стартував проєкт «Поліцейський офіцер громади» в обласному центрі? Це 40 автомобілів і приміщення?

Так. 40 автомобілів і приміщення для їхньої роботи. Ми будемо за допомогою міського самоврядування реконструювати колишні опорні пункти поліції.

До речі, у 2023 році проєкт «Поліцейський офіцер громади» впроваджено у Вінниці, у 2024 році – у Чернігові.

Найпоширеніший злочин – шахрайство через інтернет

Після запуску цього проєкту зменшилася злочинність?

Зараз триває велика війна, тому важко аналізувати, чи впали показники. З початком війни точно стало менше кримінальних злочинів. Цьому позитивно сприяє введення комендантської години. Також не варто забувати той факт, що багато осіб призовного віку переховується від мобілізації.

Водночас деякі види злочинів, наприклад, із використанням зброї, а також насильство в сім’ї, виросли. Однак ми повинні розуміти: коли настане перемога і закінчиться війна, ймовірно буде ріст злочинності.

Пам’ятаєте, у 2022 році в Україні фіксувалося багато випадків мародерства (крадіжки, грабежі, розбої, вимагання). І тоді Верховна Рада посилила кримінальну відповідальність. Станом на сьогодні ці злочини є, чи вони вже не становлять значної проблеми?

Ви маєте на увазі майнові злочини? Звісно, крадіжки залишилися. Зараз найбільш проблемною категорією злочинів є шахрайство.

Шахрайство через інтернет?

Так. Усі сидять у телефонах, у комп'ютерах, в інтернеті, щось купують, кудись хочуть зайти, шукають роботу або хочуть купити щось дешевше або їм блокують рахунки. Кожного дня змінюються шахрайські схеми.

Наскільки поліції важко розкривати такі злочини?

Важко. Складність у тому, що ми не бачимо безпосередньо злочинця. Він може бути й за кордоном. Або на тимчасово окупованих територіях. Дуже важко відстежити певний телефон. Це ж нульові IMEI, сім-карти, які не використовуються.

За даними обласної поліції, за січень-червень 2026 року на Хмельниччині зареєстровано 592 кримінальних провадження за фактами шахрайства. З них розкрито 48 злочинів, 40 особам повідомлено про підозру. За видами шахрайства: дзвінки під виглядом працівників банківських установ та мобільних операторів – 162;

під виглядом реалізації товарів в мережі інтернет – 112;

фішинг – 95;

онлайн-заробіток – 40;

злом соціальних мереж та прохання про допомогу – 31. ТОП-шахрайство: минулого року псевдопровидиця-гадалка провела обрядів зі «зняття порчі» у підприємниці з Хмельницького на 24 млн грн. Бізнесвумен перераховувала кошти на карткові рахунки шахрайки протягом пів року. Для порівняння. За аналогічний період 2025 року в області було зареєстровано 791 кримінальне провадження за фактами шахрайства; розкрито – 238 (42 особи з підозрами).

Продовжуючи тему злочинів. Є питання щодо резонансних ДТП на Хмельниччині. Цього року одне з таких у центрі Хмельницького скоїв 20-річний водій BMW: виїхав на тротуар, де збив на смерть двох людей.

Перед цим була інша аварія за участю народного депутата Сергія Лабазюка, який отримав травми. Чи тримаєте подібні злочини на особистому контролі?

Такі ДТП, звісно, резонансні. Я на особистому контролі тримаю всі резонансні злочини, особливо тяжкі, які відбуваються на території області. Ознайомлююся з ними, заслуховую доповіді. До слова, слідчі, які розкривають злочини, процесуально незалежні. Я не можу їм надавати вказівки.

Наразі, якщо говорити про ДТП з народним депутатом, то кримінальне провадження вже направлено до суду (За даними «Главкома», 6 липня відбудеться підготовче засідання у справі, де потерпілим фігурує Лабазюк. Статус обвинуваченого має 20-річний хмельничанин).

Що стосується другої ДТП, то людина, якій повідомлено про підозру, досі перебуває під вартою в СІЗО. Там ще проводяться слідчі дії та багато експертиз. Найближчим часом справу також буде скеровано до суду.

На Хмельниччині 15 травня сталося вбивство поліцейського. Правоохоронець спільно з іншим колегою по службі переслідували чоловіка, який порушив закон. Пізніше спецпризначенці ліквідували стрілка. Які висновки ви робите з таких подій? Чи були допущені з боку поліцейських порушення службових інструкцій?

Було проведено службове розслідування. Поліцейські не допустили порушень службової дисципліни, їхні дії були професійними. Так сталося, це трагедія. Це ще раз говорить нам про те, що зараз дуже багато зброї, яка може стріляти.

Перед тим, як стати керівником обласних управлінь, я тривалий час працював на вулиці, у громадському блоці поліції. Дуже важко зрозуміти, що в людини у голові, якщо вона цього відкрито не показує. Часто злочинці поводяться обережно й не виказують своїми діями справжніх намірів.

Ми повинні ще краще готувати поліцейських, щоб вони могли більш професійно діяти саме в таких екстремальних умовах. Про це говорив і міністр внутрішніх справ, і голова Національної поліції України: усі поліцейські проходитимуть навчання на полігонах.

В Україні різко зросла кількість смертельних ДТП з електросамокатами: на 845 ДТП за рік – 19 загиблих. Для порівняння: за 2024 рік було зареєстровано 503 ДТП за участю такого транспорту, у яких загинули 12 осіб. Як врегулювати питання їзди на електросамокатах?

Треба це законодавчо врегулювати. І самокати, і так звані мопеди. Адже є дуже багато різних модифікацій самокатів. Також потрібно, щоб батьки більше звертали увагу на те, що дуже часто неповнолітні самостійно їздять на самокатах, проводили профілактичні бесіди зі своїми дітьми.

Поліція може притягати до відповідальності лише за конкретну дію, яка заборонена законом. Я вранці 27 червня йшов на роботу. На тротуарі стояла жінка похилого віку і повз неї на великій швидкості пролетів неповнолітній на електросамокаті. Вона аж відсахнулася. Мало не сталася дуже неприємна ситуація…

Іван Іщенко: Треба законодавчо врегулювати і самокати, і так звані мопеди фото: glavcom.ua

«Підтримую комендантську годину, тому що поліції так легше працювати»

У нашій розмові ви згадали про комендантську годину. На Хмельниччині вона діє з 00:00 до 05:00. У соцмережах є різні думки. Наприклад, часто наводять приклад Закарпаття, де її взагалі немає з початку війни. Яке ваше бачення?

Підтримую комендантську годину, тому що поліції так легше працювати. Ми контролюємо місто, усю область у нічний час.

Разом із тим, не треба забувати про спецслужби країни-агресора. Вони вербують наших громадян, у тому числі й неповнолітніх. Дуже багато злочинів вчиняється проти держави, проти військових. І для повного контролю ситуації, для її стабілізації, я вважаю, що комендантська година потрібна. На теперішній час Рада оборони Хмельницької області, яка запроваджує комендантську годину, не розглядає питання скорочення або скасування цього обмеження.

Хмельниччина є великим логістичним хабом, транзитним регіоном. І якщо злочини будуть вчинятися щодо логістики, то це завдасть дуже великої шкоди Збройним силам України і державі загалом. Тому ми повинні контролювати ці процеси.

Розкажіть трохи більше про «Безпечне місто». Як це реалізовуватиметься у Хмельницькому?

«Безпечне місто» – це не тільки відеокамери. Це комплексний підхід щодо безпекового середовища, яке плануємо створити не лише в обласному центрі, а й у всій області. На позачерговій сесії міської ради 18 червня хмельницькі депутати виділили 1,7 млн грн, за які поліція розробить проєктно-кошторисну документацію. Далі бачитимемо, скільки потрібно грошей для впровадження.

Якщо говоримо безпосередньо про відеокамери, то хочемо встановити обладнання зі штучним інтелектом, яке розпізнаватиме обличчя людей і номерні знаки автівок. Є навіть функції пожежної безпеки, коли спрацьовують певні індикатори. Також за допомогою технологій штучного інтелекту зможемо регулювати роботу світлофорів для уникнення заторів.

Крім того, завдяки цьому проєкту відсікається більше половини потенційних правопорушень, тому що люди розуміють: їх усе одно буде зафіксовано під час скоєння злочину чи правопорушення, і вони вже не матимуть бажання його скоювати.

І найголовніше – маємо раціонально й правильно мислити. На руках у людей багато вогнепальної зброї, гранат, гранатометів, кулеметів... Щодня скоюються злочини з її використанням.

Більше того є канали надходження зброї із зони бойових дій, і цим користуються злочинці. Якщо зараз ця зброя, можливо, ще трохи «мовчить», то після перемоги може бути певний сплеск злочинності. Для того, щоб це стримати й убезпечити наших громадян, правоохоронці мають більше користуватися інноваційними технологіями.

45 одиниць вогнепальної зброї (18 – автоматична, 16 – нарізна, 32 - переробленої зброї, сім – інша вогнепальна зброя);

253 гранати та 2580 інших боєприпасів;

сім гранатометів;

132233 набоїв;

один саморобний вибуховий пристрій;

1374,235 кг вибухових речовин. Протягом 2025 року поліція Хмельниччина вилучила із незаконного обігу: З початку 2026 року в області з незаконного обігу вилучено: 45 одиниць вогнепальної зброї (з яких 11 – автоматична, 9 – нарізна, 10 - переробленої зброї, 5 – інша вогнепальна зброя);

100 гранат та 209 інших боєприпасів;

п’ять гранатометів;

13250 набоїв;

35,342 кг вибухових речовин.

Назвіть локації, які покриють «безпечні камери»?

Усі парки, широкі перехрестя, місця скупчення людей. Усі громадські місця. Авто- і залізничні вокзали, навчальні заклади, лікарні, усі соціальні заклади. За попередніми підрахунками, потрібно декілька тисяч відеокамер, щоб покрити перелічені локації у Хмельницькій області.

Тому ми зараз розробляємо проєкт, який будемо презентувати і депутатам, і мешканцям Хмельницького. Я особисто все показуватиму, щоб люди бачили, як воно є, як може бути, і наскільки це буде краще.

Маленька ремарка. Я вже працюю керівником поліції в третій області. У двох попередніх вдалося впровадити дуже багато таких проєктів: «Поліцейський офіцер громади», а у Чернігові був запущений проєкт «Безпечне місто» зі штучним інтелектом. Коли виступаю перед мешканцями, депутатами, органами місцевого самоврядування, завжди кажу: ми будемо робити це не тільки в обласному центрі, а й у кожній громаді, а потім інтегруємо все в одну спільну систему.

Я завжди наголошую: ми робимо це для людей, і це залишається в регіоні. Я не роблю це для поліції. Це не службове житло і не якісь привілеї для правоохоронців. Це працюватиме на місцевих мешканців, і громадянам буде спокійніше. Потрібно зрозуміти, що завдяки інноваційним технологіям усе стає набагато простішим, ефективнішим.

У базі розшуку – понад 54 тис. осіб призовного віку

З вашим приходом на Хмельниччині різко активізувалося викриття підпільних гральних закладів. До речі, один із них спокійно собі працював по сусідству з обласною поліцією. Хіба правоохоронці про це не знали? Ваше пояснення: чому азартний бізнес досі у «тіні» попри те, що з літа 2020-го в Україні видаються ліцензії на ведення грального бізнесу?

Дійсно, підпільний гральний заклад працював навпроти будівлі обласної поліції.

А як таке могло бути? Це «кришував» хтось із поліції?

Я ніколи не аналізую минуле (мається на увазі, роботу попереднього керівника поліції області – «Главком»). Завжди починаю працювати в кожному регіоні з чистого аркуша.

Щодо того, як ви кажете «кришування», то у мене немає такої інформації. Коли мене призначили начальником поліції Хмельницької області, одразу заслухав оперативну інформацію. Також були повідомлення на лінію «102» про те, що там (біля приміщення поліції – «Главком») незаконно працює гральний заклад. Я віддав наказ слідчим належним чином це задокументувати й притягнути винних до відповідальності.

Між іншим, нелегальний гральний бізнес було викрито також в інших містах та районах краю. Гадаю, що на сьогодні це явище подолано…

Стосовно того, чим керуються люди, які займаються цією незаконною діяльністю, що потребує ліцензування? Я не можу за них відповісти. Вони – злочинці.

Тепер блок питань, які стосуються спільної роботи поліцейських і ТЦК. Станом на початок червня 2026-го, яка кількість осіб призивного віку перебуває у розшуку на Хмельниччині? Яка динаміка з початку великої війни?

Поліція спільно з ТЦК і без ТЦК працює в групах оповіщення. Також ми займаємося розшуком осіб, які ухиляються від мобілізації. Ці заходи проводимо цілодобово. Це є нашим обов’язком, оскільки бійцям, які зараз перебувають у зоні бойових дій, потрібна допомога, потрібна ротація.

Є певний людський ресурс, який щомісяця повинні мобілізовувати країна, ТЦК, Збройні сили України. Усе, що передбачено нашими обов’язками, згідно із законодавством України, ми виконуємо. Щодня розшукуємо людей і доставляємо їх.

З початку війни до підрозділів поліції Хмельниччини надійшли звернення від ТЦК та СП про розшук 167 690 осіб, які ухилялись від мобілізації. З них 23 516 вже розшукано та знято з обліку, у тому числі 4813 таких осіб розшукано 2026 року. На кінець червня у базі розшуку перебуває 54 516 осіб призовного віку (113 174 особи знято з обліку з інших причин: з’явились самостійно, надана відстрочка, бронювання, призвані на службу, перебувають за кордоном, у місцях позбавлення волі).

Це важка робота. Часто буває супротив законним діям поліцейських. Якщо працівники поліції й ТЦК діють, згідно із законодавством, не перевищують свої службові повноваження, а щодо них вчиняються незаконні дії, аж до фізичного впливу, то це є порушенням закону.

Як мінімізувати такі речі?

По-перше, поліцейські та співробітники ТЦК і СП повинні діяти в межах закону, не перевищувати свої повноваження, завжди бути ввічливими, спокійними, без емоцій спілкуватися з громадянами. По-друге, самі ж громадяни, якщо говоримо про чоловіків призовного віку, повинні усвідомлювати: захист Батьківщини – це вимога Конституції. І це не бажання поліцейського, а обов’язок займатися цим напрямком роботи. Повинна бути взаємоповага.

Розшук осіб мобілізаційного віку – велике навантаження на роботу поліції?

Не менше 50%. Зараз усі поліцейські Хмельниччини задіяні в цій роботі.

Скільки працівників поліції Хмельниччини притягнуто до службової/кримінальної відповідальності за наслідком конфліктів, що виникали під час мобілізаційних заходів, починаючи з 24 лютого 2022 року?

За час вторгнення до обласної поліції надійшло 695 скарг щодо можливих неправомірних дій працівників поліції під час проведення мобілізаційних заходів. За кожною скаргою проведено перевірку. Підтверджено єдине порушення з боку поліцейського. Прикрий інцидент трапився 11 січня 2025 року. Правоохоронець застосував фізичну силу до громадянина під час спільного несення служби з представниками ТЦК та СП з оповіщення військовозобов’язаних та резервістів.

Поліція Хмельниччини має один із найнижчих показників некомплекту в Україні фото надано пресслужбою обласної поліції

«У нас «робочий некомплект» – близько 10%»

Днями заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов виступив проти масової мобілізації правоохоронців. Це, на його думку, призведе до сплеску злочинності. Також заступник голови Нацполу додав: некомплект кадрів стає дедалі відчутнішим. Який брак поліцейських кадрів на Хмельниччині? За рахунок чого збираєтеся його компенсувати?

У нас є так званий «робочий некомплект» – близько 10%. Це не впливає на роботу поліції Хмельниччини. Можна сказати, що у нашому управлінні один із найнижчих показників некомплекту в Україні.

А є області, де він значно вищий? Наприклад, на Чернігівщині, де ви керували?

Там більший некомплект. Скільки саме, зараз не скажу. Хочу наголосити: коли працюєш у різних регіонах, набуваєш досвіду, який можеш потім використовувати в новому регіоні. У кожній області своя специфіка роботи.

Розкажіть про перший день великої війни. Яким він був для вас особисто?

Війну я зустрів на Вінниччині у 2022 році. Близько четвертої-п’ятої ранку нас підняли по тривозі. Я відразу прибув до управління у Вінниці. Підняв уже й особовий склад по тривозі. Далі сформували команду, яка вирушила у зону бойових дій.

Починаючи з жовтня 2023 року, абсолютно інші відчуття довелося пережити, керуючи обласною поліцією Чернігівщини. Неподалік обласного центру винаймав приватний будинок. Дуже багато сусідніх осель поряд із моєю були знищені росіянами. Я разом із дружиною та дитиною постійно ховалися у підвалу, тому що воно летить, гуде; його починають збивати, і ти ж не розумієш, де воно впаде.

Тут цікавий момент: як реагує на повітряну тривогу поліція на прифронтовій території, коли треба покинути службову будівлю?

Коли ти живеш на прифронтовій території, у тебе підключені всі програми. Поліцейські бачать, що летить, як летить, коли воно буде поруч. Якщо є ракетна небезпека, то дуже часто балістика прилітає, а потім включається сигнал повітряної тривоги.

На жаль, усі райвідділи поліції поблизу прикордоння окупанти зруйнували. Ми постійно займалися переміщенням і розселенням особового складу в інших, збережених приміщеннях.

Постійно повторював і наголошую підлеглим-поліцейським: треба цінувати те, що є. Плюс поліція не повинна втрати довіру населення.

А як виміряти цю довіру?

Мешканці Хмельниччини повинні бачити в поліцейському захисника. Якщо поліцейський професійно виконує свої обов’язки, ввічливо говорить з громадянами, то люди спокійніше реагують, налагоджується конструктивний діалог.

Віталій Тараненко, «Главком»