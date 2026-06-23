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Міністр спорту назвав кількість атлетів і тренерів, які загинули через російську агресію

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Міністр спорту назвав кількість атлетів і тренерів, які загинули через російську агресію
682 українських спортсменів і тренерів загинули через російську агресію
фото: Главком

Внаслідок російської агресії 891 об’єкт спортивної інфраструктури було пошкоджено або зруйновано

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний сьогодні, 23 червня, у Міжнародний Олімпійський день назвав кількість атлетів і тренерів, які загинули через російську агресію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook Бідного.

«Сьогодні світ відзначає Міжнародний Олімпійський день, який понад 130 років об’єднує людей навколо цінностей дружби, поваги та прагнення до досконалості. За роки незалежних виступів на Олімпійських іграх українські спортсмени здобули 160 медалей. Наші атлети продовжують гідно представляти Україну у світі, піднімати синьо-жовтий прапор і нагадувати, що український спорт сильний, гідний і живий.

Але ми знаємо, якою ціною це дається нашим атлетам сьогодні.

682 українських спортсменів і тренерів загинули через російську агресію. 19 українських спортсменів досі перебувають у російському полоні, 13 вважаються зниклими безвісти.

891 об’єкт спортивної інфраструктури було пошкоджено або зруйновано», – повідомив Бідний.

Нагадаємо, на війні проти Росії загинув захисник України та титулований легкоатлет Ігор Боднар

Ігор Боднар загинув 6 червня 2026 року під час виконання бойового завдання на Сумщині.

Він був майстром спорту міжнародного класу та срібним призером Паралімпіади-2000 у Сіднеї з легкої атлетики в бігу на 1500 м.

Як повідомлялося, український флорболіст Юрій Орлов загинув внаслідок обстрілу Києва російськими військами.

«Українська федерація флорболу висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та всій флорбольній спільноті у зв’язку з трагічною загибеллю Юрія Орлова – гравця клубу КФК (1996–2026). З глибоким сумом ми сприйняли звістку про смерть Юрія внаслідок обстрілу російських військ», – йдеться у дописі Української федерації флорболу.

Теги: Матвій Бідний спорт війна смерть

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