Україна встановила рекорд за ударами по російському ВПК

Від початку року по об'єктах російського ВПК було завдано щонайменше 48 повітряних ударів

У червні Україна побила рекорд за кількістю своїх повітряних ударів по підприємствах російського військово-промислового комплексу. За місяць було атаковано щонайменше 13 об'єктів, що є найвищим показником від початку 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на аналіз видання «Агентство».

Однією з останніх цілей став завод «Титан-Барикади» у Волгограді, який атакували в суботу, 27 червня. Російська влада офіційно не назвала підприємство, однак губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив про пошкодження виробничих об'єктів одного із заводів. Президент України Володимир Зеленський заявив, що удар було завдано ракетами FP-5 «Фламінго». За даними українських OSINT-аналітиків, ціллю був саме завод «Титан-Барикади».

Підприємство виробляє пускові установки для стратегічних ракетних комплексів «Ярс», «Тополь-М», «Сармат» та оперативно-тактичних комплексів «Іскандер-М». Також, за інформацією Financial Times, завод бере участь у виробництві ракетного комплексу «Орєшнік».

Протягом червня українські сили атакували низку підприємств російського оборонно-промислового комплексу, серед яких:

завод «Прогрес» у Мічурінську, який виробляє обладнання для систем керування ракетною та авіаційною технікою;

«Завод Еластик» у Рязанській області, де випускають авіабомби, артилерійські боєприпаси та комплектуючі високоточної зброї;

підприємство «ВНДІР-Прогрес» у Чебоксарах, що виготовляє навігаційне обладнання для ракет «Іскандер-М», «Калібр» та безпілотників;

завод «Екран-оптичні системи», який виробляє компоненти для приладів нічного бачення;

підприємства «Тольяттікаучук» і «Нижньокамськнафтохім», що входять до реєстру оборонних підприємств Росії;

хімічний завод «Азот», продукція якого використовується у виробництві артилерійських боєприпасів;

Воронезький завод напівпровідникових приладів, який виготовляє електроніку для російських ракетних і зенітних комплексів;

Оренбурзький газопереробний та гелієвий заводи;

суднобудівний завод «Затока» у тимчасово окупованому Криму.

Також повідомлялося про спроби атак Центрального конструкторського бюро апаратобудування та Науково-дослідного інституту морської теплотехніки.

Здобутки Сил оборони у червні

За підрахунками видання, від початку року по об'єктах російського ВПК було завдано щонайменше 48 повітряних ударів.

Після червня найбільш інтенсивним місяцем став березень, коли було зафіксовано 11 атак. У лютому та квітні відбулося по сім ударів, а у січні й травні – по п'ять.

Аналітики зазначають, що червень також став найрізноманітнішим за типами цілей. Українські удари були спрямовані проти виробників ракет, електроніки, боєприпасів, хімічної продукції, кораблів і підприємств важкого машинобудування.

Нагадаємо, 27 червня Сили оборони України завдали нищівного удару по глибокому тилу ворога. Ціллю атаки став стратегічний оборонний завод «Титан-Барикади», розташований у Волгограді. Підприємство, яке займається виготовленням критично важливого озброєння для окупаційної армії, зазнало серйозних руйнувань внаслідок влучання новітніх високоточних ракет FP-5 Flamingo. У мережу потрапили кадри моменту атаки.