Громадянин Кіпру і володар Дніпра. Чим володіє бізнесмен Єрмолаєв, підірваний у Монако

Підсанкційний Єрмолаєв, невідома жінка та син отримали травми внаслідок вибуху у Монако

Учора, 29 червня близько дев’ятої вечора в одному з житлових будинків у князівство Монако прогримів сильний вибух. Інформація по гарячих слідах від французьких медіа була скупою: постраждали троє членів української родини, серед поранених двоє батьків, один з яких, ймовірно, є українським олігархом. Їх стан на той момент оцінювався як критичний.

Вже уночі з’явилася повніша картина. Трагедія сталася в холі багатоквартирного будинку на вулиці Реверен-Пер-Луї-Фолла. Невідомий чоловік залишив у приміщенні рюкзак із вибухівкою і втік. Вибуховий пристрій спрацював саме в момент, коли до холу зайшли люди. Серед них виявився і відомий бізнесмен Вадим Єрмолаєв. Також, за даними ЗМІ, лікарі ампутували дві ноги невідомій жінці внаслідок одержаних поранень. Вадим Єрмолаєв отримав опіки та поранення від осколків, загрози його життю немає. 13-річний син відбувся легкими пораненнями. Сама дружина олігарха вже вийшла на звʼязок і запевнила, що в момент вибуху була в іншому місці, тож обійшлася лише стресом.

Прокуратура та глава уряду Монако Крістоф Мірман попередньо кваліфікували інцидент як терористичний акт. За словами Мірмана, вибуховий пристрій, ймовірно, був начинений болтами та дробом для максимального ураження.

Станом на 30 червня місцеві правоохоронці розшукували зловмисника.

Що робив у Монако олігарх Вадим Єрмолаєв, який під санкціями в Україні, достеменно невідомо. Влітку 2022 року українські журналісти зафільмували, як розкішна іномарка з реєстрацією у Дніпрі під’їхала до будівлі казино «Монте-Карло» у Монако. До неї підійшов пан Єрмолаєв, одягнений у шорти на футболку.

Вадим Єрмолаєв у курортному дрескоді пересувається поблизу казино «Монте-Карло» у Монако скріншот із відео УП

Із того відео не складається враження, що Вадим Єрмолаєв хвилюється за своє життя. Тим паче, у Монако.

Натомість голова правління ГО «Громадський контроль» з Дніпра Денис Селін розповів «Главкому» про нечувані заходи безпеки щодо олігарха в Україні, де його бізнес-імперія квітне. Особливо це було помітно у довоєнний період.

Як розповів громадський діяч, за 20 кілометрів від міста Дніпро у селі Піщанка (Самарівський район) розташований маєток олігарха, де він проживав до війни. Поряд із особняком ще два будинки, які належать компаньйонам Єрмолаєва.

«На території кожного з цих трьох будинків розміщено спеціальні дво-триповерхові вежі для охорони. Вони також оснащені відеокамерами. Це дозволяло охороні Єрмолаєва слідкувати за пересуванням автівок та людей на кількох паралельних вулицях. Це були безпрецедентні заходи безпеки. Наскільки Єрмолаєв спокійно почувався у Монако, мені невідомо», – зазначив Селін.

Версії замаху

Одна з версій замаху на сімейство Єрмолаєвих, яка з’явилася у новинних стрічках українських медіа, повʼязана з роботою кол-центрів у Дніпрі. Нагадаємо, що у грудні минулого року на Кіпрі було затримано сина Вадима Єрмолаєва Артура. Його прізвище майоріло у базі Інтерполу. Єрмолаєва-молодшого зупинили під час спроби вилетіти у Дубай. Як далі розвивалися події, досі невідомо.

Водночас проросійські блогери масовано розганяють версію про так званий «український слід» замаху на Єрмолаєва. Мовляв, через спосіб фізичної розправи відбувається перерозподіл бізнесу підсанкційної особи в Україні.

Скажемо відверто: такі твердження мають дивний вигляд, адже підприємства Єрмолаєва безперешкодно роками працюють навіть попри українські санкції. До речі, одне з них торік долучалися на той момент перша віцепрем’єр-міністерка економіки, а нині глава уряду Юлія Свириденко. Вона відвідала завод у Дніпрі (записаний на доньку Єрмолаєва), який виробляє фурнітуру для вікон і дверей.

Крім того, «Главком» підмітив інший пікантний момент, який загалом накладається на історію з кол-центрами у Дніпрі. Учора, 29 червня НАБУ і САП вийшли із заявою про підозру народному депутату Миколі Тищенку. Йому закидають вимагання понад $1 млн в особи за неперешкоджання роботи кол-центрів. Щоправда, антикорупційні органи не назвали місто, де діє цей незаконний бізнес. Однак є важлива деталь: в іншому кримінальному провадженні щодо Тищенка, зазначалося: цей народний депутат два роки тому приїхав до Дніпра, щоб, за його словами, «закрити шахрайські кол-центри».

Іще цікавий збіг: саме вчора, 29 червня, Верховний суд мав розглядати справу Вадима Єрмолаєва про скасування санкцій. Слухання призначалися на 12 год. 30 хв. Наразі ж відомо, що розгляд відкладено до 5 жовтня.

Санкції, які не працюють

У 2021 році Вадим Єрмолаєв посідав 45 місце зі статками у $220 млн у списку найбагатших українців, за версією Forbes. Бізнесмен заснував торгово-виробничу корпорацію «Алеф», він є одним із найбільших забудовників Дніпра. На рахунку компаній Єрмолаєва збудовані обʼєкти «Мост-Сіті», Cascade Plaza, «Босфор», Enigma, «Призма», 54-поверховий комплекс «Брама».

23 грудня 2023 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про застосування персональних санкцій проти Вадима Єрмолаєва (як громадянина Кіпру. Паспорт цієї країни бізнесмен отримав у 2017 році – «Главком») терміном на десять років. Рішення обґрунтовувалося документами від Служби безпеки про роботу компаній Єрмолаєва в Криму і на непідконтрольних українській владі територіях. Наприклад, на момент анексії кримського півострова олігарх володів заводами з виробництва алкогольних напоїв. Пізніше частина фірм, як стверджують правоохоронні органи, перереєструвалася за російським законодавством.

У червні 2024 року Зеленський видав указ про введення в дію нових санкцій щодо Єрмолаєва. Всього було затверджено 16 видів санкцій до червня 2034 року.

Крім того, з 2024 року адвокати олігарха подали два позови до Верховного суду. Перший стосувався скасування санкцій, прийнятих у грудні 2023-го. Справа пройшла дві судові інстанції і завершилася фіаско для позивача.

Інша «санкційна» справа (незгода з указом президента від червня 2024 року) досі розглядається.

Що цікаво: у судах захисники Вадима Єрмолаєва намагалися переконати служителів Феміди, що через санкції блокується господарська діяльність низки компаній бізнесмена, а бюджет втрачає податки і буцімто недоотримує військовий збір.

«Підконтрольні Вадиму Єрмолаєву підприємства є одними з найбільших платників військового збору в Дніпропетровській області та Україні, отже, саме суспільство зацікавлене в здійсненні господарської діяльності цими підприємствами», – такі аргументи висловлювали адвоката підсанкційного олігарха.

У судах захисники Вадима Єрмолаєва намагалися переконати служителів Феміди, що через санкції блокується господарська діяльність низки його компаній витяг із судового реєстру

Та це не так. За допомогою аналітичної системи YouControl «Главком» зібрав перелік компаній (звісно, це не повний комплект, а частина), які олігарх Єрмолаєв таки вивів з-під санкційного удару. Ядро його бізнесу зосереджено у Дніпрі та області; воно успішно працює під прикриттям близького кола осіб опального олігарха.

Отже, донька Єрмолаєва, Софія Кононенко (має кіпрську реєстрацію) є кінцевим бенефіціаром компаній «Космо-Траст» (спеціалізується на оптовій торгівлі іншими машинами й устаткуванням) і «Агрофірми «Контрактова» (вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур).

Ігор Циркін, шурин Єрмолаєва, народний депутат VII скликання і депутат Дніпропетровської обласної ради VIII скликання володіє:

ТОВ «Дніпрополімермаш» (спеціалізується на виробництві машин і устаткування для сільського та лісового господарства);

ТОВ «Бауерс Дентал Лаб» (виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів);

ТОВ «Бауерс Медікал Груп» (діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами);

ТОВ «Днепропресс Сталь» (виробництво чавуну, сталі та феросплавів);

ТОВ «Дніпровські машинобудівні технології» (виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства);

ТОВ «Ей Бі Ем Технолоджі» (виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів).

На колишню помічницю Ігоря Циркіна у часи депутатства Оксану Барабанову записано:

ТОВ «Аверс-А» (неспеціалізована оптова торгівля);

ТОВ «Дніпробуд ЛТД» (надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна);

ПрАТ «Коростишівський кар’єр» (добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю);

ТОВ «Транслогістік-А» (надання в оренду інших машин, устаткування та товарів).

Окрему увагу привернула персона дніпрянина Ігоря Мороза. Станом на кінець червня 2026-го на нього серед іншого записано фірму «Ак Про» (профіль – різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю). Два роки тому компанія засвітилася у мегаскандалі, пов’язаному з будівництвом Національного військового меморіального кладовища під Києвом. Згідно з тендерною документацією, ТОВ «Ак Про» (на той момент було записано на доньку Єрмолаєва Софію) мало постачати граніт для згаданого цвинтаря. Покупцем товару виступило ТОВ «Акам» з Дніпра. Підприємство входить до консорціуму «Білдінг Юа», який за бюджетні кошти зводить Національне військове кладовище. У вересні 2024 року Служба безпеки підтвердила зв’язок ТОВ «Акам» з групою компаній «Алеф» підсанкційного Вадима Єрмолаєва.

Ще штрих про бізнес сім’ї Єрмолаєвих. У березні 2023 року Фонд гарантування вкладів фізосіб відрапортував про завершення процедури ліквідації комерційного банку АктаБанк з Дніпра, серед власників якого був Артур Єрмолаєв. Більше восьми років вкладники банку повертали свої кошти. Нагадаємо, що у 2014 році Нацбанк визнав АктаБанк неплатоспроможним, оскільки він не виконував вимог законодавства у питаннях запобігання та протидії відмиванню доходів.

Віталій Тараненко, «Главком»