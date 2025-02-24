Буданов відкрив першу частину Меморіалу українським розвідникам (фото, відео)

Буданов: Нині як ніколи актуальні слова Євгена Коновальця про те, що Україна є нездобутнім бастіоном героїв і борців

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов відкрив у Києві першу частину Меморіалу українським розвідникам до роковин повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне укравління розвідки.

Як розповіли на церемонії відкриття автори ідеї – архітектор Андрій Лесюк та скульптор Назар Білик, які раніше вже створили відомий меморіал на честь героїв Небесної Сотні у Львові, дві стели в композиції символізують крила і щити. Їхній активний рельєф відтворює рух і боротьбу, силу та невтомний опір. Між двома стелами – простір тиші, де викарбувані імена людей, які відважно і з честю бились за Україну.

4 фото На весь екран





У Києві відкрито першу частину Меморіалу українським розвідникам до роковин повномасштабного вторгнення фото: Головне управління розвідки

«Ми як авторський колектив прагнули створити особливий простір, простір емоційної присутності, де памʼять про героїв – оживає», – сказав під час відкриття меморіалу скульптор Назар Білик.

«Цей простір завдяки цим двом стелам, зеленим насадженням і додатковим елементам буде поділений на камерні простори для вшанування, для спокою, для кожного з нас, хто буде приходити сюди і знайде свої місце для спілкування з героями», – додав архітектор Андрій Лесюк.

З висоти пташиного польоту композиція зі стел та центрального елемента нагадуватиме форму ока: символ вічної пильності, захисту, невидимої присутності. Меморіал стане простором, який також допоможе розповісти більше про наших героїв.

У відкритті першого елемента Меморіалу взяв участь начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов фото: Головне управління розвідки

У відкритті першого елемента Меморіалу взяв участь начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов. Після вшанування полеглих побратимів хвилиною мовчання, керівник української розвідки виголосив промову.

«Символічно, що напередодні третіх роковин повномасштабного вторгнення ми закладаємо основний елемент Меморіалу українським розвідникам. Нині як ніколи актуальні слова Євгена Коновальця про те, що Україна є нездобутнім бастіоном героїв і борців. Цей меморіал – наша шана і вдячність тим героям, які жили та боролись, і повернулися на щиті. Воїни-розвідники пішли у вічність, але вони завжди залишаться у наших серцях, в історії боротьби українського народу і стануть дороговказом для наступних поколінь. В Україні триває екзистенційна війна. Упевнений – силою ми здобудемо справедливий мир. А зло буде переможене і покаране. Дякую всім, хто бʼється заради України і всім, хто нам допомагає», – сказав Кирило Буданов.

Начальник ГУР МО України подякував творцям Меморіалу українським розвідникам, а також меценатам Володимиру та Олені Бесагам, спільними зусиллями яких з’явився цей простір.

Нагадаємо, Кирило Буданов заявив, що вірить в закінчення війни у 2025 році. Про це повідомляє кореспондент «Главкома». На уточнююче питання, коли може статися завершення війни, Буданов відповів, що тоді, коли всі сторони будуть до цього готові та погодять спільний план.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський ставить завдання закінчити війну у 2025 році.