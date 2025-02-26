Побиття 14-річного хлопця на Оболоні. До суду скеровано клопотання щодо кривдників

До батьків підлітків вжито заходи адміністративного впливу

До суду скеровані клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які побили 14-річного хлопця на столичній Оболоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Відео побиття учасники інциденту виклали у соцмережі. У ході досудового розслідування встановлено, що на дитячому майданчику в Оболонському районі столиці підлітку по черзі завдавали удари троє його знайомих, з якими у нього виник конфлікт напередодні.

Ювенальними прокурорами та дізнавачами, з урахуванням правосуддя, дружнього до дитини, та з дотриманням прав дітей, за участі спеціаліста – психолога проведено допити усіх учасників сутички та 14-річного потерпілого.

«Ураховуючи те, що підлітки не набули віку, з якого настає кримінальна відповідальність за вчинений злочин – ч. 1 ст. 126 КК України (умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень), прокуратурою до Оболонського районного суду м. Києва скеровано три клопотання про застосування до них примусових заходів виховного характеру», – повідомили у прокуратурі.

До батьків підлітків вжито заходи адміністративного впливу.

Нагадаємо, столичні правоохоронці виявили інформацію про побиття підлітка в Оболонському районі під час моніторингу соціальних мереж. Зокрема, на сторінках Telegram-каналів було опубліковано відео як група підлітків, приховуючи свої обличчя під масками, б’ють хлопця, після чого вихвалюються, що заволоділи його телефоном. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом побиття хлопця групою підлітків на Оболоні.

Раніше в Оболонському районі Києва посеред футбольного поля дівчата-підлітки побили 12-річну школярку. Подія сталася 2 серпня минулого року, проте, відомо про неї стало лише після оприлюднення відео у соціальній мережі. За лічені години правоохоронці встановили потерпілу місцеву мешканку та чотирьох дівчат, які завдали їй тілесних ушкоджень.