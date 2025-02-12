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Суд залишив у силі запобіжний захід для нардепа Бондара у справі про закупівлі «Укрзалізниці»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Суд залишив у силі запобіжний захід для нардепа Бондара у справі про закупівлі «Укрзалізниці»
фото: Vilshanskiy

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без змін запобіжний захід у вигляді застави розміром 100 млн грн для народного депутата, якого підозрюють у заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» при закупівлі продукції. Про це повідомляє 12 лютого пресслужба суду.

Правоохоронці не розкривають імені та прізвища підозрюваного, але з деталей справи зрозуміло, що йдеться про позафракційного народного депутата Віктора Бондара.

«За результатами розгляду колегія суддів ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторін, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили від моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає», – йдеться в повідомленні.

Віктор Бондар наразі публічно не коментував цю справу.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату Віктору Бондарю. Він є співкерівником організованої групи, викритої на заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» під час закупівлі кабельно-провідникової продукції.

За словами правоохоронців, підозрюваний та його спільник-підприємець розробили схему, яка передбачала постачання продукції АТ «Укрзалізниця» за завищеними цінами.

Слідство зазначає, що протягом 2021-2022 рр. «Укрзалізниця» уклала договори з підконтрольними підприємцю компаніями, які здійснили постачання продукції за цінами, вище ринкових. Унаслідок реалізації схеми компанія зазнала збитків на понад 140 млн грн.

24 січня суд визначив підозрюваному заставу в розмірі 100 млн грн. Вона має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу.

Також нардеп має прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду, не відлучатися за межі Києва та області без дозволу правоохоронців, а також здати паспорти та утримуватися від спілкування зі свідками у справі.

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Теги: прокуратура Укрзалізниця прокурор слідство Віктор Бондар депутат

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