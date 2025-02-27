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На Київщині повернуто у держвласність раніше приватизовані котельні

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Київщині повернуто у держвласність раніше приватизовані котельні
Товариство-правонаступник під час приватизації держпідприємства безпідставно оформило право власності на котельні
фото з відкритих джерел

Прокурори довели, що ці котельні входили до переліку державного майна, яке не підлягало приватизації

Прокурори Київської обласної прокуратури домоглися повернення у державну власність приміщення котелень у селищі Коцюбинське Бучанського району, які були раніше приватизовані. Йдеться про два приміщення площею понад 440 кв. м, вартістю майже 5,5 млн грн. Про це інформує «Главком» з посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

«Прокурори довели, що ці котельні входили до переліку державного майна, яке не підлягало приватизації. Однак товариство-правонаступник під час приватизації держпідприємства безпідставно оформило право власності на них», – зазначається у повідомленні.

Північний апеляційний господарський суд задовольнив позов Бучанської окружної прокуратури Київської області та ухвалив рішення про повернення котелень у державну власність.  

Наразі вживаються заходи щодо реального виконання вказаного судового рішення та скасування реєстрації права приватної власності на державне майно.

Нагадаємо, за позовом Голосіївської окружної прокуратури м. Києва суд витребував приміщення в центрі Києва у незаконного власника. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури. Так, фізична особа незаконно оформила право власності на це нежитлове приміщення – частину підвалу житлового будинку (гуртожитку) площею 495,3 квадратних метрів на вул. Предславинській.

Раніше за апеляційною скаргою Київської міської прокуратури Північний апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції та зобов’язав приватне товариство повернути у користування територіальної громади столиці земельну ділянку водного фонду по вул. Прирічній в Оболонському районі Києва. Зазначається, що площа цієї ділянки майже 5 га, вартість – понад 632 млн грн. 

До слова, прокуратура повернула громаді Києва землю біля озера Волховата в Оболонському районі, площею 0,0454 га та вартістю 1,7 млн гривень. Йдеться про землю у прибереженій захисній смузі затоки Дніпра. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Теги: суд прокурор Київщина

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