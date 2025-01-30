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Суддю з Вінниччини відсторонено від здійснення правосуддя: причина

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Суддю з Вінниччини відсторонено від здійснення правосуддя: причина
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Суддя вчинила адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією

Суддю з Вінниччини відсторонили від здійснення правосуддя за упереджені рішення на користь знайомого. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

«За участю представника Вінницької обласної прокуратури 28.01.2025 Вища рада правосуддя розглянула скаргу судді Піщанського районного суду Вінницької області та залишила без змін рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя в частині притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до неї дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади», – йдеться у повідомленні.

Раніше суддю Піщанського районного суду Вінницької області було визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією за ч. 2 ст. 172-7 КУпАП, а саме – за розгляд кримінального провадження в умовах реального конфлікту інтересів та прийняття процесуальних рішень на користь підсудного, з яким перебувала в позаслужбових стосунках.

Зазначене стало підставою для подання обласною прокуратурою скарги до Вищої ради правосуддя щодо цього дисциплінарного проступку судді, яка своїми діями підірвала авторитет правосуддя.

Третьою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя було розглянуто дисциплінарну скаргу і прийнято рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до неї дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

Водночас, не визнаючи своєї вини у скоєному, суддя оскаржила зазначене рішення, втім – безрезультатно. Вища рада правосуддя залишилась непохитною в питанні притягнення до дисциплінарної відповідальності судді. На сьогодні суддю відсторонено від здійснення правосуддя.

До слова, Вінницький міський суд засудив трьох чоловіків, які пограбували ювелірний магазин на 3,5 млн грн та стріляли в охоронця. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

Також повідомлялося, що керівник товариства з обмеженою відповідальністю, яке займається роздрібною торгівлею продуктами харчування, алкогольними та тютюновими виробами протягом двох років умисно занижував та ухилявся від сплати податку на прибуток. Це призвело до ненадходження до бюджету 4,5 млн грн. Про це повідомляє БЕБ у Вінницькій області.

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Теги: суд суддя Вінниця вінничани правосуддя прокурор корупція

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