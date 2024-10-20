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Подвиг, достойний кінострічки: морпіхи пожертвували собою, щоб врятувати поранених побратимів

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Подвиг, достойний кінострічки: морпіхи пожертвували собою, щоб врятувати поранених побратимів
Бійці ухвалили важке рішення – викликати вогонь артилерії на себе
фото з відкритих джерел

Дев’ятьом воякам вдалося вижити після удару росіян

Бійці 36-ї бригади морської піхоти під час боїв у Курській області РФ здійснили подвиг, достойний кінострічки, повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

Дев’ять морських піхотинців зайняли позиції для прикриття евакуації поранених українських бійців з Любимівки в Курській області, але з часом потрапили в оточення росіян.

«Бійці ухвалили важке рішення – викликати вогонь артилерії на себе, тож в зону їх перебування полетіли артилерійські снаряди, зокрема, американська демократія у вигляді касетних боєприпасів. В будинок, де сиділи хлопці, було влучання, після чого він загорівся», – пише проєкт.

Спостерігаючи цю картину з дронів, побратими морпіхів засмутилися. Було очевидно, що внаслідок артилерійського удару група загинула. Втім, за деякий час всі дев’ять воїнів вийшли з позицій.

«Усі живі та встигли підібрати інших поранених... Пишаємося і сподіваємося, що нагороди знайдуть своїх Героїв», – зазначає DeepState.

Раніше ЗСУ на Курщині розбили підрозділ росіян, який відомий знущанням над українцями. 

Також стало відомо, що ситуація у Курській області змінюється щогодини. 

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав військові частини та підрозділи, які діють на Сумщині та у Курській області. Там він прийняв низку рішень спрямованих на упередження дій ворога та завдання йому максимальних втрат.

Крім того, на Курщині українські десантники знищили підрозділ російських морпіхів.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували карти та супутникові знімки із фронту та повідомили, що окупанти активно діють на Донеччині та наступають у Курській області. Своєю чергою ЗСУ мають частковий успіх на Куп'янському напрямку. 

До слова, контроль Збройних сил України над частиною Курської області спонукав Росію до частіших обмінів військовополоненими з Україною. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Теги: Курщина Олександр Сирський військові окупанти демократія будинок

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