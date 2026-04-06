Ірина Федишин назвала вартість свого вбрання (фото)

39-річна Ірина Федишин прокоментувала свій вік

 

Українська співачка Ірина Федишин назвала ціну свого вбрання, у якому вона завітала на зірковий захід. Скільки коштував образ Ірини Федишин в неї довідався блогер Ніколас Карма. Про це пише «Главком» із посиланням на допис.

На кадрах Ірина Федишин показалася у чорному костюмі зі штанами та жакеті з гіпюровими рукавами. Образ співачки доповнили лакові чорні підбори. Для вечірнього заходу артистка обрала зачіску з локонами та легкий макіяж.

За словами Ірини Федишин, вона одягла на захід костюм вартістю $300 (близько 13 тис. грн). Це вбрання вона назвала подарунком від подруги. Підбори, в яких з’явилася Ірина Федишин, придбала вже сама. Їх ціна склала 6 тис. грн.

Також Ірина Федишин прокоментував свій вік. Наразі артистці 39 років. «Сороківки ще немає, ще не відсвяткувала. Ви можете у 25 років шукати своє кохання, бути у пошуках, відчувати себе нещасливою всередині. А можна бути у 39 збалансованою, мати сім’ю, дітей, великий досвід за плечима, армію прихильників, шанувальників. Ну що ще треба?» – висловилася співачка.

Ніколас Карма згадав й про благодійну діяльність Ірини Федишин. Співачка розповіла, що за весь час свого волонтерства вона передала ЗСУ 450 автівок.

До слова, нещодавно Ірина Федишин передала авто для ЗСУ. Артистка показала відео з десятками авто та вразила мережу масштабом допомоги війську. Ірина Федишин зібрала кошти на авто для ЗСУ у своєму масштабному турі «Україна колядує», який тривав з грудня 2025 року по січень 2026 року. Співачка виступала не лише в Україні, але й за кордоном, її пісні лунали у США, Канаді та інших містах Європи, а також Тернополі, Львові, Вінниці, Хмельницькому, Луцьку тощо.

Нагадаємо, 4 березня Володимир Зеленський вручив державні нагороди та відзнаки «Золоте серце» українським волонтерам, лікарям, освітянам, ученим, діячам культури, спортсменам та журналістам за внесок у боротьбу проти російської агресії. Серед нагроджених українців була Ірина Федишин.

Артистка отримала нагороду з рук президента за збір коштів на своїх концертах для ЗСУ та гуманітарних цілей. «Організувала та провела понад 240 благодійних концертів в Україні та за кордоном, всі кошти від них спрямувала на потреби ЗСУ та гуманітарні цілі. Забезпечила придбання й передачу захисникам понад 400 одиниць військової техніки та сотень одиниць критично важливого спорядження», – зазначається у повідомленні. Пізніше співачка Ірина Федишин на своїй сторінці у соцмережі написала, що ця нагорода не лише її. Вона переконана, що це – нагорода кожного, хто поруч на цьому шляху.

Читайте також:

Читайте також

Як пільги для всіх працюють на користь багатих
Що не так з є-бачком?
15 березня, 17:47
Поставку обладнання замовник очікує до 31 липня 2026 року
Понад 5 тис. комплектів відеокамер для військових. Міноборони оголосило велику закупівлю
7 березня, 08:30
На Київщині накрили мережу підпільних АЗС та нафтобазу
На Київщині правоохоронці викрили ділків, які торгували пальним без ліцензій
9 березня, 15:04
Цибульська заявила, що не планувала проводити концерт в День пам’яті жертв Голодомору
Концерт у День пам’яті жертв Голодомору. Ольга Цибульська прокоментувала скандал
10 березня, 16:39
Працівницю податкової підозрюють у вимаганні чималої суми коштів
Зафарбована ікона і хабар на мільйони: у Сумах працівниця податкової постане перед судом
18 березня, 17:28
Вадим Буряковський та Оля Полякова перебувають у шлюбі понад 20 років
Бійки, зради та ревнощі. 63-річний чоловік Олі Полякової розкрив секрети їхнього шлюбу
20 березня, 12:12
Реальна ціна війни значно вища, адже основні витрати з’являться пізніше
Газета NYT підрахувала справжню вартість війни з Іраном
22 березня, 05:49
Ірина Білик та Дмитро Дікусар перебували у стосунках
Ірина Білик згадала екскоханого Дікусара та зробила неочікуваний крок
26 березня, 14:55
Затримання адвоката, який підозрюється у продажу результатів адвокатського іспиту
Квиток у професію за $6 тис.: у Києві викрито адвоката, який «допомагав» майбутній колезі
30 березня, 13:46

Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Сьогодні, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Сьогодні, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
