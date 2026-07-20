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«Укрзалізниця» піднімає ціни на Kyiv City Express: скільки коштуватиме проїзд з 22 липня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«Укрзалізниця» піднімає ціни на Kyiv City Express: скільки коштуватиме проїзд з 22 липня
Перевізник наголошує, що на відміну від іншого комунального транспорту столиці, де вартість проїзду зросла майже в чотири рази, квиток на кільцеву електричку подорожчає лише вдвічі
фото: kyivcityexpress.uz.gov.ua

В «Укрзалізниці» пояснюють, що подорожчання є вимушеним кроком

З 22 липня в столиці зміниться вартість проїзду в міській електричці (Kyiv City Express). Ціни приведуть у відповідність до нових тарифів на громадський транспорт Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу «Укрзалізниці». 

Нові розцінки на квитки

Підвищення ціни залежить від способу придбання квитка. З 22 липня вартість становитиме:

  • 30 грн – у застосунках «Укрзалізниці» та «Київ Цифровий»;
  • 34,20 грн – при оплаті через валідатори або термінали самообслуговування «Київ Цифровий»;
  • 36,70 грн – у терміналах самообслуговування «Укрзалізниці»;
  • 37 грн – у залізничних касах або безпосередньо в роз'їзного касира у вагоні.
Вартість проїзду в міській електричці столиці (Kyiv City Express) зросте 22 липня
Вартість проїзду в міській електричці столиці (Kyiv City Express) зросте 22 липня
інфографіка: «Укрзалізниця»

Водночас для пасажирів, які регулярно користуються кільцевою електричкою, незабаром запровадять проїзні абонементи, які дозволять заощаджувати на щоденних поїздках. Наразі команда працює над реалізацією цього рішення.

Чому зростають тарифи

В «Укрзалізниці» пояснюють, що подорожчання є вимушеним кроком. Обслуговування й ремонт поїздів, забезпечення їхньої роботи та оплата електроенергії постійно зростають у ціні, тому доходів від продажу квитків за старими тарифами вже недостатньо.

Крім того, ситуацію ускладнює заборгованість міської влади: з 2021 року Київ не компенсує залізничникам витрати за перевезення пільговиків. Лише від початку 2026 року цей борг перевищив 10 млн грн.

Перевізник наголошує, що на відміну від іншого комунального транспорту столиці, де вартість проїзду зросла майже в чотири рази, квиток на кільцеву електричку подорожчає лише вдвічі.   

Що буде з пільгами

Усі чинні пільги на проїзд зберігаються в повному обсязі:

  • Студенти й надалі зможуть купувати квитки зі знижкою 50% через застосунок «Укрзалізниці».
  • Ветерани та пенсіонери мають право оформлювати безкоштовні проїзні документи в касах.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація ухвалила рішення підвищити з 15 липня 2026 року вартість проїзду в комунальному транспорті столиці до 30 грн. У міській владі пояснили перегляд тарифів необхідністю наблизити їх до економічно обґрунтованого рівня через зростання витрат на електроенергію, паливо та оплату праці. Попереднє підвищення вартості проїзду в Києві відбулося у 2018 році. Також із 1 серпня у Києві з'явиться квиток за 60 гривень, який дозволить робити багаторазові пересадки протягом 90 хвилин. Усі поїздки, які пасажири встигли придбати до 14 липня, залишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року.

ГО «Пасажири Києва» пропонує нові тарифи – за європейською моделлю. Замість оплати за кожен вхід, пропонують запровадити квитки за часом, які дозволять пересідати між транспортами без додаткової плати. 

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Теги: пенсіонери пільги перевезення квиток місто транспорт студенти Укрзалізниця громадський транспорт тарифи Київ підвищення цін

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