Бур'яни вище голови. Київ зіткнувся з новою проблемою (фото)

Бур'яни у Києві цього року вражають своїми розмірами

Екологічний експеримент у Києві дав збій

Прагнення столичної влади підтримати європейські екотренди та зменшити скошування трави на деяких локаціях зіштовхнулося із суворою реальністю. В окремих районах Києва рослинність розрослася вище людського зросту й почала створювати дискомфорт для містян. Про це повідомляє «Главком».

Як відомо, цьогоріч у Києві збільшили кількість міських ділянок із режимом обмеженого скошування трави до 119 локацій загальною площею 251 гектар. У Департаменті захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА пояснювали це науково обґрунтованими перевагами: збереженням біорізноманіття, зниженням рівня пилу та захистом ґрунту від перегрівання під час спеки.

Утім, на практиці баланс між «природним луком» та благоустроєм виявився порушеним. Подекуди комунальні служби настільки захопилися трендом, що зелені зони перетворилися на непрохідні хащі з бур’янами вище людського зросту.

Нескошена трава подекуди сягає вище чоловічого зросту фото: glavcom.ua

Замість впорядкованого парку – хащі вище людського зросту фото: glavcom.ua

Зокрема, на Оболоні, де переважно піщані ґрунти, ділянки, які тривалий час залишали без догляду, під час спеки повністю засохли. Коли ж у столиці пройшли дощі, суха маса почала пріти, і місцеві мешканці відчули важкий неприємний запах. Спроби скосити цю траву виявилися запізнілими – сухі та заплутані стебла просто полягли під косарками.

Такий вигляд мали ділянки без скошування на Оболоні у червні 2026 року фото: glavcom.ua

Нагадаємо, диференційований підхід передбачає, що регулярне косіння залишається на зонах для активного відпочинку, тоді як «дикі луки» формують лише на окремих визначених ділянках. Втім, на практиці екологічні ініціативи вилилися у банальну відсутність догляду за міською інфраструктурою.

До слова, життя в мегаполісі не обмежується лише стінами квартири, а наявність парку під боком стає одним із важливих критеріїв при виборі житла. Дослідження міської інфраструктури показало неочікувані результати: центральні райони виявилися зеленішими за деякі спальні масиви. Найзеленішими районами Києва є Солом’янський і Святошинський – в обох показник озеленення сягає 51%. Це райони, де парки, сквери та газони займають понад половину всієї території.