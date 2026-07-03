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У Києві та області запроваджено екстрені відключення світла

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві та області запроваджено екстрені відключення світла

Енергетичні компанії обіцяють оперативно інформувати про будь-які зміни в роботі енергомережі

У п'ятницю, 3 липня, у Києві та Київській області о 14:00 за розпорядженням «Укренерго» було введено екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє пресслужба компанії ДТЕК, інформує «Главком».

Через критичну ситуацію в енергосистемі звичайні графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Енергетики зазначають, що обмеження впроваджені без попередження для збалансування системи.

Енергетичні компанії обіцяють оперативно інформувати про будь-які зміни в роботі енергомережі.

Жителів столиці та регіону закликають не користуватися ліфтами через ризик застрягти під час раптового вимкнення та вимкнути з розеток енергоємні прилади.

Як повідомляло «Укренерго» у п'ятницю, 3 липня, відключення електроенергії в Україні не прогнозувалися. .При цьому енергетики закликали перенести користування потужними електроприладами на денний час – з 10:00 до 16:00. 

Теги: Київ відключення світла

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