У Києві та області запроваджено екстрені відключення світла

Енергетичні компанії обіцяють оперативно інформувати про будь-які зміни в роботі енергомережі

У п'ятницю, 3 липня, у Києві та Київській області о 14:00 за розпорядженням «Укренерго» було введено екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє пресслужба компанії ДТЕК, інформує «Главком».

Через критичну ситуацію в енергосистемі звичайні графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Енергетики зазначають, що обмеження впроваджені без попередження для збалансування системи.

Енергетичні компанії обіцяють оперативно інформувати про будь-які зміни в роботі енергомережі.

Жителів столиці та регіону закликають не користуватися ліфтами через ризик застрягти під час раптового вимкнення та вимкнути з розеток енергоємні прилади.

Як повідомляло «Укренерго» у п'ятницю, 3 липня, відключення електроенергії в Україні не прогнозувалися. .При цьому енергетики закликали перенести користування потужними електроприладами на денний час – з 10:00 до 16:00.