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Знищення парку заради тепломагістралі: на Теремках кияни протестують проти вирубки 600 дерев

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Знищення парку заради тепломагістралі: на Теремках кияни протестують проти вирубки 600 дерев
Протест місцевих мешканців проти знищення лісосмуги між ЖК «Республіка» та старою забудовою на вулиці Теремківській
фото: Богдан Гдаль/Facebook

У КМДА пояснили, що роботи пов'язані з будівництвом резервної тепломережі для житлових масивів «Теремки-1» та «Теремки-2»

У парку на Теремках у Києві планують побудувати резервну тепломережу, яка забезпечуватиме мікрорайон теплом у разі зупинки ТЕЦ-5. Для цього мають вирубати частину дерев, через що місцеві жителі та активісти вийшли на протест.. Про це повідомляє «Главком».

Киянин та графічний дизайнер Богдан Гдаль заявив, що йдеться про парк, який Київрада створила у 2019 році. За його словами, під будівництво тепломагістралі планують вирізати сотні дерев, зокрема старі дуби.

Будівельники вже встигли спиляти кілька дерев
Будівельники вже встигли спиляти кілька дерев
фото: Богдан Гдаль/Facebook

«Через сім років влада міста і району вирішує вирізати цю смугу практично в нуль під приводом будівництва тепломагістралі», – написав він у Facebook.

Територію будівництва огороджено, на місці чергує поліція
Територію будівництва огороджено, на місці чергує поліція
фото: Богдан Гдаль/Facebook
Знищення парку заради тепломагістралі: на Теремках кияни протестують проти вирубки 600 дерев фото 1
фото: Богдан Гдаль/Facebook
Допис Бориса Гдаля
Допис Бориса Гдаля
скриншот

У КМДА пояснили, що роботи пов'язані з будівництвом резервної тепломережі для житлових масивів «Теремки-1» та «Теремки-2». Нова магістраль має забезпечити резервне теплопостачання у разі зупинки ТЕЦ-5. Вона обслуговуватиме 183 житлові будинки, три медичні заклади та 18 шкіл і дитячих садків.

Водночас місто в межах будівельного коридору планує видалити 662 дерева, з яких 56 пересадять, а також 70 кущів, із яких 16 також пересадять. Роботи виконують після обстеження насаджень та відповідних погоджень.

Після завершення будівництва на території відновлять благоустрій та висадять нові дерева й кущі.

Також замовник робіт сплатить компенсацію за видалені зелені насадження, яку спрямують на розвиток зелених зон столиці.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Ігоря Шамо, 13 виник конфлікт між мешканцями житлового будинку та підприємцями, які розпочали підготовчі роботи для відкриття комерційного закладу на першому поверсі. Особливу тривогу мешканців, серед яких є ветерани війни, викликає ймовірна поява генераторів під їхніми вікнами. ЖЕД № 410 склав припис щодо проведення робіт на вулиці Шамо, 10. Під час обстеження прибудинкової території комунальники виявили ремонтні роботи, які призводять до порушення елементів благоустрою – зокрема, пошкодження газону та зеленої зони.

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Теги: місцева влада КМДА забудова столиця Київ

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Новини

Знищення парку заради тепломагістралі: на Теремках кияни протестують проти вирубки 600 дерев
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