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Продав неіснуючі деталі для дронів на 900 тис. грн: поліція повідомила про підозру шахраю

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Продав неіснуючі деталі для дронів на 900 тис. грн: поліція повідомила про підозру шахраю
Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі
фото: Національна поліція України

Для конспірації чоловік залучив спільників, яких оформив як ФОП – саме на їхні банківські рахунки замовники перераховували кошти

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 24-річному жителю столиці, який продавав неіснуючі комплектуючі для безпілотників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За даними слідства, фігурант розміщував у тематичних групах у месенджерах оголошення про продаж запчастин для БпЛА. Потенційних покупців він запевняв у наявності товару, однак обов’язковою умовою була повна передоплата. Насправді ж виконувати замовлення він не планував.

Для конспірації чоловік залучив спільників, яких оформив як ФОП – саме на їхні банківські рахунки замовники перераховували кошти. Наразі правоохоронці встановили одного з потерпілих: киянин замовив комплектуючі для БпЛА та перерахував аферистам майже 900 тис. грн, але замовлення так і не отримав.

Слідчі Шевченківського управління поліції оголосили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах). Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, слідчі Національної поліції у місті Києві повідомили про підозру директору підрядної організації. Його звинувачують у привласненні майже 68 млн грн, виділених на будівництво захисних споруд для об’єкта критичної інфраструктури. За матеріалами слідства, державна компанія уклала з приватною фірмою договір на будівництво захисних споруд від російських ударних безпілотників. Загальна вартість контракту становила близько 90 млн грн. Відповідно до умов угоди, підрядник мав отримати аванс у розмірі майже 80% від суми договору після надання банківської гарантії.

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Теги: безпілотник розслідування шахрайство

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