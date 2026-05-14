Головна Країна Культура
search button user button menu button

«Дон Жуан» в українському перекладі. Дніпровська опера покаже свою першу виставу у новому статусі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
«Дон Жуан» в українському перекладі. Дніпровська опера покаже свою першу виставу у новому статусі
Дніпровська опера обіцяє сучасну інтерпретацію класичної опери Вольфганга Амадея Моцарта на лібрето Лоренцо Да Понте
фото: Дніпровський національний театр опери та балету
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Команда митців із Києва та Дніпра створила сучасну постановку класичної опери Моцарта

Дніпровський національний театр опери та балету готує прем'єру опери «Дон Жуан». Режисер постановки – заслужений діяч мистецтв В’ячеслав Жила. Прем'єрні покази відбудуться 15-16 травня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на творців вистави.

Команда, що працювала над постановкою, обіцяє сучасну інтерпретацію класичної опери Вольфганга Амадея Моцарта на лібрето Лоренцо Да Понте зі сміливою режисурою, модерновою сценографією, динамічним темпом та вишуканими костюмами. Опера звучатиме українською мовою в перекладі Миколи Лукаша.

Прем'єра опери «Дон Жуан» відбудеться 15-16 травня
Прем'єра опери «Дон Жуан» відбудеться 15-16 травня
фото: Дніпровський національний театр опери та балету

«Дон Жуан» – це історія про спокусу й пристрасть, владу й підкорення, зневагу до моральних меж і відчуття безкарності. А також про злети, що здаються безмежними, і про неминуче падіння, коли людина втрачає землю під ногами.

«Опера «Дон Жуан» оголює людську природу та її пороки, ставлячи перед суспільством складне питання: чи маємо ми засуджувати Дон Жуана, чи намагатися зрозуміти цього антигероя. Музика Вольфганга Амадея Моцарта створює містичний і багатошаровий світ, у якому межа між мораллю, спокусою та покаранням постійно розмивається. Для мене принципово важливо, що ми ставимо цю оперу українською мовою – у блискучому перекладі Миколи Лукаша. Це внесок у розвиток української інтелігенції, адже ми поєднуємо світову оперну спадщину з силою української мовної милозвучності та виразності», – наглосив режисер В’ячеслав Жила. 

Опера «Дон Жуан» звучатиме українською мовою в перекладі Миколи Лукаша
Опера «Дон Жуан» звучатиме українською мовою в перекладі Миколи Лукаша
фото: Дніпровський національний театр опери та балету

Творці стверджують, що постановка буде наповнена новими сенсами, а також вразить візуальною складовою, зокрема концептуальною та дещо провокативною сценографією. Крім того, виставу доповнять історично стилізовані костюми, виразна хореографія та потужне музичне звучання оркестру і хору театру.

Режисером опери «Дон Жуан» виступив заслужений діяч мистецтв В’ячеслав Жила
Режисером опери «Дон Жуан» виступив заслужений діяч мистецтв В’ячеслав Жила
фото: Дніпровський національний театр опери та балету

«Це найвищий рівень державного визнання для культурної інституції. Це знак якості, довіри і значення театру для всієї країни. Це відповідальність представляти українське мистецтво на найвищому рівні, зберігати традиції й водночас створювати нове – з новою силою, новим натхненням, потужною мотивацією. Попереду новий етап. Ще більше роботи. Ще більше сенсів. Ще більше мистецтва, яке допомагатиме жити, триматися та відчувати», – запевнив директор-художній керівник театру Ростислав Карандєєв.  

Зазначимо, що «Дон Жуан» – перша вистава, яку Дніпровська опера представить у новому статусі. Наприкінці березня 2026 року президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Дніпровському академічному театру опери та балету почесного звання «національний».

Читайте також:

Теги: вистава театр Дніпро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину
РФ знищила центр православної культури «Лествиця» Московського патріархату у Дніпрі
16 квiтня, 12:13
Ворожий удар припав по багатоповерховому житловому будинку
У Дніпрі внаслідок атаки РФ спалахнула багатоповерхівка
23 квiтня, 01:36
В’ячеслав Хостікоєв показав архівні фото з мамою
Син Наталії Сумської показав архівні фото із зірковою мамою
23 квiтня, 13:20
Дніпро перебувало під ворожою атакою
Влада Дніпра 24 квітня оголосила днем жалоби за загиблими від російських атак
23 квiтня, 13:39
Вночі ворог масовано атакував Дніпро
У Дніпрі поранено щонайменше 14 людей, серед них діти (фото)
25 квiтня, 08:36
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 2-3 травня
1 травня, 14:01
Пошкоджений гуртожиток, люди під час атаки були у підвалі
Росія вдарила по Дніпру ракетами, є загиблі та поранені
3 травня, 17:29
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 5 травня
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 5 травня
5 травня, 05:32
Удар поблизу АЗС на Дніпропетровщині: під вогнем опинився автобус із дітьми
Дніпро оголошує 7 травня днем жалоби
6 травня, 13:52

Культура

«Дон Жуан» в українському перекладі. Дніпровська опера покаже свою першу виставу у новому статусі
«Дон Жуан» в українському перекладі. Дніпровська опера покаже свою першу виставу у новому статусі
Художник Іван Марчук пояснив, звідки у росіян його полотна
Художник Іван Марчук пояснив, звідки у росіян його полотна
Художник Іван Марчук розказав про знайомство з керівником Радянської України Шелестом та його сином
Художник Іван Марчук розказав про знайомство з керівником Радянської України Шелестом та його сином
«Моє навчання – значною мірою даремно витрачений час». Іван Марчук дав пораду юним художникам
«Моє навчання – значною мірою даремно витрачений час». Іван Марчук дав пораду юним художникам
Найсентиментальніша прем’єра сезону – «Там, де заходить сонце»: перші фото з Театру Франка
Найсентиментальніша прем’єра сезону – «Там, де заходить сонце»: перші фото з Театру Франка
Художник Іван Марчук розповів, чому його не прийняли до себе шістдесятники
Художник Іван Марчук розповів, чому його не прийняли до себе шістдесятники

Новини

Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Сьогодні, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Сьогодні, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua