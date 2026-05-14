«Дон Жуан» в українському перекладі. Дніпровська опера покаже свою першу виставу у новому статусі

Команда митців із Києва та Дніпра створила сучасну постановку класичної опери Моцарта

Дніпровський національний театр опери та балету готує прем'єру опери «Дон Жуан». Режисер постановки – заслужений діяч мистецтв В’ячеслав Жила. Прем'єрні покази відбудуться 15-16 травня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на творців вистави.

Команда, що працювала над постановкою, обіцяє сучасну інтерпретацію класичної опери Вольфганга Амадея Моцарта на лібрето Лоренцо Да Понте зі сміливою режисурою, модерновою сценографією, динамічним темпом та вишуканими костюмами. Опера звучатиме українською мовою в перекладі Миколи Лукаша.

фото: Дніпровський національний театр опери та балету

«Дон Жуан» – це історія про спокусу й пристрасть, владу й підкорення, зневагу до моральних меж і відчуття безкарності. А також про злети, що здаються безмежними, і про неминуче падіння, коли людина втрачає землю під ногами.

«Опера «Дон Жуан» оголює людську природу та її пороки, ставлячи перед суспільством складне питання: чи маємо ми засуджувати Дон Жуана, чи намагатися зрозуміти цього антигероя. Музика Вольфганга Амадея Моцарта створює містичний і багатошаровий світ, у якому межа між мораллю, спокусою та покаранням постійно розмивається. Для мене принципово важливо, що ми ставимо цю оперу українською мовою – у блискучому перекладі Миколи Лукаша. Це внесок у розвиток української інтелігенції, адже ми поєднуємо світову оперну спадщину з силою української мовної милозвучності та виразності», – наглосив режисер В’ячеслав Жила.

фото: Дніпровський національний театр опери та балету

Творці стверджують, що постановка буде наповнена новими сенсами, а також вразить візуальною складовою, зокрема концептуальною та дещо провокативною сценографією. Крім того, виставу доповнять історично стилізовані костюми, виразна хореографія та потужне музичне звучання оркестру і хору театру.

фото: Дніпровський національний театр опери та балету

«Це найвищий рівень державного визнання для культурної інституції. Це знак якості, довіри і значення театру для всієї країни. Це відповідальність представляти українське мистецтво на найвищому рівні, зберігати традиції й водночас створювати нове – з новою силою, новим натхненням, потужною мотивацією. Попереду новий етап. Ще більше роботи. Ще більше сенсів. Ще більше мистецтва, яке допомагатиме жити, триматися та відчувати», – запевнив директор-художній керівник театру Ростислав Карандєєв.

Зазначимо, що «Дон Жуан» – перша вистава, яку Дніпровська опера представить у новому статусі. Наприкінці березня 2026 року президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Дніпровському академічному театру опери та балету почесного звання «національний».