Астронавт NASA показав фото Києва із космосу

Столиця України на знімках із космосу теж прекрасна

Світлини зроблені з Міжнародної космічної станції

Французький астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Томас Песке поділився новими красивими кадрами, що були зроблені з Міжнародної космічної станції. Цього разу він сфотографував столицю України. Про це йдеться у Twitter-акаунті Тома Песке.

Kiev, and the beautiful swirls of the river upstream. I remember taking this picture in winter last time, when the river was frozen and all white. #MissionAlpha pic.twitter.com/JyGLIUIpsy — Thomas Pesquet (@Thom_astro) October 10, 2021

Відзначимо, що МКС розташована на висоті 408 кілометрів

«Київ та прекрасні вихори річки вгору за течією», – відзначив Песке.

Водночас астронавт переплутав назву столиці України. Замість Kyiv Песке написав Kiev.

За словами астронавта, останнього разу він фотографував Київ ще взимку, коли Дніпро був укритий кригою.

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