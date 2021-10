Астронавт NASA показав фото Києва із космосу

Французький астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Томас Песке поділився новими красивими кадрами, що були зроблені з Міжнародної космічної станції. Цього разу він сфотографував столицю України. Про це йдеться у Twitter-акаунті Тома Песке.

Kiev, and the beautiful swirls of the river upstream. I remember taking this picture in winter last time, when the river was frozen and all white. #MissionAlpha pic.twitter.com/JyGLIUIpsy