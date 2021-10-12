Астронавт NASA показав фото Києва із космосу
Світлини зроблені з Міжнародної космічної станції
Французький астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Томас Песке поділився новими красивими кадрами, що були зроблені з Міжнародної космічної станції. Цього разу він сфотографував столицю України. Про це йдеться у Twitter-акаунті Тома Песке.
Kiev, and the beautiful swirls of the river upstream. I remember taking this picture in winter last time, when the river was frozen and all white. #MissionAlpha pic.twitter.com/JyGLIUIpsy— Thomas Pesquet (@Thom_astro) October 10, 2021
Відзначимо, що МКС розташована на висоті 408 кілометрів
«Київ та прекрасні вихори річки вгору за течією», – відзначив Песке.
Водночас астронавт переплутав назву столиці України. Замість Kyiv Песке написав Kiev.
За словами астронавта, останнього разу він фотографував Київ ще взимку, коли Дніпро був укритий кригою.