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    Астронавт NASA показав фото Києва із космосу

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    Столиця України на знімках із космосу теж прекрасна<br /><br /> - Астронавт NASA показав фото Києва із космосу
    Столиця України на знімках із космосу теж прекрасна

    Фото Томас Песке / Twitter

    Світлини зроблені з Міжнародної космічної станції

    Французький астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Томас Песке поділився новими красивими кадрами, що були зроблені з Міжнародної космічної станції. Цього разу він сфотографував столицю України. Про це йдеться у Twitter-акаунті Тома Песке.

    Відзначимо, що МКС розташована на висоті 408 кілометрів

    «Київ та прекрасні вихори річки вгору за течією», – відзначив Песке.

    Водночас астронавт переплутав назву столиці України. Замість Kyiv Песке написав Kiev.

    За словами астронавта, останнього разу він фотографував Київ ще взимку, коли Дніпро був укритий кригою.

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    Теги: Київ Дніпро NASA Twitter
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    Астронавт NASA показав фото Києва із космосу